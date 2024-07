Public: “Ποντάρει” στα “λευκά”, σε πλάνο “αλλάζω εξοικονομώ” και σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Mε δεδομένο ότι έχει λήξει το σχετικό πρόγραμμα του ΥΠΕΝ, αν και ακόμη εκκρεμούν πληρωμές σε αλυσίδες, προχωρά σε ένα “ιδιωτικό αλλάζω – εξοικονομώ” ώστε να δώσει ώθηση και στις πωλήσεις της.

Ένα πλήρες πακέτο αναβάθμισης πολλαπλών ηλεκτρικών συσκευών για κάθε σπίτι ρίχνει στη μάχη ενίσχυσης των μεριδίων της στη λιανική των ηλεκτρικών συσκευών η αλυσίδα Public, σε μια συγκυρία, που έχει τροχοδομηθεί η απορρόφηση των Media Markt, αλλά και ζητούμενο κεντρικό είναι η εξοικονόνηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα, με όχημα μάλιστα τις λευκές συσκευές και δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση με την Media Markt, το 2024 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος που η εταιρεία θα γυρίσει σε θετικό cash flow σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Ρόμπυ Μπουρλάς, κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου, την περασμένη εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι ο τζίρος το 2023 ξεπέρασε το ορόσημο του μισού δισ. – έφτασε τα 515 εκατ. ευρώ – με τις οικιακές συσκευές να εισφέρουν το 27% αυτού το 2023, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ήταν 23%.

Έτσι, με δεδομένο ότι έχει λήξει το σχετικό πρόγραμμα του ΥΠΕΝ, αν και ακόμη εκκρεμούν πληρωμές σε αλυσίδες, προχωρά σε ένα “ιδιωτικό αλλάζω – εξοικονομώ” ώστε να δώσει ώθηση και στις πωλήσεις της. Αναλυτικά, με βάση σχετική ανακοίνωση, τα Public “συνεχίζουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες των καταναλωτών και προσφέρουν επιπλέον σημαντικά οφέλη με κάθε αγορά προϊόντος μέσω της πρωτοβουλίας «Αλλάζω Εξοικονομώ»”.

Όπως αναφέρει η αλυσίδα, “σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της ακρίβειας και προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης, το νέο πρόγραμμα βοηθάει όλα τα νοικοκυριά να αναβαθμίσουν μια σειρά ηλεκτρικών συσκευών με στόχο την ποιοτικότερη ζωή στο σπίτι.”

Πρόκειται για ένα πακέτο αναβάθμισης ηλεκτρικών συσκευών με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 προϊόντων από 10 διαφορετικές κατηγορίες.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ιδιωτική δράση των Public και προσφέρει, όπως σημειώνεται, πέντε σημαντικά οφέλη για όσους το επιλέξουν. Συγκεκριμένα:

● Καλύπτει πλήρη γκάμα με 10 διαφορετικές κατηγορίες όπως Κλιματιστικά, Ψυγεία, Τηλεοράσεις, Πλυντήρια, Κουζίνες, Air Fryers, Σκούπες stick & robot αλλά και Smart Home Εξοπλισμούς

● Περιλαμβάνει Προσφορές και Δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100€

● Οι αγορές μπορούν να γίνουν άτοκα χωρίς κάρτα και με έως 36 χαμηλές δόσεις

● Καλύπτει Δωρεάν εγκατάσταση για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη ευκολία

● Επιπλέον επιστροφή αξίας στο νέο “Public + Wallet”. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα ανταμοιβών “Public +” το οποίο πλέον προσφέρει προνόμια και επιστροφή αξίας στο Public πορτοφόλι των πελατών.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, “οι πελάτες μπορούν για παράδειγμα να αγοράσουν τώρα άτοκα χωρίς κάρτα, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α+++ με δωρεάν εγκατάσταση. Παράλληλα, θα επωφεληθούν από τη δωρεάν υπηρεσίας ανακύκλωσης της παλιάς συσκευής μαζί με κουπόνι έως 100€ για επόμενη αγορά.¨”

“Το όφελος δεν σταματά εδώ” σημειώνει η αλυσίδα, που προσθέτει ότι οι πελάτες της “θα λάβουν και επιστροφή αξίας 1% στο “Public + wallet” για επόμενη αγορά από οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων που είναι διαθέσιμη στο public.gr και στο δίκτυο καταστημάτων Public και στα μεγάλα καταστήματα “Public + home”.”

