Πότε θα δουν στην τσέπη τους οι πολίτες τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν οφέλη από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% πιο γρήγορα. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν τις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Κεντρική θέση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, με πρόσθετες ελαφρύνσεις που διαρκώς αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, φτάνοντας ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο συνδέονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις με την ενίσχυση της οικογένειας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός

Τα οφέλη θα τα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο, καθώς η μείωση στην παρακράτηση θα αυξήσει απευθείας τις μηνιαίες αποδοχές τους και σε αρκετές περιπτώσεις το τελικό ετήσιο κέρδος θα υπερβαίνει το έναν μισθό, ενώ για τους πολύτεκνους τα κέρδη μπορεί να ξεπεράσουν τους δύο μισθούς ανά εργαζόμενο γονέα.

Για τους συνταξιούχους τα οφέλη διευρύνονται μέσα από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και κατάργησής της το 2027, πέραν των κερδών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση που λάβουν με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι υπόλοιποι, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δουν τα οφέλη στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Οι εξαγγελίες περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μέσω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων τους.

Στις μεγάλες εκπλήξεις περιλαμβάνεται ο μηδενισμός του φόρου για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια, καθώς προβλέπεται η υπαγωγή τους στον μειωμένο συντελεστή 9% από το 26ο μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας τους, που σημαίνει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν εξαιρετικά ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση για τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους.

Κερδισμένοι είναι και οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας, σε χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, καθώς θα δουν τον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να καταργείται το 2027. Την ίδια στιγμή, οι νησιώτες στα ακριτικά νησιά μας με έως 20.000 κατοίκους θα δουν τον ΦΠΑ να μειώνεται κατά 30%.

Στα αξιοσημείωτα των ελαφρύνσεων περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου των εισοδημάτων από ενοίκια, με την εισαγωγή νέου κλιμακίου 12.000 έως 24.000 ευρώ, όπως και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επεκτείνεται η περίμετρος των δικαιούχων για τη μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος, που ισχύει σήμερα για όσους μένουν σε μικρές κοινότητες.

Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, περιλαμβάνονται και 4 βασικές μεταρρυθμίσεις, με διευρυμένο ορίζοντα, για την καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου, Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο και Ενεργειακό Χάρτη για αυτονομία με προσιτές τιμές.

Αναλυτικότερα, τα 10 βασικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τα ακόλουθα:

*1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες αλλά και επιπλέον ελαφρύνσεις για κάθε παιδί*

Από τον επόμενο χρόνο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Συγκεκριμένα, η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Αντίστοιχα, κατεβαίνει στο 16% με δύο τέκνα. Θα υποχωρεί στο 9% για τους τρίτεκνους. Και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά. Με τη νέα κλίμακα ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με τρία τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ. Και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα, κι όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος.

Εάν, πάλι, έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελος του θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί, αυτό θα ανεβαίνει στα 800. Με δύο, στα 1.200. Με τρία παιδιά, στα 2.100. Και με τέσσερα, στα 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο εργαζόμενοι πολύτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα.

Επίσης για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39%, από 44%.

Οι αλλαγές στην κλίμακα εισοδήματος θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026, που σημαίνει ότι οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως και οι συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τον Ιανουάριο του 2026, όταν και θα δουν την μείωση στις κρατήσεις τους.

*2. Κανένας απολύτως φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9%, αντί 22%, για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι τα 30 τους*

Στο εξής κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο, ενώ για ακόμα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 30 τους, θα φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή 9% αντί του 22% που ισχύει σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μείωση φόρου άνω του 50%.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί 1.283 ευρώ ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό. Εάν, πάλι, το εισόδημα του φθάνει τις 20.000, το όφελος του θα είναι 2.480 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν δύο μισθοί. Και για μια 28χρονη επαγγελματία με τα ίδια έσοδα, το κέρδος θα είναι 1.300 ευρώ, ισοδύναμα περίπου με μία ακόμη μηνιαία αμοιβή της.

*3. Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027*

Πέφτει στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και από το 2027 καταργείται πλήρως, που ισοδυναμεί με πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.

*4. Μείωση στους φόρους ενοικίων για 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων*

Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%. Η θέσπιση του νέου συντελεστή ικανοποιεί, αρχικά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αδικούνταν.

Παράλληλα η ρύθμιση βοηθά και στη φορολογική συμμόρφωση. Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα όταν αυτό συμβεί θα εξετασθούν και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων.

*5. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό για την πρώτη κατοικία σε όλα τα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους το 2026 και κατάργησή του το 2027*

Για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας από το 2026 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους! Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.

*6. Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων*

Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.

*7. Μικρότερα τεκμήρια για 500.000 φορολογούμενους*

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

*8. Μέτρα για το στεγαστικό με αξιοποίηση και ακινήτων του δημοσίου. Θα χτισθούν 2.000 διαμερίσματα σε τρία πρώην στρατόπεδα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία*

Πρώτη κίνηση η παραχώρηση 3 στρατοπέδων, ένα στο Μοσχάτο, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και το τρίτο στην Πάτρα (στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη). Σε αυτά θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα με προοπτική το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

*9. Ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων στην άμυνα και την κατασκευή οχημάτων*

Διπλασιάζεται η έκπτωση στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια, με σκοπό να προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και τη βιομηχανία της, υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών-μελών.