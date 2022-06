Ποια είναι τα πρωτοπόρα e-shops στην Ελλάδα που μπορείς να πληρώσεις σε άτοκες δόσεις με χρεωστική

Όμως, το μεγάλο νέο στον κόσμο του e-commerce που ανακαλύψαμε πρόσφατα είναι ότι πλέον στις payment επιλογές που μας δίνουν τα e-shops στην Ελλάδα στο checkout πολλών, προστέθηκε και το εξαιρετικά διαδεδομένο στο εξωτερικό, Buy Now, Pay Later.

Τι είναι αυτό;

ADVERTISING

Στο εξωτερικό το Buy Now, Pay Later επιλέγεται από εκατομμύρια καταναλωτές, χάρη στην ευκολία και το μηδενικό ρίσκο που έχει. Πρόκειται για μια έξυπνη και καινοτόμο μέθοδο πληρωμής που μας δίνει την ευκαιρία να πληρώσουμε με άτοκες δόσεις από τη χρεωστική μας κάρτα. Ουσιαστικά, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε τώρα και να το πληρώσουμε σιγά-σιγά χωρίς να βγούμε εκτός μηνιαίου budget και χωρίς να επιβαρυνθούμε με τόκους και κρυφές χρεώσεις γραμμένες σε παρένθεση με μικρά γράμματα.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μόλις το 13% των Ελλήνων άνω των 25 ετών έχει πιστωτική κάρτα, ενώ το υπόλοιπο 87% μέχρι πρότινος δεν είχε καμία δυνατότητα για αγορές με δόσεις. Και τώρα με το Buy Now, Pay Later μπορούμε όλοι να πάρουμε αυτό που θέλουμε και να το πληρώσουμε εν καιρώ, με μόνη προϋπόθεση να έχουμε χρεωστική κάρτα και e-banking.

Βρες όλα τα e-shop που προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις από χρεωστική κάρτα

Πού το βρίσκουμε;

Πολλά είναι ήδη τα e-shops που αποφάσισαν να διευκολύνουν τις αγορές μας, προσθέτοντας το Buy Now, Pay Later. Ανάμεσα στους πρωτοπόρους του ελληνικού e-commerce είναι και η Admiral, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες αθλητικών ειδών στην Ελλάδα, το Pennie που είναι από τα πιο γνωστά καταστήματα λευκών ειδών, το irokids.gr που για περισσότερο από 35 χρόνια δεν έχει σταματήσει στιγμή να εξελίσσεται στον τομέα των βρεφικών ειδών και το Gear Up που είναι από τις top εταιρείες εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού, που έχει κερδίσει μεγάλη διεθνή αναγνώριση και σεβασμό.

Δες όλα τα e-shops που προσφέρουν τη Buy Now, Pay Later δυνατότητα

Το Buy Now, Pay Later στην Ελλάδα έφερε η νεοφυής ελληνική επιχείρηση, finloup. H finloup δίνει τη δυνατότητα να μοιράσουμε το ποσό της αγοράς μας σε 4 άτοκες δόσεις, πληρώνοντας την 1η δόση στο checkout εκείνη τη στιγμή και τις υπόλοιπες 3 δόσεις τους επόμενους 3 μήνες (1 δόση/μήνα). Ουσιαστικά, το καλό με την finloup είναι ότι το “εμπόδιο” της τιμής καταρρίπτεται. Μας δίνει την ευκαιρία δηλαδή, να αποκτήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε, ακόμα και αν δεν έχουμε όλο το ποσό, κάτι που ήταν αδύνατο στο παρελθόν. Το πιθανότερο σενάριο μέχρι τώρα θα ήταν να περιμένουμε να μαζέψουμε όλα τα χρήματα για να προχωρήσουμε σε κάποια αγορά. Όμως, αγοράζοντας με finloup θα μπορούμε να “σπάσουμε” το κόστος σε ένα ποσό πολύ πιο διαχειρίσιμο, ώστε να μην βγούμε εκτός προϋπολογισμού και να κάνουμε καλύτερο management των οικονομικών μας.

Πού θα βρεις τη Buy Now, Pay Later δυνατότητα

Η finloup ιδρύθηκε από τον Αντώνη Πρέντζα και τον Μάριο Νούτσο τον Αύγουστο του 2020 και ξεκίνησε να παρέχει την υπηρεσία τον Μάιο του 2021. Έχοντας μεγάλη προηγούμενη εμπειρία σε ελληνικά τραπεζικά συστήματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και βλέποντας τα προβλήματα της αγοράς, αποφάσισαν να φέρουν στην Ελλάδα το Buy Now, Pay Later, αναγνωρίζοντας το μεγάλο opportunity που θα προσέφερε τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους εμπόρους.

Η επόμενη μέρα στο e-commerce ήρθε σε μια εποχή που λόγω των συνθηκών, όλοι βάλαμε τις ψηφιακές ανέπαφες συναλλαγές περισσότερο στη ζωή μας. Αναγνωρίσαμε την ευκολία τους και ομολογούμε ότι μας έγιναν συνήθεια. Έτσι, η εξέλιξη και βελτίωση του online shopping ήταν σίγουρα επιβεβλημένη και αναγκαία. Και η finloup έκανε το μεγάλο βήμα της αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