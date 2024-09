Στην Αθήνα η Διεθνής Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας “Beyond2025”

Μετά από τέσσερις πετυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, η 5η κατά σειρά Beyond με τίτλο «ΑΙ Reality Bites» θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και ειδικότερα στις 4 με 6 Απριλίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο «Metropolitan».

Στην Αθήνα, τον προσεχή Απρίλιο, θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Beyond2025».

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Πλέον, η Beyond θα πραγματοποιείται εναλλάξ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που συμβολίζει τη δυναμική και των δύο πόλεων στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πιστεύουμε πολύ στη Beyond, πιστεύουμε στη σημασία της για την ανάδειξη της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής και της δυναμικής της. Η εγχώρια αγορά πληροφορικής συνεχώς δυναμώνει ανοίγοντας τους ορίζοντες της και προς το εξωτερικό. Το ταλέντο εξάλλου των Ελλήνων ερευνητών και εργαζομένων στον τομέα αυτό είναι αστείρευτο. Τα έργα ψηφιοποίησης, που υλοποιούμε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και ευρύτερα οι μεταρρυθμίσεις για το ψηφιακό άλμα της χώρας έχουν δώσει μια ισχυρή ώθηση στον κλάδο τεχνολογίας. Μόνο τα έργα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπολογίζονται σε πάνω από 2,5 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως ο υπερυπολογιστής “Δαίδαλος” και το “Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων”, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης και της Υγείας, το οικοσύστημα Κυβερνοασφάλειας που αναπτύσσεται ιδιαίτερα με την εφαρμογή της Οδηγίας NIS2, αποτελούν παραδείγματα σπουδαίων ευκαιριών. Όλα αυτά οφείλουμε να τα αναδείξουμε και στη Beyond κάνοντας συμμέτοχους την κοινωνία των πολιτών και θέτοντας τους επόμενους στόχους μας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι «η διοργάνωση της BEYOND τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική τεχνολογική κοινότητα και την οικονομία, καθώς θα αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δυο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας μας. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται κοντά σε πολλά βαλκανικά κράτη, καθιστώντας την πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, αποτελώντας κόμβο τεχνολογίας της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και το μεγαλύτερο έργο, το Thess INTEC που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 33 εκατ. ευρώ. Η Αθήνα βρίσκεται σε κομβικό σημείο και αποτελεί πύλη προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Νότιας Ευρώπης. Οι δύο πόλεις έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στο οικοσύστημα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Και η Beyond προσφέρει κορυφαίες ευκαιρίες για εμπορικές συμφωνίες, δικτύωση, αλλά και πολύ σημαντικές παράλληλες δράσεις». Πρόσθεσε ακόμη ότι «η διοργάνωση της BEYOND το 2025 στην Αθήνα θα συμβάλλει στην περαιτέρω διεθνοποίηση της έκθεσης και θα την καταστήσει ακόμα περισσότερο σημείο αναφοράς για την υψηλή τεχνολογία».

Αρωγός η περιφέρεια

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως η διεξαγωγή της Beyond στην Αθήνα είναι ένα σημαντικό γεγονός, που βάζει στο επίκεντρο την Περιφέρεια, η οποία θα τη στηρίξει με όλες τις δυνάμεις της. «Η έκθεση Beyond της Αθήνας θα αποτελέσει ορόσημο και μια νέα αφετηρία για την τεχνολογία και την καινοτομία. Θα αποτελέσει τον πόλο έλξης για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής που «διψάνε» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα ανοίξει νέους δρόμους για σημαντικές συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, για προβολή και αναγνωρισιμότητα. Η Αθήνα ως τόπος διεξαγωγής συμβολίζει πολλά. Είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας, και σήμερα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κόμβο μέσα από τη στρατηγική της θέση για την καινοτομία και την τεχνολογία στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 65% των startup επιχειρήσεων λειτουργούν στην Αττική» τόνισε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ακόμη τον ρόλο της Περιφέρειας, λέγοντας πως «θέλουμε να γίνουμε η πρώτη Ψηφιακή Περιφέρεια. Και αυτό αποτελεί στρατηγικό μας στόχο. Εμείς θέλουμε η Περιφέρεια να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιακή επανάσταση. Θέλουμε να είμαστε η «έξυπνη» Περιφέρεια που θα προσφέρει λύσεις στους πολίτες με ταχύτητα, ποιότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια».

Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας αφού τόνισε πως «η Beyond έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός-ορόσημο για την καινοτομία, την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό» πρόσθεσε πως «η απόφαση να διοργανωθεί η επόμενη έκθεση στην Αθήνα αποτελεί πειστήριο της επιτυχίας που σημείωσε η διοργάνωση του 2024». «Η Beyond 2025 φιλοδοξεί να αποτελέσει, για ακόμη μια φορά, την πλατφόρμα όπου η καινοτομία και η συνεργασία θα ανοίξουν το δρόμο προς το μέλλον. Ελπίζουμε, όπως και το 2024, η επερχόμενη εκδήλωση να γίνει σημείο συνάντησης, γόνιμης συζήτησης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νεοφυών επιχειρήσεων και κορυφαίων διεθνών ερευνητών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί το κεντρικό θέμα της Beyond 2025» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Διευρύνεται το πεδίο δράσης

Τη σημασία της διεξαγωγής της Beyond στην Αθήνα ανέδειξε ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO, Αναστάσιος Τζήκας, ο οποίος επισήμανε πως με την απόφαση αυτή επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης, που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε αυτά της Θεσσαλονίκης προς όφελος της έκθεσης, κάνοντας ειδική μνεία στα ποσοτικά και ποιοτικά που είχε η διοργάνωση του 2024. «Ως διεθνής κόμβος εκθέσεων και συνεδρίων, με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, η Αθήνα αποτελεί πόλο έλξης και λόγω της ιστορίας και του πολιτιστικού της προφίλ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση εκθετών και διεθνών επισκεπτών, διευρύνοντας το πεδίο δράσης της BEYOND» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ως προς τα οφέλη της εκ περιτροπής διοργάνωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υποστήριξε πως η BEYOND θα χτίσει πάνω στα θετικά και των δύο πόλεων, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ως το μεγαλύτερο event τεχνολογιών και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Σήμερα κάτι αλλάζει στην BEYOND. Θέλοντας να αυξήσουμε την επιδραστικότητά της και να διεισδύσουμε σε ακόμα περισσότερες αγορές και ακόμα πιο μεγάλα target groups λάβαμε την απόφαση στο εξής η έκθεση να διοργανώνεται τα μονά έτη στην Αθήνα και τα ζυγά στη Θεσσαλονίκη» τόνισε με νόημα.

«Το γεγονός ότι η BEYOND πραγματοποιείται φέτος στην Αθήνα είναι game changer» υπογράμμισε ο Co-Founder των Industry Disruptors – Game Changers, Μιχάλης Στάγκος, εκ των διοργανωτών της Beyond. «Αυτή η συλλογική απόφαση θα προσδώσει νέα δυναμική στην έκθεση, καθώς η Αθήνα, με την εύκολη προσβασιμότητά της, θα μας επιτρέψει να προσελκύσουμε πιο επιδραστικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια παρουσίασε τους επτά (7) θεματικούς άξονες της έκθεσης, οι οποίοι είναι: Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI). Ηθική και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Τεχνητής Νοημοσύνης. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία. Edge AI: Επεξεργασία δεδομένων σε τοπικές συσκευές (edge computing). Αυτοματισμός με Βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση. Τεχνητή Νοημοσύνη για την Κλιματική Αλλαγή. Έκανε ακόμη γνωστό, πως όπως και στη Θεσσαλονίκη έτσι και στην Αθήνα στο πλαίσιο της Beyond θα διεξαχθεί το υψηλού επιπέδου Φόρουμ Διακυβέρνησης (Leadership).

Στην απόφαση η Beyond 2025 να γίνει στην Αθήνα, αναφέρθηκε και ο έτερος εκ των διοργανωτών, Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be-Best. «Αυτή η σημαντική απόφαση λήφθηκε με βάση δύο κύριους παράγοντες. Ως συνδιοργανωτές, επενδύουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη διοργάνωση, μεταφέροντας το “σπίτι” της BEYOND στο Metropolitan, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν μας σταματά από το να διοργανώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη στήριξη που λάβαμε από τους χορηγούς και τους εκθέτες μας, οι οποίοι ζήτησαν αυτήν την αλλαγή, καθώς θεωρούν ότι μια τέτοια διοργάνωση πρέπει να πραγματοποιείται και στην Αθήνα» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τέλος, στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν η Πρόεδρος ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου, ο Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ Μάνος Μακρομάλλης και ο Γιώργος Ξηρογιάννης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ.