Δύο κρίσιμες ανακοινώσεις πριν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σημαντικές ανακοινώσεις για την πορεία της οικονομίας δίνουν “στίγμα” για τα όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, την ώρα που στόχος για φέτος είναι η ανάπτυξη να κινηθεί στο 2,3%.

Τον τόνο για την ομιλία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, δίνουν δύο ανακοινώσεις, που αναμένεται να γίνουν το μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Ο λόγος για την δημοσιοποίηση, των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία του ΑΕΠ το β΄τριμήνου, αλλά και η αξιολόγηση της DBRS Morningstar για τις προοπτικές της Ελλάδας το 2026.

Στο μέτωπο του ΑΕΠ είναι προφανές ότι οι ανακοινώσεις για την πορεία του ΑΕΠ δίνουν τον “μπούσουλα” για τα μακροοικονομικά μεγέθη του 2025. Καθορίζουν ως ένα βαθμό την πορεία υλοποίησης του στόχου του 2,3% όπως αυτός έχει τεθεί από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια το τρίτο τρίμηνο, όπου και ο πυρήνας του τουρισμού, είναι το πλέον σημαντικό για τη χώρα, αλλά, σίγουρα, οι ενδείξεις του τριμήνου Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος είναι σημαντικές.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε κλείσει με ανάπτυξη 2,2%. Τα ,δε, δεδομένα και στατιστικά για τη μέχρι τώρα πορεία της οικονομίας (λιανικό εμπόριο, οικοδομή βιομηχανία, επενδύσεις κτλ) έχουν μικτή εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, οριακή αύξηση 0,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 2,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, έναντι αύξησης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Επίσης, αύξηση 6,3% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.000 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 23.517 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (αύξηση 6,7% είχε σημειωθεί τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 14.754 έναντι 13.212 που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.

Το 7μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 162.902 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 157.319 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% (αύξηση 6,5% είχε υπάρξει το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 98.871 έναντι 97.359 που κυκλοφόρησαν το 7μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Το λιανεμπόριο

Ωστόσο, μείωση 5,6% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο εφέτος, καθώς ο τζίρος κινήθηκε καθοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Ειδικότερα, πτώση των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Ένδυση- Υπόδηση (12,8%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (10,3%), Πολυκαταστήματα (9,4%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (9%) και Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,4%). Στον αντίποδα, αυξήθηκαν σε: Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (4,4%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (3,2%) και Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (2,8%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 5,6% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε μείωση 1,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 4,4% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε μείωση 1,1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,1% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

Η οικοδομή

Μείωση 31,4% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος, στο σύνολο της χώρας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.303 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 416.177 m2 επιφάνειας και 1.761.106 m3 όγκου. Παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 31,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το α’ τετράμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,6% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2024.

Ο τουρισμός

Στο μέτωπο του τουρισμού, που λειτουργεί ως βασικός “πυλώνας” της οικονομίας, θετικά είναι τα μηνύματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 8,11% το β΄τρίμηνο από συρρίκνωση -32,7% το α’ τρίμηνο 2025, λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και κατά βάση των τουριστικών εισπράξεων (+13% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024) και συρρίκνωσης των πληρωμών κυρίως στις μεταφορές (-11,29%).

Σε σχέση, επίσης, με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι οποίες με βα΄ση την Τράπεζα της Ελλάδος, κατέγραψαν αύξηση 76% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,54 δισ. ευρώ από 879 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Επίσης με βάση όσα έχει αναφέρει ο αναπλ. υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης σε σχέση με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ποσοστό των ενταγμένων έργων ήδη ανέρχεται στο 84%, ήτοι σε 14.399.694.974 ευρώ.

Επίσης έχει αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 το Ταμείο Ανάκαμψης ξεπέρασε κατά 3% τον στόχο απορρόφησης στο ΠΔΕ καλύφθηκε ο στόχος κατά 98%, η χώρα παραμένει πρώτη στους πόρους των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης ως ποσοστό του ΑΕΠ και έχει ήδη εκταμιευθεί πάνω από το 50% των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος.

Την όλη εικόνα πάντως θα έρθει να συμπληρώσει η ανακοίνωση τα μεσάνυχτα της εκτίμησης του Οίκου Αξιολόγησης DBRS Morningstar για τις προοπτικές της Ελλάδας το 2026. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί και στις σχετικές παρατηρήσεις που θα κάνει για τις μεταρρυθμίσεις και τους κινδύνους.