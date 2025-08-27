Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία Ιουλίου, η οποία αφορά τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα. Οι τυχεροί λαχνοί.

Στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά τον Ιούλιο 2025 αφορά η τελευταία φορολοταρία που «κλήρωσε» η ΑΑΔΕ αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στη φορολοταρία της 27ης Αυγούστου κληρώθηκε ένας τυχερός που κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 τυχεροί που κερδίζουν από 20.000 ευρώ έως 1.000 έκαστος.

Στην κλήρωση του Ιουλίου συμμετείχαν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τις τράπεζες κατά τον Ιούνιο του 2025.

Τη διαδικασία της κλήρωσης διενήργησαν το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη συμμετοχή όλων των φορολογουμένων που έκαναν αγορές με κάρτες εντός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Τα αποτελέσματα της φορολοταρίας