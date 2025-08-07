Η πλατφόρμα για τους ανελκυστήρες και τα πρόστιμα που μας περιμένουν

Η πλατφόρμα για την καταχώρηση των εγκατεστημένων ασανσέρ “άνοιξε” και το NEWS 24/7 εστιάζει στα “ψιλά γράμματα” αυτής της υποχρέωσης.

Ήλθε η ώρα να μάθει η Ελλάδα πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν επί των εδαφών της, κάτι που έπρεπε να ‘χει τελειώσει από το 2012, βάσει των ευρωπαϊκών νόμων και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί τότε, αλλά… κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Παρεμπιπτόντως, όπως έχει πει στο NEWS 24/7 o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), Γιώργος Βλασόπουλος το να γνωρίζει το κράτος πόσα ασανσέρ υπάρχουν στη χώρα βοηθά στο να μην γίνονται απειλή για τη ζωή μας, με περιστατικά όπως εκείνο στον Ερυθρό Σταυρό.

Και αυτό γιατί «υπάρχουν ανελκυστήρες που δεν είναι καταγεγραμμένοι, που δεν συντηρούνται ή συντηρούνται κατά αραιά διαστήματα, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας».

Κάτι που μάλλον είναι πρόβλημα για όλους μας, αφού μπαίνουμε μεν στα ασανσέρ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα βγούμε -υγιείς- από αυτά.

Η απογραφή ανελκυστήρων έχει αρχίσει -μη χάσεις την προθεσμία

Η καταχώρηση των εγκατεστημένων ασανσέρ στα κτίρια της χώρας έπαιρνε συνεχώς παρατάσεις από το 2008, όταν είχε χαρακτηριστεί υποχρεωτική η πιστοποίηση και η καταχώριση. Για την ιστορία, η τελευταία δόθηκε που δόθηκε -το 2024- έληγε τον περασμένο Ιούνιο.

Εν πάση περιπτώσει, τώρα “άνοιξε” η ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική καταγραφή των ανελκυστήρων και έως τις 30/11 οι ιδιοκτήτες ανελκυστήρων, οι διαχειριστές πολυκατοικιών, η συντηρήτρια εταιρεία και ο εγκαταστάτης θα πρέπει να δηλώσουν τα ασανσέρ, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση του ανελκυστήρα.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θα αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Όσοι χάσουν την προθεσμία έως τις 30/11, θα έλθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Το αυτό ισχύει και για όσους καταχωρήσουν, αλλά δεν έχουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των ασανσέρ που δεν συντηρούνται εδώ και χρόνια και χρειάζονται αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις, θα πληρώσουν πρόστιμα εφόσον δεν εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό.

Τι έρχεται μετά την καταγραφή και μπορεί να στοιχίσει ακριβά

Προφανώς λοιπόν, και αφότου μάθει η Πολιτεία (επιτέλους) πόσα ασανσέρ υπάρχουν στην Ελλάδα, θα τεθεί θέμα ασφάλειας τους, καθώς βάσει νόμων, προκειμένου να κριθούν νόμιμα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Ο κύριος Βλασόπουλος εξήγησε ότι το πιστοποιητικό αυτό εγγυάται «το χρονικό διάστημα που ελέγχεται ο ανελκυστήρας λειτουργεί σωστά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία».

Υπάρχουν ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν προ του 1998 και άρα ανήκουν σε άλλη νομοθεσία περί ασφαλιστικών διατάξεων, το 2002 όταν ήταν διαφορετικό το νομοθετικό πλαίσιο, έως το 2005 που πέραν του διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου υπήρχε και πρόβλημα με ένα κενό του νόμου και ως εκ τούτου δεν μπορούν να πιστοποιηθούν και μετά το 2005 όταν προέκυψε η ευρωπαϊκή οδηγία, με την οποία πια θα πρέπει να εναρμονιστούμε όλοι.

