Κ. Τοβίλ (tbi bank): Πώς η τεχνολογία αλλάζει την εμπειρία του πελάτη

Για την tbi bank το embedded finance δεν αποτελεί απλώς μια νέα τάση, αλλά μια στρατηγική που στοχεύει να κάνει την καθημερινότητα των χρηστών πιο εύκολη.

Τη σημασία του embedded finance για τον τραπεζικό κλάδο ανέδειξε στο 22ο Bank Management Conference, ο κ. Κώστας Τοβίλ, Market Lead της tbi bank Ελλάδος, μοιράζοντας γνώσεις και εμπειρίες από τη δραστηριότητα της πρώτης ψηφιακής τράπεζας στη χώρα μας.

Στο θεματικό πάνελ με τίτλο «The opportunity of embedded finance for banks: Experiences and examples from banks across different markets», ο κ. Τοβίλ επισήμανε πως η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και την ενίσχυση της ESG στρατηγικής.

Το embedded finance αναδεικνύει τη σημασία της παροχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ακριβώς εκεί όπου βρίσκονται οι καταναλωτές. Για την tbi bank δεν αποτελεί απλώς μια νέα τάση, αλλά μια στρατηγική που στοχεύει να κάνει την καθημερινότητα των χρηστών πιο εύκολη. Όπως δήλωσε ο κ. Τοβίλ: «Οι άνθρωποι πλέον δεν θέλουν να πάνε στην τράπεζα για να κάνουν απλώς ανάληψη χρημάτων. Θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο, να αποκτήσουν ασφάλιση – και το embedded finance τους προσφέρει τη δυνατότητα να ζουν χωρίς περιορισμούς, εστιάζοντας στις λύσεις που διευκολύνουν τις αγορές τους».

Ο κ. Τοβίλ αναφέρθηκε επίσης στα τρία βασικά στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχία του embedded finance: πρώτον, μια πλατφόρμα που προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις του καταναλωτή, δεύτερον, προϊόντα που καλύπτουν ποικίλες ανάγκες χρηστών, και τρίτον, μια ομάδα που σκέφτεται δημιουργικά και προσεγγίζει τα προβλήματα με έξυπνες λύσεις.

Η tbi bank αποφάσισε το 2017 να ψηφιοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες της, ένα βήμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιτυχία της. Σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 2 εκατομμύρια πελάτες στις τρεις κύριες αγορές δραστηριοποίησής της. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά το 2022 αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία, καθώς, παρά τη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι επιλογές πληρωμής με μεγαλύτερη ευελιξία ήταν περιορισμένες. Με τις καινοτόμες λύσεις της, η tbi bank κατάφερε να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας κάτι ουσιαστικό και διαφορετικό.

Στο συγκεκριμένο πάνελ, μαζί με τον κ. Τοβίλ, συμμετείχαν η κα. Tanja Imamovic, Digital Transformation & Technology Strategist της Raiffeisen Bank International, ο κ. Margus Simson, Chief Digital Officer, Member of the Board της Komercni Banka και ο κ. Kilian Thalhammer, Managing Director – Head of Merchant Solutions της Deutsche Bank AG, όπου συζητήθηκαν, μεταξύ των άλλων, οι προοπτικές και οι προκλήσεις του embedded finance.

Το Bank Management Conference επικεντρώνεται στις τελευταίες τάσεις του τραπεζικού κλάδου, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη από τις τράπεζες, την οικονομία, τη ρυθμιστική αρχή και τον τεχνολογικό τομέα.