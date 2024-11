Πώς προχωρούν τα μεγάλα οικιστικά έργα στο Ελληνικό

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων το Ελληνικό έχει συνεχόμενη λειτουργική κερδοφορία. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν στο τέλος Οκτωβρίου σε 967 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 668 εκατ. ευρώ αφορούν στα οικιστικά πρότζεκτ.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα περισσότερα έργα της πρώτης φάσης ανάπτυξης του The Ellinikon από την Lamda Development.

Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε ότι τόσο τα έργα υποδομής όσο και οι μεγάλες κτιριακές αναπτύξεις είναι σε εξέλιξη. Νέα προσθήκη στα έργα είναι η περιοχή του Little Athens όπου πέντε projects είναι στα πρώτα τους βήματα.

Ειδικότερα για το Little Athens έχουμε 5 αναπτύξεις.

-το Park Rise με αρχιτέκτονες τους Bjarke Ingels Group (BIG), με ένα κτίριο 12 ορόφων και 88 διαμερίσματα. Εδώ έχουν προχωρήσει οι εκσκαφές και ξεκινούν τα έργα θεμελίωσης. Τα έργα εκτελεί η ΕΡΕΤΒΟ.

-το Mainstream Poseidonos Pavillon Terraces με 7 κτίρια έξι ορόφων και 156 διαμερίσματα. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι κατεδαφίσεις κτισμάτων το καλοκαίρι και ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο οι εκσκαφές.

-το Promenade Heights με 9 κτίρια 4-5 ορόφων και 79 διαμερισμάτων με αρχιτέκτονες το 314 Architecture Studio. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και τα πρώτα έργα για την θεμελίωση ξεκίνησαν τον Αύγουστο. Τα έργα εκτελεί η LD Construction Business Unit (CBU).

-το Atrium Gardens με 4 κτίρια πέντε ορόφων και 56 διαμερισμάτων από τους Deda & Architects. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και τα πρώτα έργα για την θεμελίωση ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο

-το Trinity Gardens με 3 κτίρια, πέντε ορόφων και 80 διαμερισμάτων από τους Tsolakis Architects. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και τα πρώτα έργα για την θεμελίωση ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο

Συνολικά στα 5 projects έχουμε 24 κτίρια με 459 διαμερίσματα και μέχρι σήμερα συνολικές πωλήσεις 440 εκατ. ευρώ και προκρατήσεις για 318 εκατ. ευρώ. Project Manager είναι η Hill International.

Riviera Tower

Τα έργα στον Riviera Tower τρέχουν και σήμερα έχουμε φτάσει στον 13ο όροφο και πλέον ο στόχος είναι μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025 να έχουν ανεγερθεί οι πρώτοι 20 όροφοι. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2026.

Αρχιτέκτονες είναι το γραφείο Foster + Partner, Project Manager είναι η Hill International και τα έργα εκτελεί το σχήμα Bouygues – Intrakat.

Να θυμίσουμε πως η θεμελίωση του κτιρίου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 με μια συντονισμένη επιχείρηση η οποία διήρκησε ένα Σαββατοκύριακο. Η εντυπωσιακή εργασία πλαισιώθηκε από αρκετές αντλίες σκυροδέτησης και μάλιστα η χύτευση των 7.400 κυβικών μέτρων σκυροδέματος, υποστηρίζεται από 2.000 τόνους χαλύβδινου οπλισμού, σημειώνοντας ένα μοναδικό νέο ρεκόρ στις κατασκευές κτιρίων στην Ελλάδα.

Τα υπόλοιπα έργα

Στα έργα για τα κτίρια στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά εξελίσσονται με τα Cove Residences και τα Cove Villas.

Στα έργα του The Cove Residences έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του σκελετού των κτιρίων στα 4 συνολικά κτίσματα. Αρχιτέκτονες είναι το γραφείο Bobotis / ISV, Project Manager είναι η Hill International και τα έργα εκτελεί η ΕΘΝΟΚΑΤ

Στις Αθλητικές εγκαταστάσεις διακρίνουμε πως είναι το πιο προχωρημένο έργο καθώς προχωρούν οι σκυροδετήσεις και τα έργα πολιτικού μηχανικού για τα τρία κύρια κτίρια. Project Manager είναι η Hill International και τα έργα εκτελεί το σχήμα ΜΕΤΚΑ-INTRAKAT (Όμιλος AKTOR).

H υπογειοποίηση της Ποσειδώνος έχει προχωρήσει σε ποσοστό 83% στις εκσκαφές και 71% στην σκυροδέτηση. Project Manager είναι η Hill International και ανάδοχος η AVAX.

Στο The Ellinikon Mall, προχωρά η υπόγεια πρόσβαση που θα οδηγεί στο μελλοντικό parking και στις κτιριακές εγκαταστάσεις σε ποσοστό 90% στις εκσκαφές και 32% στις σκυροδετήσεις. Αρχιτέκτονες είναι η AEDAS, project manager το σχήμα Mace – Jacobs ενώ τις πρόδρομες εργασίες έχει αναλάβει η AKTOR.

Στο Riviera Galleria έχουν ξεκινήσει τα έργα με κατεδαφίσεις, τον Ιούλιο και έχει εκτελεστεί περίπου το 15% των εκσκαφών. Αρχιτέκτονες είναι οι: Kengo Kuma / BETAPLAN. Project Manager είναι η Hill International και τα έργα εκτελεί η ΜΕΤΚΑ.

Προς ολοκλήρωση είναι τα αντιπλημμυρικά έργα για την διευθέτηση του ρέματος Τραχώνων καθώς σήμερα είμαστε στο 96% των εκσκαφών και το 86% των σκυροδετήσεων.

Παράλληλα η Lamda Development μέσω διαγωνισμού πούλησε πέντε οικόπεδα, σε: Brook Lane Capital και TEN BRINKE και οι ελληνικοί Hellenic Ergon και Daedalus Development, με μέση τιμή 2.100/τμ και αξία 106 εκατ. ευρώ στην περιοχή κοντά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέγιστης οικοδομήσιμης επιφάνειας 51.000 τ.μ.