Δηλαδή, για να ανταποκριθούν όλα τα ασανσέρ στο Πρότυπο 8180 (ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80) με τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, πολλά θα χρειαστούν αναβαθμίσεις ή ακόμα και αντικαταστάσεις.

Υπάρχουν εν τω μεταξύ, ανελκυστήρες που κατασκευάστηκαν από το 2012 έως το 2019, αλλά δεν πιστοποιήθηκαν, με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές να εκμεταλλεύονται ένα κενό νόμου που λόγω κρίσης ‘πήρε’ λίγα περισσότερα χρόνια για να τακτοποιηθεί.

Αλλά κι όταν τακτοποιήθηκε το ‘κενό’, παρέμεινε το πρόβλημα με τις συντηρήσεις και το πόσο σωστά γίνονται, ώστε να εκδίδεται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Προφανώς και υπάρχουν πρόστιμα.

Συγκεκριμένα,

πρόστιμο 1.500€ για κάθε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή που δεν πιστοποιεί ή δεν ανανεώνει το πιστοποιητικό ανελκυστήρα.

για κάθε ιδιοκτήτη ή διαχειριστή που δεν πιστοποιεί ή δεν ανανεώνει το πιστοποιητικό ανελκυστήρα. πρόστιμα που κυμαίνονται από 15.000€ έως 60.000€ για παράνομη λειτουργία ανελκυστήρα που έχει απενεργοποιηθεί λόγω μη συμμόρφωσης, ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος.

για παράνομη λειτουργία ανελκυστήρα που έχει απενεργοποιηθεί λόγω μη συμμόρφωσης, ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος. πρόστιμα από 1.500€ έως 15.000€ , για παραλείψεις συντήρησης.

, για παραλείψεις συντήρησης. πρόστιμα από 6.000€ έως 9.000€, για παράνομη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα.

Κατά τον κύριο Βλασόπουλο, οι μισοί ανελκυστήρες στην Ελλάδα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας.

Το πρόβλημα με τους συντηρητές των ανελκυστήρων

Βάσει των στοιχείων της ΠΟΒΕΣΑ, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 7.500 εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί (κινητά συνεργεία) που πάντα βάσει νόμων, πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά επιθεώρηση (προληπτική συντήρηση, βάσει συγκεκριμένων κανονισμών) μια φορά το μήνα, για 45 λεπτά, σε ζευγάρια.

Με τις εκτιμήσεις να θέλουν ότι στη χώρα υπάρχουν από 700.000 έως 750.000 ανελκυστήρες, που ειρήσθω εν παρόδω κάνουν 6.5 εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα, δεν… βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συντηρητές να κάνουν τη δουλειά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Τι μπορεί να γίνει επ’ αυτού;

Μάλλον για το Κράτος αυτό είναι πρόβλημα για άλλη ημέρα.

Η προτεραιότητα μάλλον δεν είναι η ασφάλεια

Eνώ όλες οι χώρες της ΕΕ δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των ανελκυστήρων, όπως φαίνεται από τα πρόστιμα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις ασφαλείας και τη συντήρηση, η Ελλάδα για μία ακόμη φορά προτάσσει την τιμωρία των παραβάσεων, επιβάλλοντας κάποια από τα μεγαλύτερα πρόστιμα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, στη Γαλλία επιβάλλεται πρόστιμο 450 ευρώ σε ιδιοκτήτες που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις ασφαλείας και σε 2.250€ σε επαγγελματίες που δεν τηρούν κατάλληλες συμβάσεις συντήρησης. Υπάρχουν και πρόστιμα για μη επιμελείς τεχνικούς ελέγχους, στο επίπεδο των 2.250€. Τ

Στη Γερμανία, υπάρχουν υποχρεωτικές περιοδικές επιθεωρήσεις και δίνεται έμφαση έμφαση στην αυστηρή τήρηση αυτών. Όσοι δεν συντάσσονται έρχονται αντιμέτωποι με επιβαρύνσεις και κυρώσεις.