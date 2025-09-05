Η “κλεψύδρα” της ΔΕΘ και η γαλάζια “κατάρα” του 25%

Στο καλάθι του Μητσοτάκη στην εφετινή ΔΕΘ προσδοκά η ΝΔ για αντιστροφή του πολιτικού κλίματος. Εάν όμως η προσδοκία αυτή δεν εκπληρωθεί γρήγορα, υπάρχει κίνδυνος να γυρίσει μπούμερανγκ

Ο χρόνος για την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αύριο Σάββατο στη ΔΕΘ μετρά αντίστροφα. Μία ομιλία στην οποία η κυβέρνηση έχει επενδύσει μεγάλες προσδοκίες για ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μπορεί να ξεπεράσει στις δημοσκοπήσεις το “καταραμένο” 25%.

Εάν όμως αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρωθούν σχετικά γρήγορα, υπάρχει κίνδυνος να γυρίσουν μπούμερανγκ. Διότι εάν η ΝΔ δεν καταφέρει να φτάσει ξανά το ψυχολογικό όριο του 30% σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μπει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας και ηττοπάθειας.

Γιατί είναι κρίσιμος ο στόχος του 30%; Διότι με 30% η ΝΔ μπορεί να δηλώνει βασίμως ότι διεκδικεί ακόμη και την αυτοδυναμία. Αντίστροφα το 25% είναι όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και πρακτικά ένα “καταραμένο” ποσοστό. Διότι με ποσοστό κάτω από 25% η ΝΔ χάνει το μπόνους και άρα πρόσθετες έδρες. Σενάριο που προκαλεί ευλόγως τρόμο στους βουλευτές.

Στο γαλάζιο στρατόπεδο συνεπώς πολλοί λένε ότι θα πρέπει όχι απλά το καλάθι Μητσοτάκη στη ΔΕΘ εφέτος να είναι γεμάτο, αλλά να είναι γεμάτο και με μέτρα που θα φανούν άμεσα στην τσέπη των πολιτών, ώστε να έχουν και άμεσο πολιτικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ύψος των νέων μέτρων της ΔΕΘ ανεβαίνει στα 1,7 δισ ευρώ, στα οποία η κυβέρνηση προσθέτει και ένα ακόμη δισ ευρώ από μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί όπως η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και η χορήγηση 250 ευρώ ετησίως σε χαμηλοσυνταξιούχους. Το καλάθι Μητσοτάκη θα περιλαμβάνει και νέα μέτρα για το στεγαστικό, μεταξύ των οποίων νέες κλίμακες για τη φορολόγηση ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Ο χρόνος που πιέζει…

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με όλες τις δηλώσεις και διαρροές του Μαξίμου το πακέτο της εφετινής ΔΕΘ θα εστιάζει στη μείωση άμεσων φόρων, κυρίως για τη λεγόμενη “μεσαία τάξη”. Η μείωση φόρων όμως δεν θα φανεί άμεσα στην τσέπη των πολιτών, εφόσον ισχύσει από το 2026, δηλαδή εφαρμοστεί στις φορολογικές δηλώσεις το 2027.

Εκτός εάν, όπως συζητείται, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος ισχύσουν αναδρομικά και για το 2025. Σενάριο που “κουμπώνει” και με την εκτίμηση ότι παρά τις κυβερνητικές διαψεύσεις δεν είναι απίθανο η χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2026…

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική “κλεψύδρα” της κυβέρνησης αδειάζει με γρήγορους ρυθμούς και μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να επουλώσει τις πληγές που άνοιξαν στις ευρωεκλογές του 2024. Το Μαξίμου ποντάρει βέβαια στο αφήγημα της κυβερνητικής σταθερότητας, το οποίο θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023. Πολλώ δε μάλλον με την κατακερματισμένη πλέον εικόνα στο χώρο της αντιπολίτευσης.

Το δίλημμα “Μητσοτάκης ή κυβερνητικό χάος” αναμένεται επομένως όποτε και να γίνουν εκλογές να αποτελέσει βασικό “σλόγκαν” της ΝΔ. Η κυβέρνηση πάντως αρνείται να δεχθεί να μετατραπεί η συζήτηση και το τριήμερο της ΔΕΘ σε μία αντιπαράθεση Μητσοτάκη- Τσίπρα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει απόψε στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist και σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Δεν μπαίνει σε debate με Τσίπρα ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης φυσικά δεν θα απαντήσει στον κ.Τσίπρα στην ομιλία του αύριο στο Βελλίδειο. Αλλά είναι βέβαιο ότι μία από τις πρώτες ερωτήσεις που θα δεχθεί στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή θα αφορά στην επιχείρηση “ολικής επαναφοράς” του κ. Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

Το Μαξίμου ήδη υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία πως ο κ.Τσίπρας ηττήθηκε σε εκλογές και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κινείται στη γραμμή “θα κριθούμε από το έργο μας, αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα”. Και όντως, ο μεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια, για αυτό και μένει να φανεί κατά πόσον τα μέτρα της ΔΕΘ, όσο γενναιόδωρα και εάν είναι, θα αλλάξουν το πολιτικό κλίμα.

Η κυβέρνηση έχει πάντως απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης τόσο για μείωση των έμμεσων φόρων όσο και για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Για το πρώτο υποστηρίζει ότι η μείωση των έμμεσων φόρων συνήθως δεν φτάνει στους πολίτες, οι οποίοι – όπως λέει- θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος από μείωση άμεσων φόρων. Για το δεύτερο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε καθημερινή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει “σημαία” αυτό το ζήτημα.

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι σύμφωνα με τους ευρωπαικούς δημοσιονομικούς κανόνες η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο κοστίζει 1,4 δισ ευρώ και κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι υπολογίζει τα μισά, διότι μετρά τους καθαρούς μισθούς, ενώ το κόστος για το κράτος αφορά το μεικτό μισθό. “Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ ας το κάνει”, λένε δηκτικά.