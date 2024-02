To SPORT24 έφτασε τους 100Κ subscribers στο κανάλι του στο YouTube

Το SPORT24 με χαρά ανακοινώνει τους 100Κ subscribers στο YouTube κανάλι του, ένα σημαντικό milestone που σημείωσε τον πρώτο μήνα του 2024.

Το αγαπημένο αθλητικό site σημειώνει ακόμη μια μεγάλη επιτυχία, αυτή τη φορά φτάνοντας τους 100Κ subscribers στο YouTube κανάλι του!

Με τις εκπομπές Game Night, The Show Must Go On και το πλούσιο βίντεο περιεχόμενο που παράγει το SPORT24 κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού και χτίζει το σημαντικότερο digital αθλητικό community στη χώρα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές στο SPORT24 αλλά ακόμα κυριότερα στο κοινό για την σταθερή υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια!