Pepco: Άλμα πωλήσεων και ταχεία επέκταση δικτύου στην Ελλάδα

Συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης πανελλαδικά η πολωνική αλυσίδα value for money ένδυσης με στόχο τη δημιουργία 60 καταστημάτων έως το τέλος του 2025.

Ταχεία επέκταση δικτύου, γεγονός που οδήγησε σε αλματώδη ανάπτυξη των μεγεθών της το 2023 ακολουθεί η πολωνική αλυσίδα Pepco στην Ελλάδα, όπου ήδη σήμερα λειτουργεί 33 καταστήματα.

Σημειώνεται πως η αλυσίδα τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά, δεν διαθέτει ηλεκτρονική παρουσία (ακολουθώντας το μοντέλο της Ιρλανδικής Primark), ωστόσο επενδύει σε μεσαίου μεγέθους καταστήματα σε κεντρικές αγορές αλλά και εντός εμπορικών πόλων.

Σε ότι αφορά τα μεγέθη του 2023, χρονιά την οποία έκλεισε με 25 καταστήματα εν λειτουργία στην Ελλάδα οι πωλήσεις της Pepco Greece ανήλθαν σε 9,99 εκατ ευρώ, έναντι 2,96 εκατ ευρώ το 2022, ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 3,35 εκατ ευρώ, έναντι 1,17 εκατ ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία είχε αυξημένες ζημίες ωστόσο, σε επίπεδο προ φόρων συνολικού ύψους 2,56 εκατ ευρώ, την χρονιά που πέρασε, έναντι ζημιών 298.707 ευρώ το 2022, ενώ και το αποτέλεσμα μετά φόρων ήταν ζημίες ύψους 2,13 εκατ ευρώ το 2023, έναντι ζημίων ύψους 298.707 ευρώ, γεγονός που δικαιολογείται από το αυξημένο κόστος ανάπτυξης του δικτύου της. Σημειώνεται πως στόχος της ελληνικής θυγατρικής είναι η ανάπτυξη δικτύου 60 καταστημάτων έως το 2025 ενώ εκτιμά πως είναι πιθανό να κλείσει το 2024 με 40 καταστήματα στην Ελλάδα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο πολωνικός όμιλος εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ανάπτυξη του μέσω του ανοίγματος νέων καταστημάτων πανευρωπαϊκά. Έτσι, στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, προσέθεσε συνολικά 326 νέα σημεία των τριών αλυσίδων του (Pepco, Poundland και Dealz) πανευρωπαϊκά, ενώ μέχρι το τέλος της χρήσης τα νέα καταστήματα θα αγγίξουν τα 400. Οι πωλήσεις του διευρύνθηκαν κατά 10% συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και ανήλθαν στα 4,68 δισ ευρώ, ωστόσο σε επίπεδο like for like η μεταβολή είναι αρνητική, σε ποσοστό 4,3%.

Σε κάθε περίπτωση, ο όμιλος διατηρεί την πρόβλεψή του για κέρδη EBITDA συνολικού ύψους 900 εκατ ευρώ στη λήξη της χρήσης, ενισχυμένα σε ποσοστό 20% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022.