Στη μάχη για τα “λευκά”

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Ρόμπυ Μπουρλάς, κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου, την περασμένη εβδομάδα, η αλυσίδα ποντάρει στην άνοδο μεριδίων στις ‘λευκές συσκευές”. Γιαυτό, πέρα από το προαναφερθέν πρόγραμμα σχεδιάζει να διευρύνει το δίκτυο των καταστημάτων της τόσο μέσα από ανακαινίσεις υφιστάμενων, ώστε να υπάρξει επιπλέον εκθεσιακός χώρος για μεγάλες λευκές συσκευές όσο και μέσα από την δημιουργία νέων καταστημάτων σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται.

Να σημειωθεί ότι ο στόχος των πωλήσεων των λευκών συσκευών τοποθετείται στα 100 εκατ. ευρώ και τα έσοδα αναμένεται να στηριχθούν κι από τις υπηρεσίες που εμπλουτίζονται συνεχώς.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο όμιλος παρουσίασε πρόσφατα το νέο loyalty πρόγραμμα Public +, που εντάσσεται και στο πρόγραμμα “Αλλάζω Εξοικονομώ” και περιλαμβάνει επιστροφή χρημάτων στο Public Wallet των πελατών και μακροπρόθεσμα επιβράβευση με ελκυστικά προνόμια.

Το δίκτυο

Σε σχέση με το δίκτυο, που αποτελεί όχημα ανάπτυξης, από τα 59 καταστήματα που διατηρεί σήμερα η αλυσίδα, τα 28 φιλοξενούν μικροσυσκευές ενώ τα 23 εξ’ αυτών έχουν τη δυνατότητα να πωλούν και μεγάλες λευκές συσκευές.

Μάλιστα, στόχος είναι μέσα στην επόμενη τριετία τα καταστήματα των Public να φτάσουν τα 70 και η πλειονότητα αυτών, αν όχι όλα, να φιλοξενούν μέρος των λευκών συσκευών που διαθέτει το κατάστημα, η πλήρη γκάμα των οποίων είναι διαθέσιμη στο public.gr.

Με βάση, όσα αναφέρθηκαν, στόχος είναι μέσα στο 2024 ι να δημιουργηθούν νέα καταστήματα σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Αττική ενώ θα μεταστεγαστούν για να μεγαλώσουν και να ενταχθούν στο δίκτυο Public + Home και τα καταστήματα σε Ιωάννινα, Πειραιά, Ρόδο και Βόλο. Αντίστοιχα προβλέπονται ανακαινίσεις και σε βασικά καταστήματα όπως αυτό του Συντάγματος, του Mall και της Λάρισας.

Έως το 2026 δε, τα Public σχεδιάζουν να έχουν μπει και στο Ελληνικό, καθώς έχει υπάρξει συμφωνία για ένα τριώροφο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.,μ. Ο ένας όροφος θα διαθέτει οικιακές συσκευές, ο δεύτερος προϊόντα τεχνολογίας ενώ ο τελευταίος θα είναι αφιερωμένος στον πολιτισμό με τον CEO των Public να αναφέρει ότι το εν λόγω κατάστημα θα είναι ένα από τα καλύτερα της αλυσίδας. Παράλληλα τα Public στοχεύουν στην εγκατάσταση των iRepair μέσα σε όλα τα Public, αλλά και στη δημιουργία 24 shop-in-shop με τη Vodafone.

