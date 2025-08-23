Σερί θερινής ακρίβειας – Οι πρωταθλητές

Πέρα από τη στέγαση και τα ρεύμα, την ανηφόρα και μάλιστα με φρενήρη ρυθμό έχουν πάρει και αγαθά, που ένεκα των ημερών έχουν μεγάλη ζήτηση.

Το σερί της ακρίβειας συνεχίζεται εν μέσω της κορύφωσης του θέρους, με βασικά αγαθά να τραβούν την ανηφόρα καθιστώντας την προσπάθεια οικονομικής βιωσιμότητας των νοικοκυριών μια άκρως δυσεπίλυτη εξίσωση.

Έτσι, πέρα από τη στέγαση, τα ρεύμα για τα οποία ούτε… λόγος, την ανηφόρα και μάλιστα με φρενήρη ρυθμό έχουν πάρει και αγαθά, που ένεκα των ημερών έχουν μεγάλη ζήτηση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων κατέγραψαν σημαντική άνοδο τον Ιούλιο του 2025, με τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) να φτάνει στις 130,1 μονάδες.

Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο ρεκόρ διετίας, καθώς είναι η υψηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του FAO, η άνοδος στις τιμές κρέατος και φυτικών ελαίων υπεραντιστάθμισε τις μειώσεις που καταγράφηκαν σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό αυξημένων πιέσεων στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Πρόκειται για την υψηλότερη μέτρηση από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και ο δείκτης ήταν 18,8% κάτω από το ανώτατο επίπεδό του τον Μάρτιο του 2022, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η άνοδος στις τιμές του κρέατος και των φυτικών ελαίων αντιστάθμισε τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν στα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά και τη ζάχαρη, δήλωσε ο FAO.

Στο κρέας, η αυξημένη ζήτηση, κυρίως από ασιατικές αγορές (Κίνα, Νότια Κορέα) και οι περιορισμοί προσφοράς λόγω επιδημιών σε πληθυσμούς ζώων (π.χ. αφρικανική πανώλη χοίρων), άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Προϊόντα σε αύξηση ´

Με βάση, δε, ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς για την πορεία τιμών των αγροδιατροφικών προϊόντων σε ανοδική είναι η τιμή της ζάχαρης, του βαμβακιού και του χυμού πορτοκαλιού που ενισχύθηκαν. σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, και καθώς διανύουμε το Β΄ εξάμηνο του 2025,

Ζάχαρη

Σύμφωνα με τις μηνιαίες προβλέψεις του USDA, η παραγωγή ζάχαρης από τις ΗΠΑ για το 2025/26 αναμένεται μειωμένη για το ζαχαροκάλαμο (σε 4,098 εκατ. τόνους από 4,104 εκατ. τόνους το 2024/25) και για το ζαχαρότευτλο (σε 5,097 εκατ. τόνους από 5,150 εκατ. τόνους), διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή σε χαμηλότερα επίπεδα (σε 9,195 εκατ. τόνους από 9,254 εκατ. τόνους). Η κατανάλωση εκτιμάται μειωμένη σε 12,165 εκατ. τόνους (από 12,330 εκατ. τόνους), με τα αποθέματα να εκτιμώνται ενισχυμένα σε 1,643 εκατ. τόνους (από 1,443 εκατ. τόνους), προβλέποντας τον δείκτη αποθέματα/κατανάλωση ελαφρά υψηλότερα σε 13,50% (από 11,70%).

Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, η μειωμένη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην τιμή της βραχυχρόνια, μια τάση που αποτυπώθηκε πρόσφατα στην τιμή της. Παράλληλα, το «υπερπουλημένο» επίπεδο στην τιμή της, ως πιθανή συνέπεια των αναμενόμενων ισχυρών προοπτικών παραγωγής ζάχαρης στην Ν. Αμερική (Βραζιλία) προγενέστερα, αποτέλεσε έναν επιπλέον ενισχυτικό παράγοντα. Αν και πρόσφατα δέχθηκε μια ανοδική πίεση η τιμή της, με τους διαχειριστές να ενισχύουν επιπλέον τις θέσεις αγοράς στα ΣΜΕ, οι εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγω για πιθανή διατήρηση των πτωτικών πιέσεων.

