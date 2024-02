Hilton ξενοδοχεία αποκτούν Χανιά και Κορινθία μετά τη στρατηγική συνεργασία Brown Hotels – Hilton

Το Isla Brown Chania και το Isla Brown Corinthia Resort & Spa εντάσσονται στην Curio Collection by Hilton, εγκαινιάζοντας τη franchise συνεργασία ανάμεσα στις δύο αλυσίδες φιλοξενίας.

Χανιά και Κορινθία αποκτούν πλέον ξενοδοχεία Hilton, με τους δύο προορισμούς να βάζουν για τα καλά την αμερικανική και όχι μόνο αγορά στη φαρέτρα τους. Η νέα συνεργασία της αλυσίδας ισραηλινών συμφερόντων Brown Hotels με τη Hilton International, δείχνει τη νέα τάση που έχει ξεκινήσει και στη χώρα μας, που θέλει ακόμα και εταιρείες με ισχυρό branding και δυναμική ανάπτυξη, όπως η Brown, να συνεργάζονται με διεθνή μεγάλα ξενοδοχειακά brands.

Η Brown Hotels σε μια μεγάλη εκδήλωση ανακοίνωσε τη σύναψη franchise συμφωνίας με τη Hilton για την ένταξη δύο εκ των ξενοδοχειακών μονάδων της, στην «Curio Collection by Hilton». Πρόκειται για τα Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton στα Χανιά της Κρήτης και το Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Οι δύο μονάδες που λειτουργούν, ήδη τα τελευταία δύο χρόνια, αναμένεται να ανοίξουν τη φετινή σεζόν από την περίοδο του Πάσχα. Τα δύο πολυτελή ξενοδοχεία διαθέτους πολλαπλές πισίνες, μια σειρά από χώρους εστίασης και ξεχωριστό design σε όλους τους χώρους.

Χάρις στη συνεργασία αυτή η Hilton ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ η Brown Hotels ενισχύεται με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Hilton και κυρίως με το πρόγραμμα πιστότητας της αμερικανικής αλυσίδας, που σήμερα αριθμεί πάνω από 173 εκατομμύρια μέλη από όλο τον κόσμο.

Η Brown Hotels διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της στη χώρα μας 12 ξενοδοχεία, εκ των οποίων 6 στην Αθήνα, σε σημεία και γειτονιές του κέντρου και 5 resorts, στους Αγίους Θεοδώρους, την Ερέτρια, τη Χαλκίδα, την Κέρκυρα και τα Χανιά, αλλά και ένα παραλιακό boutique.

hotel στο Λουτράκι. Η αλυσίδα έχει ήδη ανοιχθεί στον τομέα του μάνατζμεντ και άλλων ελληνικών ξενοδοχείων και ήδη συζητά με ιδιοκτήτες, ενώ στοχεύει να επεκτείνει την παρουσία της και σε ηπειρωτικούς ελληνικούς προορισμούς όπως στη Θεσσαλία, Βόλο και Πήλιο αλλά και στην Αράχωβα και τα Ιωάννινα.

Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Brown – Hilton

Η νέα συνεργασία Brown – Hilton αφορά στην αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών, αλλά και στην ένταξη των δύο resorts στο πρόγραμμα πιστότητας Hilton Honors, με τα μέλη του να συγκεντρώνουν πόντους από τη διαμονή τους και κερδίζουν ανταμοιβές και εκπτώσεις.

Το Curio Collection by Hilton είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 145 μοναδικά ξενοδοχεία και θέρετρα που έχουν επιλεγεί για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Τα ξενοδοχεία της συλλογής Curio επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαμβάνουν ανεξάρτητα ξενοδοχεία που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, επωφελούμενοι παράλληλα των πλεονεκτημάτων Hilton και του προγράμματος επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors.

Ο Leon Avigad, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Brown Hotels, κατά την παρουσίαση δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα συνεργασία. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Hilton, τοποθετώντας τα Isla Brown Chania Resort και τα Isla Brown Corinthia Resort & Spa στο δίκτυο Curio Collection by Hilton, ένα παγκόσμιο δίκτυο με καταπληκτικά ξενοδοχεία και θέρετρα που έχουν επιλεγεί για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Τα δύο θέρετρά μας θα προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία φιλοξενίας στους επισκέπτες αρχής γενομένης με την καλοκαιρινή σεζόν του 2024 και καθώς προσθέτουμε δωμάτια και στα δύο καταλύματα, ανυπομονούμε να μοιραστούμε την εξέλιξη αυτή με περισσότερους επισκέπτες στα Χανιά και την Κορινθία».

Αναζητούμε Hilton στην Αθήνα

Στην ομιλία του, ο Alan Mantin, διευθύνων σύμβουλος Ανάπτυξης της Hilton στη Νότια Ευρώπη, τόνισε ότι η Hilton επικεντρώνεται στη συνεχή ανάπτυξή της στην Ελλάδα, με σκοπό η εταιρεία να τριπλασιάσει την παρουσία της τα επόμενα χρόνια. «Η δημοτικότητα των resort hotels, μας βοηθάει να εισέλθουμε σε νέους προορισμούς σε όλη την περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τη συνεργασία μας με την Brown Hotels, η οποία θα διαχειρίζεται και θα λειτουργεί τα δύο ξενοδοχεία». Ο ίδιος είπε, ότι μετά το κλείσιμο του Hilton της Αθήνας, το οποίο θα λειτουργήσει κάτω από το brand «Conrand Hilton», η εταιρεία αναζητά ένα νέο εμβληματικό κτήριο, που θα στεγάσει και πάλι το ισχυρό brand «Hilton» της. Σχετικά με την επέκταση της στην Αθήνα, επαναβεβαίωσε τη συνεργασία με τον όμιλο Δουζόγλου, ανακοινώνοντας ότι οι εργασίες στο ξενοδοχείο του Πειραιά θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το καλοκαίρι ενώ έξι μήνες αργότερα θα ακολουθήσει το Πεντελικόν.

Σημειώνεται ότι η σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της Hilton στην Ελλάδα περιλαμβάνονται 14 ξενοδοχεία, με συνολικά 1.797 δωμάτια.

Παρόν στην εκδήλωση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας ήταν ο κ. Μύρων Φλουρής, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ο οποίος στη δήλωση του επεσήμανε: «Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Brown Hotels και Hilton επιβεβαιώνει την ακμάζουσα πορεία της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στόχος του Υπουργείου είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών, με βιώσιμες πρακτικές για μία αυθεντική ελληνική εμπειρία φιλοξενίας. Η συνεργασία των δύο ξενοδοχειακών αλυσίδων επισφραγίζει αυτή την κατεύθυνση».