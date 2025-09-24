Οδηγός “επιβίωσης” για τα Airbnb – Τι πρέπει να ξέρουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, σχεδιάζει να επεκτείνει το μέτρο αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική είναι στο “μικροσκόπιο” .

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά να εφαρμόζεται ένα νέο και πιο αυστηρό πλαίσιο για τις μισθώσεις τύπου Airbnb και η ΑΑΔΕ επικαιροποιεί το σχετικό οδηγό που έχει ώστε να βοηθήσει τους ενασχολούμενους και ενασχολούμενες με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Κι αυτό την ώρα που με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία οι διαθέσιμες κλίνες σε βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν ξεπεράσεις τις ξενοδοχειακές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) τον Ιούλιο του 2025, τα διαθέσιμα ακίνητα Airbnb ανήλθαν σε 245.944, προσφέροντας 1.078.000 κλίνες, 57.000 περισσότερες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Από αυτά στην Αττική είναι σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού δυναμικού, ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία με 26.000 ακίνητα.

Πέρα από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η κυβέρνηση, όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, σχεδιάζει να επεκτείνει το μέτρο αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, μετά τα διαμερίσματα του κέντρου των Αθηνών, σε πέντε ακόμη περιοχές για το 2026. Η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική είναι στο “μικροσκόπιο” ένεκα και των ζητημάτων ελλείψεων κατοικιών για αστικές μισθώσεις που καταγράφονται.

Ο οδηγός

Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ, με τον οδηγός της δίνει αναλυτικές οδηγίες για το φορολογικό πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μεταξύ άλλων, η φορολογική διοίκηση διευκρινίζει μεταξύ άλλων πότε επιβάλλεται ΦΠΑ,τι ισχύει με τον Αριθμό Μητρώου και τη διάρκεια μίσθωσης, σε ποια περίπτωση το εισόδημα θεωρείται ότι προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα και τι συμβαίνει με τις ανανεώσεις μισθώσεων.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει μέσα από ερωτοπαπαντήσεις τα εξής:

1. Τι ορίζεται ως βραχυχρόνια μίσθωση;

Α Από 1.1.2024 και εφεξής, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου διάρκειας έως και 59 ημερών, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων. Άρα, από 1.1.2024 ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη είναι ανεξαρτήτως από το αν η μίσθωση συνάπτεται ή όχι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το όριο των 59 ημερών αναφέρεται στη διάρκεια κάθε μίσθωσης κι όχι στο σύνολο των ημερών που ένα ακίνητο δύναται να μισθώνεται βραχυχρόνια μέσα στο έτος.

2.Ποιες μισθώσεις δεν εμπίπτουν στον ορισμό της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης;

Α Από 1.1.2024, δεν εμπίπτουν στο ορισμό της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης:

α) Η μίσθωση ακινήτου με διάρκεια 60 ημερών και άνω. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται πλέον μακροχρόνια και υφίσταται υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579)

β) Η μίσθωση ακινήτου με παροχή επιπλέον υπηρεσιών πέραν των κλινοσκεπασμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση το ακίνητο θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και πρέπει να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

3. Όταν συνάπτω Βραχυχρόνιες Μισθώσεις εκτός ψηφιακών πλατφορμών, υποχρεούμαι σε εγγραφή στο Μητρώο Ακίνητων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ;

Ναι, καθώς από 1.1.2024 και οι μισθώσεις μέχρι και 59 ημέρες που συνάπτονται εκτός ψηφιακών πλατφορμών, θεωρούνται Βραχυχρόνιες Μισθώσεις και ως εκ τούτου υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και απόκτησης Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (εφεξής ΑΜΑ) καθώς και στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.

4. Τι ισχύει όταν κατά την διάρκεια της μίσθωσης συμφωνηθεί η αναμίσθωση του ακινήτου στον ίδιο μισθωτή;

Εφόσον, κατά την διάρκεια της μίσθωσης, συμφωνηθεί η αναμίσθωση του ακινήτου στον ίδιο μισθωτή, η χρονική διάρκεια της αναμίσθωσης, για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη, εξετάζεται αυτοτελώς. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης από 10.06.2024 μέχρι 30.07.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 31.07.2024), ήτοι διάρκειας 51 ημερών, συμφωνηθεί η διαμονή του μισθωτή μέχρι τις 12.08.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 13.08.2024), με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια της διαμονής του να ανέρχεται σε 64 ημέρες, θεωρείται ότι έχει συναφθεί δεύτερη μίσθωση από 31.07.2024 έως 12.08.2024, διάρκειας 13 ημερών, η οποία είναι επίσης βραχυχρόνια.

5. Αλλάζει ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης, η οποία δεν είναι βραχυχρόνια, σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή εντός των πρώτων 59 ημερών;

Όχι, στην περίπτωση αυτή, ο χαρακτηρισμός της μίσθωσης ως μακροχρόνιας δεν μεταβάλλεται.

