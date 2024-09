Γιάννης Στουρνάρας: Στόχος είναι η υποχώρηση του πληθωρισμού

Την εκτίμησή του ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 2,5% το 2024 επανέλαβε ο διοικητής της ΤτΕ στο 6ο Endless Summer Conference on Financial Intermediation and Corporate Finance – UBS

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΗΣ