Συμμαχία Τράπεζας Πειραιώς – Dimand για μεγάλη επένδυση στο Λαύριο

Το όλο πλάνο στηρίζεται στην επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και την ιδιωτικοποίηση του λιμένα που είναι σε εξέλιξη από το ΤΑΙΠΕΔ.

Ένα μεγάλο κτιριακό έργο ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ που θα έχει ως τελικό στόχο την ανάπτυξη residential και χρήσεις γραφείων προχωρούν στο Λαύριο από κοινού Dimand και Πειραιώς. Όπως έγινε γνωστό, το project είναι μέρος τεσσάρων έργων που ξεκινούν από κοινού.

Το μεγάλο έργο αφορά την αξιοποίηση του ακινήτου της κλωστοϋφαντουργίας Αιγαίου θα έχει ως ουσιαστικό κεντρικό στόχο την πολεοδομική επέκταση της πόλης του Λαυρίου και σε συνδυασμό με την κυοφορούμενη παραχώρηση του λιμένα Λαυρίου και την προγραμματιζόμενη επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου θα παίξει κεντρικό ρόλο στο νέο πρόσωπο της πόλης.

Όπως τόνισαν οι δύο επικεφαλής της Πειραιώς και της Dimand Χρήστος Μεγάλου και Δημήτρης Ανδριόπουλος στόχος είναι μια νέα σελίδα στην πόλη. “Θέλουμε να δημιουργήσουμε αξία στην πόλη και τους κατοίκους της” ανέφερε ο κ.Μεγάλου ενώ ο κ.Ανδριόπουλος σημείωσε πως θα μεγαλώσει η πόλη του Λαυρίου.

Το ακίνητο ανήκει στην Euroterra που ελέγχεται από την Strix Holdings, εταιρεία της Πειραιώς με έδρα την Ιρλανδία. Ποσοστά 10% κατέχουν τόσο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και η Κέκροψ (όμιλος Ιντρακόμ). Σε επόμενη φάση θα εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο και η Dimand.

Αυτή τη στιγμή προχωρά η ωρίμανση του ακινήτου με τις απαραίτητες μελέτες που θα καταλήξουν στις νέες χρήσεις. Πιθανότερο σενάριο είναι να έχει μεικτές χρήσεις, δηλαδή και οικιστικές και επαγγελματικές καθώς το λιμάνι του Λαυρίου εκτιμάται πως θα προσελκύσει και επιχειρήσεις μέσω της παραχώρησης του που είναι σε εξέλιξη.

Συνολικά όπως εκτίμησε ο κ.Ανδριόπουλος θα απαιτηθούν 4 με 6 χρόνια για να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το ακίνητο, δηλαδή περίπου το 2030. Αυτό βέβαια θα είναι σε συνάρτηση με το τελικό σχέδιο, το ενδιαφέρον που θα προκύψει αλλά και την προώθηση του λιμανιού και την επέκταση του Προαστιακού που τονίστηκε πολλές φορές στην χθεσινή εκδήλωση.

To σημαντικό στο ακίνητο έχει επιφάνεια 97.262 τμ και έχει ολοκληρωθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και ο καθορισμός της χρήσης γης. Το έργο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει περίπου το 2026 αρχικά με την κατεδάφιση κτισμάτων και το 2027 με την εκκίνηση των έργων ανέγερσης. Σύμφωνα με πηγές ενδέχεται να υπάρξει και αύξηση της επιφάνειας από ένωση με όμορο ακίνητο στην περιοχή.

Ο Προαστιακός και το Λιμάνι

Το όλο project όπως αναφέραμε και παραπάνω στηρίζεται και στο γεγονός της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου μέχρι την περιοχή αλλά και την ιδιωτικοποίηση του λιμένα που είναι σε εξέλιξη από το ΤΑΙΠΕΔ.

Στις 8 Ιουλίου θα ανοίξουν οι φάκελοι με τις συμμετοχές στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Συνολικά, οκτώ επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα σχήματα είναι τα εξής:

1.ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

2.ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

3.Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

4.Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PROMARINE S.A.

5.Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A. – MSC CRUISES S.A.

6.GULFTAINER COMPANY LTD

7.IOTC INVESTMENTS S.C.S.

8.ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD

Για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός με την συμμετοχή: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΒΑΞ-ALSTOM ΚΑΙ ΑΚΤΩΡ-ΜΕΤΚΑ.

Με τη νέα γραμμή το λιμάνι του Λαυρίου θα συνδεθεί με το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος σε χρόνο περίπου 20 λεπτών, με το κέντρο της Αθήνας σε χρόνο περίπου 50 λεπτών και με το λιμάνι του Πειραιά σε χρόνο περίπου 70 λεπτών. Το σπουδαιότερο στοιχείο είναι πως καλύπτεται επαρκώς η αναπτυσσόμενη περιοχή της Λαυρεωτικής και συνδέεται με το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς της πόλης.