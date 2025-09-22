Ακρίβεια: Χωρίς αντίδοτο και με νέες “εστίες” – Εξαγγελίες για μπαράζ ελέγχων

Στα μέσα Οκτωβρίου θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Με βασικά προϊόντα, όπως ο καφές, τα σοκολοτατοειδή, το βόειο κρέας, τα γαλακτοκομικά και βέβαια τα αμνοερίφια να απειλούνται με νέο κύκλο ανατιμήσεων, ένεκα των ζωονόσων, της διεθνούς συγκυρίας και της μείωσης αποθεμάτων, ο “πονοκέφαλος” της ακρίβειας φαίνεται να μην έχει αντίδοτο. Κι όλα αυτά όταν το “ράλι” στα κόστη στέγασης δεν έχει σταματημό, καθώς, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΤτΕ κατέγραψε αύξηση 7,3% στις τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο. Στο 9% ήταν η εκτίναξη του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Το σημαντικό είναι ότι οι προοπτικές δεν είναι και οι καλύτερες καθώς με βάση, το τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης (Inflation Monitor) του Πληθωρισμού που δημοσιοποίησε πριν λίγες μέρες, η Τράπεζα της Ελλάδος, καταγράφεται υψηλή “ανθεκτικότητα” του ”πληθωριστικού ιού”. Με βάση, λοιπόν, την ΤτΕ, ο (εναρμονισμένος) πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να κρατηθεί πάνω από το 3%. Συγκεκριμένα, αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 3,1% (από 3,7% που ήταν τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, έναντι 2,1% και 1,7% αντιστοίχως στην Ευρωζώνη .

Όπως τονίζεται, αυτή η εικόνα αυτή του πληθωρισμού στην Ελλάδα αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Παράλληλα, σημειώνεται ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του 2,9%, παρά το γεγονός ότι παρουσίασε πτώση κατά 0,2% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, καθώς κινήθηκαν πτωτικά όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,9% από 4,3% αντιστοίχως. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, «οι διαφορές στον πληθωρισμό, τόσο στον συνολικό όσο και στον δομικό πληθωρισμό, μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης, παρ’ όλο που μειώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, παραμένουν σημαντικές».

Η ΕΕ

Την ίδια ώρα η εικόνα στην Ευρώπη είναι διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιτύχει τον στόχο της για τη συγκράτηση των τιμών, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει ως προς τις προοπτικές, παρά τη συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ, δήλωσε, χαρακτηριστικά, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. «Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού, το οποίο και στοχεύουμε, και το οποίο έχουμε πλέον επιτύχει», δήλωσε η Λαγκάρντ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα Σάββατο από τον δανικό τηλεοπτικό σταθμό DRTV. Η εξέλιξη της κατάστασης από εδώ και πέρα έχει γίνει πιο προβλέψιμη μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για την αύξηση των δασμών. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο ήταν πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους εμπορικούς δασμούς του.

Επίσης π.χ. στη Γερμανία ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε αναπάντεχα στο 2% τον Ιούνιο, από 2,1% τον Μάιο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για αύξηση 2,2%.

Οι “πυλώνες” της ακρίβειας

Αναλυτικά, ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Αύγουστο, που ήταν έκλεισε στο 2,9% από 3,1% τον Ιούλιο και έναντι αύξησης 3% τον Αύγουστο πέρυσι, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, καθώς στα είδη διατροφής και στις υπηρεσίες καταγράφονται νέες ανατιμήσεις.

Ειδικά στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Στον αντίποδα, οι μόνες μειώσεις τιμών υπήρξαν σε ελαιόλαδο (33,2%), νωπά λαχανικά, πατάτες και σάλτσες. Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%). Αλλά και μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν επιπλέον κατά 0,5%. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκαν αυξήσεις.

Πρώτο ζήτημα για τους πολίτες

Στο μεταξύ, την ακρίβεια δείχνουν οι πολίτες ως το μεγάλο πρόβλημα, με βάση τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών και παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Χαρακτηριστικά, με βάση τη δημοσκόπηση της MRB, που έγινε για λογαριασμό του OPEN, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα (54%). Ακολουθεί με 25,1% η απονομή δικαιοσύνης και αμέσως μετά η υγεία με 21,1%. Πιο χαμηλά, στο 19,5%, το ύψος των εισοδημάτων και στο 14,1% το μεταναστευτικό.

Το 60,7% κρίνει είτε αρκετά αρνητικά είτε πολύ αρνητικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Την αντίθετη άποψη εκφράζει το 29,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Το 59,3% υποστηρίζει ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι λιγότερα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το 23,1% απαντά ότι είναι όσα μέτρα επιτρέπει η κατάσταση και 7,8% περισσότερα από όσα επιτρέπει η οικονομική κατάσταση.

Το 35,4% σημειώνει ότι οι επίμαχες εξαγγελίες ευνοούν τα υψηλά εισοδήματα, το 22,4% τα μεσαία και τα χαμηλά και το 29,6% κανέναν. Το 6,2% απαντά ότι ευνοούν όλους εξίσου.

Στην ερώτηση “εσείς προσωπικά ή το νοικοκυριό σας ευνοείται από τα μέτρα της ΔΕΘ και σε ποιο βαθμό”, το 59,8% λέει καθόλου. Το 28,3% απαντά λίγο και το 7,1% αρκετά και πολύ.

Ανακοινώσεις για ελέγχους

Με αφορμή, πάντως, και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MRB, που, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, καταγράφει ισχυρή στήριξη των πολιτών στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών και τον έλεγχο της αγοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη λογοδοσία στο δημόσιο χρήμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η διαφάνεια κι η λογοδοσία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας και στηρίζονται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Αυτές οι αρχές χαρακτηρίζουν την δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή καθώς και την επανάκτηση των χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν.

Αυτή η αποδοχή μας δίνει δύναμη και μας δεσμεύει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας, για την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας, αλλά και για να επιστρέψουμε στην κοινωνία τα χρήματα που έχουν δοθεί, με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη για όλους σε όλη την Ελλάδα”.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση εξαγγέλλει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλη την διατροφική αλυσίδα, στο φόντο και όσων εξελίσσονται στον πρωτογενή τομέα με τα αμνοερίφια αλλά και στο γάλα, εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Παράλληλα, οι ελεγκτές του υπουργείου Ανάπτυξης είναι σε εγρήγορση για περιπτώσεις παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως για παράδειγμα όσες προχωρούν σε πλασματικές εκπτώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες οι ελεγκτές έχουν εστιάσει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι προχώρησαν σε πλασματικές εκπτώσεις, κατά τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περιόδου, παραπλανώντας τους καταναλωτές.

Νέα μέτρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέσα Οκτωβρίου θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη. Ουσιαστικά θα ενώσουν τις δυνάμεις του η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την νέα δομή να λειτουργεί στα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε έναν και μόνο Οργανισμό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια αλλά και γενικότερα για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς να κάνει «πρεμιέρα» πριν από το Πάσχα του 2026, δηλαδή πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο.