Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ποιοι θα το λάβουν και ποια είναι τα ποσά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα, ενώ από το 2026 καταργείται η παγίδα του τεκμαρτού εισοδήματος για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα, αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν χιλιάδες εργαζόμενους και οικογένειες.

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα, που απευθύνεται σε εργαζόμενους με περιοδική απασχόληση οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet, ενώ από τις 23 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή τους μέσω των ΚΕΠ. Το βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο και το ύψος του κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ, ανάλογα με τον κλάδο και τον αριθμό ημερομισθίων του προηγούμενου έτους.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό, ηθοποιοί, μουσικοί, υποδηματεργάτες και τεχνικοί ζωντανών εκδηλώσεων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δρομολογείται η κατάργηση της παγίδας του τεκμαρτού εισοδήματος για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα.

Μέχρι σήμερα, οι νέοι αυτοί φορολογούμενοι επιβαρύνονταν τεκμαρτά με 3.000 ευρώ, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις στερούσε από τις οικογένειες πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα.

Από την 1η Ιουλίου 2026, ο συγκεκριμένος υπολογισμός παύει να ισχύει, με αποτέλεσμα από τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 να λαμβάνεται υπόψη μόνο το πραγματικό εισόδημα. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα διευκολύνει χιλιάδες νοικοκυριά να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν δικαίωμα σε ενισχύσεις όπως το επίδομα παιδιού (Α21), η επιδότηση ενοικίου και άλλες κοινωνικές παροχές.