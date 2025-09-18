Δημοσκόπηση MRB: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ αλλά απογοήτευση για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου. Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο να στήριζαν νέο κόμμα Τσίπρα ή Σαμαρά.

Την απογοήτευση των πολιτών για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, την έντονη ανησυχία για την ακρίβεια και τη φθορά που έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγράφει μεταξύ άλλων η νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN.

Από τη μία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, από την άλλη όμως η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές είναι εμφανής. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν χαμηλή προθυμία στήριξης νέων πολιτικών σχημάτων, είτε με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα είτε τον Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου προηγείται η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνοντας ποσοστό 21,8% ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως το μοναδικό κόμμα που ξεπερνά οριακά το 10%.

Όταν τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στην εκτίμηση ψήφου επί του συνόλου, η ΝΔ φτάνει στο 28,1%, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 13,7%, η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 12% και η Πλεύση Ελευθερίας αγγίζει το 11,1%.

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με την πιθανότητα ίδρυσης νέων κομμάτων: το 67,2% των πολιτών δηλώνει ότι δε θα στήριζε ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακόμα υψηλότερο είναι το ποσοστό αρνητικής στάσης (80,7%) απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικού φορέα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

OPEN

OPEN

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για το αξίωμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με ποσοστό 22,6%. Στη συνέχεια, στη σχετική κατάταξη ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

OPEN

OPEN

Δημοσκόπηση MRB: Εξαγγελίες ΔΕΘ, ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 2025, ενώ αντίστοιχα αρνητική εικόνα προκύπτει και για τις θέσεις που παρουσίασε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημειώνεται πως το 35,4% θεωρεί πως τα νέα μέτρα ευνοούν τα υψηλά εισοδήματα ενώ το 29,6% κανέναν.

OPEN

OPEN

Παράλληλα, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το πιο πιεστικό πρόβλημα για την κοινωνία, το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα την κυβέρνηση.

OPEN

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φαίνεται να προκαλεί σημαντική πολιτική φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων ενώ σε ερώτηση για το εάν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα επιστραφούν τα χρήματα το 77,2% απαντά αρνητικά.

OPEN