6. Μπορεί ένα ακίνητο να διατίθεται και για βραχυχρόνια και για μακροχρόνια μίσθωση;

Ναι, και κάθε περίπτωση μίσθωσης θα αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη διάρκειά της. Δηλαδή, αν η διάρκεια είναι 60 ημέρες και άνω θα υποβληθεί Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, ενώ αν είναι έως 59 ημέρες θα υποβληθεί Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

7. Τι ορίζεται ως ακίνητο στη Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Ο ορισμός του ακινήτου είναι κρίσιμος στη Βραχυχρόνια Μίσθωση για δυο λόγους:

α) κάθε ακίνητο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης πρέπει να λάβει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ)

β) ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των ακινήτων που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση καθορίζει τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτάται από την εν λόγω μίσθωση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρ. 111 του ν. 4446/2016, ως ακίνητο στη Βραχυχρόνια Μίσθωση ορίζεται:

α. το διαμέρισμα,

β. η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

γ. οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

δ. τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Ως προς την περ. δ’, σημειώνουμε ότι ως ακίνητο νοείται και το δωμάτιο εντός διαμερίσματος όταν διατίθεται για Βραχυχρόνια Μίσθωση μεμονωμένα απ’ τους υπόλοιπους χώρους του ίδιου διαμερίσματος, άρα και για αυτό το δωμάτιο πρέπει να λαμβάνεται ξεχωριστός ΑΜΑ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διάθεσης ενός ακινήτου για βραχυχρόνια μίσθωση είτε εξ’ ολοκλήρου ως ενιαίο χώρο είτε τμηματικά ως μεμονωμένους χώρους (τμηματική μίσθωση ακινήτου), θα πρέπει να λαμβάνονται ξεχωριστοί ΑΜΑ και για όλο το ακίνητο και για κάθε χώρο που διατίθεται διακριτά για βραχυχρόνια μίσθωση.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο διαθέτει για Βραχυχρόνια Μίσθωση δύο δωμάτια (δωμάτιο Α και δωμάτιο Β), εντός του ίδιου διαμερίσματος/μονοκατοικίας, για τα οποία έχει λάβει δύο διαφορετικούς ΑΜΑ καθώς και έναν τρίτο ΑΜΑ για τη μίσθωση των δύο δωματίων (δωμάτιο Α+Β) από κοινού (δηλαδή οι δύο αριθμοί αφορούν τη μίσθωση κάθε δωματίου ξεχωριστά και ο ένας την από κοινού μίσθωση των δύο δωματίων), τότε το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι διαθέτει δύο και όχι τρία ακίνητα για Βραχυχρόνια Μίσθωση.

8. Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Από 1.1.2024 το εισόδημα από «Βραχυχρόνια μίσθωση» φορολογείται:

α) ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή

β) ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τα κάτωθι:

α) Εισόδημα από ακίνητη περιουσία:

Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα λόγω Βραχυχρόνιας Μίσθωσης μέχρι δύο (2) ακινήτων (2 επιπλωμένα ακίνητα χωρίς την παροχή άλλης υπηρεσίας πλην κλινοσκεπασμάτων). Σ’ αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρ. 39 και η παρ. 4 του άρ. 40 του ν. 4172/2013.

β) Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

Το εισόδημα που αποκτάται:

α) από φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν 3 ή περισσότερα ακίνητα

β) από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων)

9. Μπορεί να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί Βραχυχρόνια Μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων επιπλωμένων χωρίς την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων), ώστε να αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 21 του ΚΦΕ ;

Ένα φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί Βραχυχρόνια Μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων επιπλωμένων χωρίς την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων αποκτά σε κάθε περίπτωση εισόδημα από ακίνητη περιουσία και όχι από επιχειρηματική δραστηριότητα, και εφαρμόζονται το άρ. 39 και η παρ. 4 του άρ. 40 του ΚΦΕ.

10. Υπάγεται σε ΦΠΑ το εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Πρακτικά, ο τρόπος φορολόγησης από πλευράς ΦΠΑ των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων αναφορικά με τον ΦΠΑ ταυτίζεται με τον τρόπο φορολόγησης από πλευράς φορολογίας εισοδήματος.

Η Βραχυχρόνια Μίσθωση:

απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ όταν οι εκμισθωτές είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν μέχρι και δύο (2) ακίνητα, ενώ

υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 13% όταν οι εκμισθωτές είτε είναι φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται από τρία (3) ακίνητα και άνω, είτε είναι νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που εκμεταλλεύονται.

(Δείτε σχετικά την ερώτηση εννιά (9), «Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση;»)

Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για Βραχυχρόνια Μίσθωση, το σύνολο των ακινήτων υπόκειται σε ΦΠΑ.

