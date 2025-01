InterMed: “Διαμάντι” της Ελληνικής Οικονομίας και Innovative Company για το 2024

Η InterMed βραβεύτηκε ως Innovative company στο πλαίσιο των Diamonds of the Greek Economy 2024 για το σκεύασμα Eva Intima Cervasil granules, προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της InterMed.

Μία πολύ σημαντική διάκριση, η οποία κατατάσσει την InterMed μεταξύ των πλέον δυναμικών καινοτόμων και ερευνητικών φαρμακοβιομηχανιών, κατέκτησε πρόσφατα η αμιγώς ελληνική βιομηχανία.

Ειδικότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2024, η InterMed βραβεύτηκε ως Innovative company στο πλαίσιο των Diamonds of the Greek Economy 2024 της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, για το σκεύασμα Eva Intima Cervasil granules, προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της InterMed.

To Eva Intima Cervasil granules είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν σε μορφή κοκκίων για πόσιμο διάλυμα, με εκλεκτική, ανοσοτροποιητική δράση έναντι της HPV λοίμωξης για γυναίκες και άνδρες. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Oncology απέδειξε την αποτελεσματικότητα του εκχυλίσματος μανιταριού Shiitake (κύριας δραστικής του σκευάσματος) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%.

Συγκεκριμένα, 6 στις 10 γυναίκες μετά από 6μηνη καθημερινή λήψη του αρνητικοποιήθηκαν στον ιό έναντι 9 στις 10 γυναίκες οι οποίες εντάχθηκαν στην ομάδα placebo και παρέμειναν θετικές. Η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων ενισχύεται εξαιτίας του ιστορικού των γυναικών οι οποίες ήταν άνω των 30 ετών, με εμμένουσα λοίμωξη μεγαλύτερη των δύο ετών, από ογκογόνα στελέχη και με προκαρκινικές αλλοιώσεις μέχρι CIN2.

Το Eva Intima Cervasil granules αποτελεί μια καινοτόμα επιλογή για διαχείριση της HPV λοίμωξης και στα δυο φύλα, χάρη στην πρακτική του πόσιμη μορφή, χαρακτηριστικό που συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση της λοίμωξης με διαφορετικά σημεία εντόπισης των αλλοιώσεων. Η χρήση του Eva Intima Cervasil granules ενδείκνυται για γυναίκες και άνδρες, 14 ετών και άνω.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον 2ο σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνο σε γυναίκες και μάλιστα νέας ηλικίας 15 έως 44 ετών.

Σχετικά με την InterMed SA

H InterMed, δημιουργήθηκε το 1996 από τον Κλέωνα Τσέτη.

Στόχος της διοίκησης- με επικεφαλής την πρόεδρο & CEO Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιό MSc, Επίτιμη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ & του παν. Πατρών- είναι η δημιουργία καινοτόμων πρωτοποριακών ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων, που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών και ειδικών καταστάσεων υγείας που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και ασθενή.

Η InterMed έχει δημιουργήσει μία σειρά από δυνατά brand names όπως Algofren, Unisept, Chlorhexil, Eva, Eva Belle, Reval, Luxurious και πολλά ακόμη, τα οποία έχουν εδραιωθεί στην Ελλάδα, αλλά και στις απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Η σφραγίδα ποιότητας InterTECH της InterMed, αναδεικνύει την τεχνογνωσία και την έρευνα που ενσωματώνονται σε κάθε προϊόν ξεχωριστά, τονίζοντας τα αντίστοιχα γράμματα της λέξης TECH.

Σχετικά με την πορεία & τις επενδύσεις του ΟΦΕΤ

Οι βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) – με πάνω από μισό αιώνα ζωής- με τα πρωτοποριακά σκευάσματά τους, αποτελούν αξιόπιστους «πρεσβευτές» της ελληνικής παραγωγής στις 72 και πλέον αγορές του εξωτερικού στις οποίες εξάγει, με το brand name by UNI-PHARMA & by InterMed.

Οι UNI-PHARMA & InterMed, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες ως επίσημοι προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι βιομηχανίες του Ομίλου αποτελούν επίσης, υπερήφανα μέλη του UN GLOBAL COMPACT του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζοντας τις 10 αρχές του.

Ο ΟΦΕΤ την τελευταία δεκαετία έχει επενδύσει περισσότερα πάνω από 120 εκατ. ευρώ για τις μονάδες του, ενώ ευρύτατη σε δράσεις, είναι η Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ένα σημαντικό κομμάτι της Στρατηγικής αυτής, κατευθύνεται στην έρευνα, μέσα από γόνιμες συνεργασίες με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.