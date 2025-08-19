Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Tα “μηνύματα” για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Οι επόμενες 11 συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα είναι κρίσιμες για το πώς θα διαμορφωθούν οι χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου.

Έπεσαν τα μελτέμια κι έτσι άρχισε η ανιούσα του ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά. Έτσι, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας κινήθηκε ανοδικά. Παραμένει, ωστόσο, κάτω από τα 100 ευρώ/MWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η χθεσινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας “έγραψε” τη χαμηλότερη τιμή στα 28 ευρώ.MWh, ενώ η υψηλότερη ήταν στα 178 ευρώ/MWh. Έτσι η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για σήμερα, Τρίτη, να διαμορφωθεί στα 93,31ευρώ/MWh με άνοδο 5,12%. Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής το μερίδιο του φυσικού αερίου είναι στο 46,09%, οι ΑΠΕ ακολουθούν με το ποσοστό να φτάνει στο 41,03%, στο 5,08% είναι το μερίδιο που καλύπτεται από τα υδροηλεκτρικά και στο 3,72% οι εισαγωγές.

Σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, το φυσικό αέριο ενισχύθηκε περαιτέρω αλλά και οι ΑΠΕ, χωρίς ωστόσο να οδηγηθούν οι χονδρεμπορικές τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση η μέση χονδρεμπορική τιμή του Αυγούστου μέχρι σήμερα κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Διαμορφώνεται στα 73,52 ευρώ/MWh, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 100,57 ευρώ/MWh, έναντι 85,42 ευρώ/MWh τον Ιούνιο. Οι επόμενες 11 συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα είναι κρίσιμες για το πώς θα διαμορφωθούν οι χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου. Πάντως εάν η τιμή στο χρηματιστήριο δεν καταγράψει “ράλι” τότε μια μείωση των “πράσινων” τιμολογίων μπορεί να γίνει, αν και η χονδρεμπορική τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο.

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος

Πέρα βέβαια από τα “πράσινα” τιμολόγια και τις διακυμάνσεις τιμών, τα σταθερά – “μπλε” δίνουν μια λύση και γι’ αυτό, πλέον, είναι η κυρίαρχη τάση στην αγορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, οι οικιακοί συνδρομητές με μπλε τιμολόγια ανήλθαν τον Μάιο σε 1.306.140, από 867.161 τον Ιανουάριο, σημειώνοντας άνοδο 438.979 σε μόλις πέντε μήνες. Ενώ τα πράσινα τιμολόγια, μειώθηκαν κατά 241.000 στο πρώτο πεντάμηνο.

Νέα κατηγορία

Την ίδια ώρα, την προσθήκη νέας κατηγορίας τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, με κόκκινη χρωματική σήμανση προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή με εισήγηση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για τα ευέλικτα τιμολόγια τα οποία, όπως αναφέρει η Αρχή, δεν συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο στοιχείο, «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο δύναται να μεταβάλλεται λόγω στοιχείων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως επί παραδείγματι από την κατανάλωση.

Με το ισχύον πλαίσιο στην αγορά διατίθενται τρεις κατηγορίες τιμολογίων: τα μπλε (σταθερά), τα κυμαινόμενα (κίτρινα και πράσινα, ειδική κατηγορία με ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων την 1η κάθε μήνα, και τα δυναμικά (πορτοκαλί, για τους καταναλωτές με «έξυπνους» μετρητές).