11. Πώς προσδιορίζεται ο αριθμός των ακινήτων που διαθέτει ένα φυσικό πρόσωπο διαθέτει για Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ακινήτων που διαθέτει ένα φυσικό πρόσωπο διαθέτει για βραχυχρόνια μίσθωση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ΑΜΑ που έχει λάβει, με εξαίρεση την περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο διαθέτει για Βραχυχρόνια Μίσθωση ένα διαμέρισμα/μονοκατοικία είτε ως ενιαίο χώρο είτε ως δύο δωμάτια (το άθροισμα των οποίων θα είναι ίσο με το εμβαδόν του ενιαίου χώρου για τον οποίο έχει λάβει τον τρίτο ΑΜΑ) διακριτά, κατά την οποία θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται μόνο δύο ακίνητα για Βραχυχρόνια Μίσθωση.

12. Νομικό Πρόσωπο με ένα ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση, υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ;

Ναι. Τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ακινήτων για Βραχυχρόνια Μίσθωση θα πρέπει από 1.1.2024 να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που εκμεταλλεύονται και ανεξάρτητα από το αν παρέχουν ή όχι πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

13. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου πώς φορολογούνται τα εισοδήματα;

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, η κατηγορία του εισοδήματος που αποκτάται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 39Α του ΚΦΕ, κρίνεται ατομικά για κάθε ένα εκ των φυσικών προσώπων συνιδιοκτητών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο (Α) διαθέτει για βραχυχρόνια μίσθωση δύο ακίνητα στα οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας και ένα τρίτο ακίνητο στο οποίο κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) της πλήρους κυριότητας και το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) το κατέχει ένα άλλο φυσικό πρόσωπο (Β), το οποίο δεν διαθέτει άλλο ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση, τότε μόνο ο Α αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς διαθέτει τρία ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ ο Β αποκτά εισόδημα από ακίνητα, καθώς διαθέτει μόνο ένα ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση.

14. Ο τρόπος φορολόγησης του Διαχειριστή συμπαρασύρει τον τρόπο φορολόγησης του ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών;

Ο κανόνας είναι ότι οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών στη Βραχυχρόνια Μίσθωση καθορίζονται για τον καθένα αυτοτελώς. Πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιπτώσεις (α, β, γ) για το πότε αναιρείται ο εν λόγω κανόνας.

Συγκεκριμένα:

α) Ο τρόπος φορολόγησης του Διαχειριστή δεν συμπαρασύρει τον τρόπο φορολόγησης του ιδιοκτήτη (ή των συνιδιοκτητών) όταν ο Διαχειριστής αποκτά την ιδιότητα αυτή βάσει σύμβασης μίσθωσης που έχει συνάψει με τον ιδιοκτήτη (ή τους συνιδιοκτήτες) του ακινήτου και στην οποία προβλέπεται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Εδώ ο ιδιοκτήτης (ή οι συνιδιοκτήτες) εκμισθώνουν το ακίνητο με μακροχρόνια μίσθωση. Ως εκ τούτου, το εισόδημα που προκύπτει για τον ιδιοκτήτη (ή τους συνιδιοκτήτες) του ακινήτου φορολογείται βάσει των διατάξεων ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης του Διαχειριστή. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, ισχύει ο κανόνας ότι οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών καθορίζονται για τον καθένα αυτοτελώς.

Παραδείγματα κατανόησης

1. Φυσικό πρόσωπο-Διαχειριστής έχει τρεις (3) ΑΜΑ με σύμβαση μίσθωσης (και δικαίωμα υπεκμίσθωσης) από τρεις (3) διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Ο Διαχειριστής υποχρεούται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (λόγω των τριών (3) ΑΜΑ), οι ιδιοκτήτες όχι (είναι μακροχρόνιοι εκμισθωτές).

2. Φυσικό πρόσωπο-Διαχειριστής έχει τρεις (3) ΑΜΑ με σύμβαση μίσθωσης (και δικαίωμα υπεκμίσθωσης) από έναν και μόνο ιδιοκτήτη. Ο Διαχειριστής υποχρεούται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (λόγω των τριών (3) ΑΜΑ), ο ιδιοκτήτης όχι (είναι μακροχρόνιος εκμισθωτής).

3. Φυσικό πρόσωπο-Διαχειριστής έχει έναν (1) ΑΜΑ με σύμβαση μίσθωσης (με δικαίωμα υπεκμίσθωσης) από τρεις (3) διαφορετικούς συνιδιοκτήτες. Κανένας εκ των προσώπων αυτών (συνιδιοκτήτες, διαχειριστής) δεν έχει υποχρέωση έναρξης εργασιών.

