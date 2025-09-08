Επεκτείνονται τα “φρένα” στο Airbnb

Ήδη ο νόμος δίνει τη δυνατότητα οι περιορισμοί στις συγκεκριμένες περιοχές να παραταθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Γεωγραφική και χρονική επέκταση των περιορισμών που ισχύουν για μισθώσεις τύπου Airbnb σε κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι ανοικτός στο να επεκτείνω την απαγόρευση ένταξης νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση και εκτός Αττικής, σε άλλου δημοφιλείς προορισμούς, και είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε τους επόμενους έναν με δύο μήνες» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

Είναι προφανές ότι το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που και αυτές τις μέρες με τις προσπάθειες π.χ, των νεοδιόριστων καθηγητών να βρουν σπίτι οδηγεί στις σκέψεις αυτές.

Άλλωστε η βραχυχρόνια μίσθωση έχει μειώσει κάθετα τη διαθεσιμότητα ακινήτων προς μακροχρόνια ενοικίαση ενώ έχει επηρεάσει και το ύψος των ενοικίων καθώς οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις “απορροφούν” τις διαθέσιμες κατοικίες και η προσφορά για τους μόνιμους κατοίκους μειώνεται.

Το πλαίσιο

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για όλο το 2025, το Μητρώο Ακινήτων δε δέχεται νέες καταχωρίσεις ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις στις ακόλουθες Δημοτικές Περιοχές του Δήμου Αθηναίων:

1ο Δημοτικό Διαμέρισμα : Πλάκα, Κολωνάκι, Κουκάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Ιλίσια, Νεάπολη

2ο Δημοτικό Διαμέρισμα : Μετς, Νέος Κόσμος, 'Αγιος Αρτέμιος, Παγκράτι

3ο Δημοτικό Διαμέρισμα : Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ

Καλπάζει το Airbnb

Στο μεταξύ συνεχίζεται η δυναμική άνοδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το τελευταίο Στατιστικό Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2025.

Μάλιστα ο αριθμός των καταλυμάτων σημείωσε διαδοχικά ρεκόρ τους τελευταίους μήνες, κορυφώνοντας τον Ιούλιο με 246 χιλιάδες καταλύματα, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2019.

Η ανοδική πορεία είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο (236 χιλ. καταλύματα) και συνεχίστηκε τον Ιούνιο (242 χιλ.), πριν από την ιστορική επίδοση του Ιουλίου, που ξεπέρασε κατά +14 χιλιάδες το επίπεδο του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες, οι οποίες έσπασαν το φράγμα του 1 εκατομμυρίου ήδη από τον Απρίλιο, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Τον Ιούλιο, οι κλίνες ανήλθαν σε 1,078 εκατ., σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αύξηση +57 χιλιάδων σε σύγκριση με το 2024.

Φοροαπαλλαγή

Παράλληλα, η τριετής φοροαπαλλαγή για τα κλειστά ακίνητα που άνοιξαν και πέρασαν σε μακροχρόνια μίσθωση αναμένεται να συνεχιστεί.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το μέτρο θα παραταθεί, ώστε να μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που θα ανοίξουν και το 2026 δίνοντας μεγαλύτερη ανάσα σε μια στεγαστική αγορά που πιέζεται από την έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών και τις υψηλές τιμές ενοικίων.