Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά την Τρίτη η δημόσια προσφορά για το 20% των μετοχών

Με εύρος τιμής, μεταξύ 5 με 5,44 ευρώ, θα διατεθεί από το ΤΧΣ το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ, ενώ το ΤΧΣ διαθέτει τη δυνατότητα να διαθέσει επιπρόσθετα ως 1,99% στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβάλλουσα ζήτηση.

Ξεκινά αύριο η δημόσια προσφορά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίζεται μεταξύ 5 – 5,44 ευρώ ανά μετοχή και αφορά έως 27.441.455 υφιστάμενες κοινές μετοχές, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Αναλυτικότερα:

Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς» (upsize option), και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης («Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 και €5,44 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“QIB”) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι “ΗΠΑ” ή “Ηνωμένες Πολιτείες”), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και (ii) ορισμένοι άλλοι ειδικοί επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Τιμή Προσφοράς

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από €5,00 ή υψηλότερη από €5,44 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, θα καθοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο, βάσει του αποτελέσματος της Διεθνούς Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 16 Νοεμβρίου 2023.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτηση εγγραφής τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Περαιτέρω πληροφορίες για την ΕΤΕ, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (Prospectus), το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 13 Νοεμβρίου 2023 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), μόνον όσον αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 13 Νοεμβρίου 2023 στις κάτωθι ιστοσελίδες:

του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus)

της Τράπεζας (https://www.nbg.gr/en/group/placement (στα αγγλικά), https://www.nbg.gr/el/omilos/placement (στα ελληνικά)

του Πωλητή Μετόχου (http://www.hfsf.gr/nbg-secondary-fully-marketed-offering/)

του Συμβούλου Ελληνική Δημόσιας Προσφοράς (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg), και

των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg, http://www.nbgsecurities.com/#!/homenews/tab-news-3 (στα ελληνικά),

://www.nbgsecurities.com/eng/#!/homenews/tab-news-3 (στα αγγλικά).

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου.

Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία (i) της Τράπεζας, Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, από την Υποδιεύθυνση Μητρώου Μετόχων, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας στο ισόγειο Μεγάρου Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα 10551, Ελλάδα, καθώς και στα καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα, (ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα, (iii) της EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος, Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς οδός Παλαιολόγου 7, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα, και (iv) της Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας 10442, Αθήνα.

Η ημερομηνία διακανονισμού των Προσφερόμενων Μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, θα προσδιοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο και θα είναι στις ή περί τις 21 Νοεμβρίου 2023.

Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να νοείται ως έγκριση της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου ή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Συστήνεται έντονα προς τους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις Προσφερόμενες Μετοχές.