β) Αν ο Διαχειριστής είναι και συνιδιοκτήτης ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση μίσθωσης από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες προς τον Διαχειριστή-συνιδιοκτήτη), τότε ο ανωτέρω κανόνας υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει, και οι συνιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) να έχουν υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αναλόγως του αριθμού των ακινήτων που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Παραδείγματα κατανόησης:

1. Τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα είναι από κοινού συνιδιοκτήτες τεσσάρων (4) ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και Διαχειριστής είναι ένας εξ αυτών (ή κάποιοι εξ αυτών, αδιάφορο αν είναι ο ίδιος πάντα). Αφού οι ΑΜΑ είναι τέσσερις (4), έχουν όλοι ιδιοκτησία επί αυτών (ανεξαρτήτως ποσοστών ιδιοκτησίας) και εφόσον, δεν υπάρχει μισθωτήριο μακροχρόνιας μίσθωσης, τότε και οι τέσσερις (4) πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην περίπτωση όμως που οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες έχουν εκμισθώσει τα ποσοστά ιδιοκτησίας τους επί του ακινήτου στον Διαχειριστή – συνιδιοκτήτη και παράλληλα του έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης, τότε μόνο ο Διαχειριστής – συνιδιοκτήτης θεωρείται ότι προβαίνει σε Βραχυχρόνια Μίσθωση του ακινήτου και θα πρέπει να εξετάσει την υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αναλόγως του αριθμού των ακινήτων που διαθέτει για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ το εισόδημα που προκύπτει για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

2. Φυσικό πρόσωπο έχει συνιδιοκτησία επί τεσσάρων (4) ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Τα τρία (3) ακίνητα μαζί με τους Α και Β και το ένα με τον Γ. Τόσο εκείνος όσο και οι Α και Β, υποχρεούνται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω των τριών (3) ΑΜΑ τους. Ο Γ δεν υποχρεούται σε έναρξη διότι δεδομένου ότι έχει μόνο έναν (1) ΑΜΑ.

15. Ποιες υποχρεώσεις της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης είναι κοινές για όλους, ανεξαρτήτως, τους τρόπους φορολόγησης των σχετικών εισοδημάτων;

α) Εγγραφή στο μητρώο ακίνητων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ και λήψη ΑΜΑ με εξαίρεση τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρ. 46 του ν. 4179/2013.

β) Αναγραφή του ΑΜΑ σε εμφανές σημείο κατά την ανάρτηση ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής του ακινήτου.

γ) Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε έναν (1) ΑΜΑ.

δ) Οριστικοποίηση του πίνακα συνδικαιούχων εισοδήματος έως 28/2 του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οι λοιπές υποχρεώσεις διαχωρίζονται αναλόγως του τρόπου φορολόγησης του κάθε εμπλεκομένου.

16. Ε Ποιες άλλες είναι οι υποχρεώσεις από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση αναλόγως του τρόπου φορολόγησης του φορολογούμενου;

Διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α. τα Φυσικά Πρόσωπα (πρόσωπα δηλαδή χωρίς υποχρέωση έναρξης και ατομικές επιχειρήσεις) και

β. τα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες και λοιπές νομικές οντότητες).

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α1. Φυσικά Πρόσωπα με Βραχυχρόνια Μίσθωση έως δύο (2) ακίνητων (δηλαδή με μόνη παροχή τα κλινοσκεπάσματα και διάρκεια κάθε μίσθωσης έως και 59 ημέρες):

α) Υποβολή δηλώσεων Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1+Ε2)

Α2. Φυσικά Πρόσωπα με Βραχυχρόνια Μίσθωση τριών (3) ακίνητων και άνω (μόνη παροχή τα κλινοσκεπάσματα και διάρκεια κάθε μίσθωσης έως και 59 ημέρες):

α) Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

β) Υποβολή δηλώσεων Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και τέλους Παρεπιδημούντων

γ) Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

δ) Υποβολή Ε3+Ε1

ε) Υποχρεώσεις από ΕΛΠ (π.χ. mydata).

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που πραγματοποιούν Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (δηλαδή με μόνη παροχή τα κλινοσκεπάσματα και διάρκεια κάθε μίσθωσης έως και 59 ημέρες):

α) Υποβολή δηλώσεων Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και τέλους Παρεπιδημούντων

β) Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

γ) Ε3+Ν

δ)Υποχρεώσεις από ΕΛΠ (π.χ. myDATA).

17. Ποιοι είναι οι ΚΑΔ της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης;

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που πραγματοποιούν Βραχυχρόνιες Μισθώσεις πρέπει να δηλώνουν τους δύο παρακάτω ΚΑΔ, αναλόγως αν η μίσθωση γίνεται με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση ψηφιακών πλατφορμών:

55.20.11.06 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (Α.1010/2024, ΦΕΚ Β’ 497)

55.20.11.07 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού (Α.1018/2024, ΦΕΚ Β’ 856)