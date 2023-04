Ο László Andor με το Eteron στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο László Andor, Ούγγρος οικονομολόγος και γενικός γραμματέας του Foundation for European Progressive Studies (FEPS), θα βρεθεί την Παρασκευή (28/04) στις 11.50 (LETO HALL, Amalia Hotel) στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσει με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, διευθυντή του Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή και την Azita Berar Awad, πρόεδρο του συμβουλίου του UNRISD του OHE (United Nations Research Institute for Social Development) για τη σημασία της κοινωνικής συμπερίληψης και τους τρόπους ενίσχυσής της (“Why Social Inclusion Matters and How to Foster it”).

O László Andor έχει διατελέσει επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού & Οικονομικών του ουγγρικού Κοινοβουλίου.

Επίσης, έχει διδάξει οικονομικά σε σημαντικά πανεπιστήμια, όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) και η Sciences Po.

Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα όπως ο ρόλος του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη και η σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Παράλληλα έχει ασκήσει έντονη κριτική στην αυταρχική διακυβέρνηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