Χυμός Πορτοκαλιού

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση , η παγκόσμια παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού πορτοκαλιού για το 2024/25, σύμφωνα με τις προβλέψεις του USDA, αναθεωρήθηκε ανοδικά σε σχέση με τις προβλέψεις του προηγούμενου μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή στις ΗΠΑ εκτιμάται σε 62,0 εκατ. κουτιά (από 60,4 εκατ. κουτιά), με την παραγωγή στη Φλόριντα να προβλέπεται ενισχυμένη σε 12,2 εκατ. κουτιά (από 12,0 εκατ. κουτιά) και την παραγωγή στην Καλιφόρνια να διατηρείται αμετάβλητη (47,50 εκατ. κουτιά). Οι παραπάνω προβλέψεις, καθώς και οι εκτιμήσεις για την αναμενόμενη βραζιλιάνικη παραγωγή το τρέχον έτος (314,6 εκατ. κουτιά) που κάνουν αναφορά για ενισχυμένη παραγωγή, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις τιμές χυμού πορτοκαλιού.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ ενίσχυσαν σημαντικά τις τιμές στα ΣΜΕ χυμού πορτοκαλιού σε υψηλό τεσσάρων μηνών πρόσφατα, προεξοφλώντας δυσμενείς αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν γίνει ολοένα και πιο εξαρτημένες από τις βραζιλιάνικες εισαγωγές λόγω της μείωσης της παραγωγής στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αν και ο αντίκτυπος του εισαγωγικού δασμού παραμένει αβέβαιος (πιθανή μείωση στο 30% από 50% σύμφωνα με δημοσιεύματα), οι ανοδικές πιέσεις στην τιμή του χυμού πορτοκαλιού δύναται να παραμείνουν σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, με τους διαχειριστές να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τις θέσεις αγοράς.

SOOC

Βοειδή

Σύμφωνα, επίσης, με την έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οπως αναφέρει η ανάλυση τγσ Τράπεζας Πειραιώς. οι προβλέψεις του αριθμού των βοοειδών που εκτρέφονται σε ειδικές εγκαταστάσεις διατηρήθηκαν στις προβλέψεις του προηγούμενου μήνα. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμώνται συρρικνωμένες για το 2025 κοντά στα 11 εκατ. κεφάλια (έναντι 12,0 εκατ. κεφάλια), με αυτά που εισήχθησαν για εκτροφή σε 1,0 εκατ. κεφάλια (έναντι 2,0 εκατ. κεφάλια) και αυτά που στάλθηκαν τελικά για σφαγή κοντά σε 1 εκατ. κεφάλια (έναντι 2 εκατ. κεφάλια).

Όσον αφορά sτο εμπόριο, οι προβλέψεις για τις εισαγωγές αναθεωρήθηκαν ανοδικά σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αντικατοπτρίζοντας ισχυρότερη από την αναμενόμενη ζήτηση, όπως και οι εξαγωγές κυρίως από τη συνέχιση της διολίσθησης του δολαρίου. Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, οι εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν αναφορά για πιθανή διατήρηση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές των βοοειδών και τους διαχειριστές να ενισχύουν επιπλέον τις θέσεις αγοράς στα ΣΜΕ. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο αποτίμησής τους ενδέχεται να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στην τιμή των βοοειδών, κάτι που φάνηκε πρόσφατα τόσο στην πορεία της τιμής όσο και στην αυξημένη δραστηριότητα των διαχειριστών, οι οποίοι ενίσχυσαν περαιτέρω τις θέσεις πώλησης στα ΣΜΕ.

Ο πληθωρισμός

Στο μεταξύ επιτάχυνση καταγράφηκε τον Ιούλιο εφέτος στον ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκε 3,1%, από 2,8% τον Ιούνιο και έναντι αύξησης 2,7% τον Ιούλιο 2024. Με τις ανατιμήσεις να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τα τρόφιμα και είδη διατροφής, έως την ενέργεια και τις υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σε ένα έτος οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε: Ψωμί (2%), Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), Κρέατα (6,2%), Ψάρια νωπά (7%), Γιαούρτι (3,4%), Φρούτα (19,3%), Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (6,4%), Καφέ (16,8%), Ένδυση και υπόδηση (8,4%), Ενοίκια κατοικιών (11,3%), Ηλεκτρισμό (18,9%), Φυσικό αέριο (4,4%), Πακέτο διακοπών (6,4%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (6%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (5,7%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ενώ, σε διάστημα ενός μηνός, αυξήσεις τιμών υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,1%), Πουλερικά (2,6%), Ψάρια νωπά (1%), Ελαιόλαδο (9,5%), Λαχανικά νωπά (1,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Λοιπά τρόφιμα (3%), Καφέ (5,3%), Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (5,7%), Φυσικό αέριο (2,7%), Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).