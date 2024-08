“Απαισιοδοξότατοι” οι Έλληνες για ακρίβεια, κατοικία και εισόδημα

New assessment by European Commission stating among others the need for further measures that will push up competitiveness and productivity, as well as the need for reinforcing protection of vulnerable groups of people. Thessaloniki, Greece. July 26, 2013. / Νέα έκθεση της Κομισιόν στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται η ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, καθώς και η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την προστασία των ευάλωτων ομάδων. SOOC