Όπως, δε, αναφέρθηκε, οι επενδύσεις στο δίκτυο των καταστημάτων έρχονται να συμπληρώσουν την αγοραστική εμπειρία των Public η οποία όλο και περισσότερο στρέφεται στο omnichannel κανάλι.

Ο τζίρος

Υπενθυμίζεται, ότι για το 2024 ο τζίρος εκτιμάται ότι θα παραμένει στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν συμπιέσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία θα ενισχυθεί περαιτέρω στα 25 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα στελέχη των Public.

Νέες υπηρεσίες

Παράλληλα, την ενίσχυση της τάσης για να γίνει η αλυσίδα όλο και περισσότερο “love brand” η εταρεία ποντάρει στο πορτοφόλι των Public. Η υπηρεσία θα είναι για αποκλειστική χρήση στα καταστήματα της Public και έρχεται να αντικαταστήσει το κομμάτι των πόντων και τα loyalty προγράμματα των τραπεζών που, σύμφωνα με τη διοίκηση, συχνά, μπερδεύουν τους καταναλωτές. «Είμαστε από τα brands που οι καταναλωτές λένε ότι θα ήθελαν χρήματα σε ένα wallet γιατί όλο και κάπου θα τα ξοδέψουν. Για τον πελάτη είναι σαν μετρητά», τόνισε ο στη συνέντευξη ο κ. Μπουρλάς και πρόσθεσε ότι στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης και η σκέψη να επεκταθεί η χρήση του και στη Bookvoice και άλλους συνεργάτες.

Για την ακρίβεια, το wallet θα αποτελεί μια ψηφιακή κάρτα που αντί για πόντους θα έχει ευρώ για να ξοδέψει ο καταναλωτής, ενώ μέσα στη χρονιά υπάρχει ο σχεδιασμός να αναπτυχθεί μια εφαρμογή για την διευκόλυνση των αγορών από τον χρήστη, ακόμα και να παρακολουθεί την παράδοση του προϊόντος.

Ωστόσο στα σχέδια για το νέο wallet δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στις ψηφιακές πληρωμές είτε από την ίδια την Public είτε μέσω κάποιας συνεργασίας.

Στο πεδίο των υπηρεσιών έμφαση δίνεται και στο Public Now Pay Later υπηρεσία που η εταιρεία προσφέρει σε συνεργασία με την Klarna. Να θυμίσουμε ότι τα Public έχουν προχωρήσει ήδη στην επέκταση της υπηρεσίας “Public Now Pay Later” με Klarna και στα φυσικά καταστήματα, ενώ πρόσθεσε τη δυνατότητα πληρωμής μέσω Apple Pay και Google Pay στο public.gr

Οι υπηρεσίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αφορούν και τη γρήγορη επισκευή smartphones, laptops και tablets μέσω της iRepair, τη next-day παράδοση σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα έχοντας τις συνεργασίες με BoxNow και SVUUM, την εγκατάσταση οικιακών συσκευών μέσω της πλατφόρμας Douleutaras.gr, αλλά και με την υπηρεσία secondgo για την αγορά πιστοποιημένων μεταχειρισμένων smartphones. Όσον αφορά στον επενδυτικό βραχίονα PCP (Public Capital Partners), δεν αναμένονται σύντομα νέες επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι το 2023 επένδυσε στη μεγαλύτερη πλατφόρμα audiobooks στην Ελλάδα, το BookVoice, αλλά και την ηγέτιδα εταιρεία σε Digital Marketing τη Sleed. Με τις επενδύσεις αυτές τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια του PCP ξεπέρασαν τα 30 εκατ ευρώ και πλέον προωθείται η ανάπτυξη των εταιρειών, η οποία στην περίπτωση της Book Voice θα περιλαμβάνει το λανσάρισμα μιας νέας συνδρομητικής υπηρεσίας Audiobooks, στα πλαίσια του Spotify.