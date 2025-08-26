Ανεβάζει “ρυθμό” το real estate στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

H τουριστική ανάπτυξη και το επενδυτικό ενδιαφέρον οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες στο να μετατρέπουν τα ακίνητά τους σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (όπως Airbnb), περιορίζοντας έτσι την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση.

Άνοδο κατέγραψαν για ακόμη μια φορά οι τιμές των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη ζήτηση για φοιτητική στέγη. Καθώς πλησιάζει η περίοδος αναζήτησης κατοικίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πολλοί φοιτητές αναζητούν μικρά και οικονομικά διαμερίσματα, γεγονός που αυξάνει την πίεση στις τιμές.

Παράλληλα, η τουριστική ανάπτυξη και το επενδυτικό ενδιαφέρον οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες στο να μετατρέπουν τα ακίνητά τους σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (όπως Airbnb), περιορίζοντας έτσι την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση.

Η πρόοδος μεγάλων έργων υποδομής, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης, έχει ανεβάσει την αξία περιοχών που μέχρι πρότινος ήταν λιγότερο ελκυστικές. Αυτό ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση και συμβάλλει στην αύξηση των τιμών.

Τέλος, η περιορισμένη διαθεσιμότητα σε σύγχρονες, μικρές και επιπλωμένες κατοικίες – που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους ενοικιαστές – εντείνει το πρόβλημα και ενισχύει τις αυξητικές πιέσεις στις τιμές.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, έφτασε τα 10 ευρώ ανά τ.μ. από 9,23 ευρώ που στοίχιζε πέρσι. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 8,30%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Διαμέρισμα, 33 τ.μ., 6ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Καμάρα, ενοικιάζεται στα 22,73 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 74 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Τριανδροία, ενοικιάζεται στα 7,57 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα, 48 τ.μ., 2ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Παπάφη, ενοικιάζεται στα 12,8 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 130 τ.μ., 7ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Διοικητήριο, ενοικιάζεται στα 4,62 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα, 30 τ.μ., 1ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Τούμπα, ενοικιάζεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα, 40 τ.μ., 5ος όροφος, ένα υπνοδωμάτιο, Πλατεία Ναυαρίνου, ενοικιάζεται στα 14,5 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 55 τ.μ., ισόγειο, δύο υπνοδωμάτια, Άνω Πόλη, ενοικιάζεται στα 8,18 ευρώ ανά τ.μ.

Γκαρσονιέρα, 65 τ.μ., ημιυπόγειο, ένα υπνοδωμάτιο, Ιπποκράτειο, ενοικιάζεται 5,85 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 100 τ.μ., 7ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Νέα Παραλία, ενοικιάζεται στα 25 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 85 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Τούμπα, ενοικιάζεται στα 6,47 ευρώ ανά τ.μ.