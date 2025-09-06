ΕΝΦΙΑ: Μείωση το 2026, κατάργηση το 2027 σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων

Την μείωση αρχικά και έπειτα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως είναι «χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας».

Έτσι, ανακοίνωσε από πως από το 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ, στις πρώτες κατοικίες σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους. «Καταργείται εντελώς το 2027», ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό κίνητρο και για να παραμείνουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους αλλά και για να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα τάση που βλέπουμε πια να διαμορφώνεται, και με στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες, συμπολίτες μας οι οποίοι φεύγουν από τις πόλεις και επιλέγουν να πάνε και να ζήσουν στο ελληνικό χωριό», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. «Νομίζω ότι χρωστάμε κάτι στους νησιώτες μας που κάθε μέρα υψώνουν την ελληνική σημαία στις εσχατιές του Αιγαίου. Για αυτό και η απόφασή μου είναι να μειωθεί 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.