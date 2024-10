Eurobank: Αναδείχθηκε “Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες” στη Δυτική Ευρώπη και το 2024

Aπέσπασε 11 ακόμη σημαντικές διακρίσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις και σε επίπεδο χώρας με σημαντικά βραβεία σε κομβικά πεδία για την ψηφιακή τραπεζική.

Το βραβείο της καλύτερης ψηφιακής Τράπεζας για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη για το 2024 (Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2024) απέσπασε η Eurobank, για πέμπτη διαδοχική χρονιά, από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance.

Επιπλέον, απέσπασε 11 ακόμη σημαντικές διακρίσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις και σε επίπεδο χώρας με σημαντικά βραβεία σε κομβικά πεδία για την ψηφιακή τραπεζική. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ως Η καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2024 (The Best Consumer Digital Bank in Greece for 2024) και Η καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2024 (The Best Corporate / Institutional Digital Bank in Greece for 2024). Στην κατηγορία καλύτερες Ψηφιακές υπηρεσίες για ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη, στις επιμέρους κατατάξεις αναδείχθηκε και ως: