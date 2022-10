YoursEliana: Η νέα στήλη της Ελιάνας Χρυσικοπούλου στο LadyLike

Η σχέση του LadyLike με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου δυναμώνει ακόμα περισσότερο με τη νέα προσωπική της στήλη, #YoursEliana, η οποία έρχεται κάθε Δευτέρα στο LadyLike.

Το #YoursEliana, θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα ημερολόγιο, στο οποίο η Ελιάνα θα κρατάει σημειώσεις από την καθημερινότητά της. Πού πήγε, τι είδε, τι την ενέπνευσε, σε τι δεν μπόρεσε να αντισταθεί και σε τι πατάει ευχαρίστως delete; Κάθε Δευτέρα, η εβδομάδα θα ξεκινάει με τις σκέψεις της "one of us", Ελιάνας.

Παράλληλα, το podcast Ask Eliana, με το φανατικό κοινό, εξακολουθεί να «εκπέμπει» στο LadyLike και στις πλατφόρμες (Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts ) με νέα επεισόδια κάθε μήνα. Η Ελιάνα θα συνεχίσει να επικοινωνεί με τους ακροατές, όπως μόνο εκείνη ξέρει, δίνοντας συμβουλές και λύσεις σε κάθε προβληματισμό τους.

