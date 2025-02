Με δύο κρουαζιερόπλοια από Πειραιά ξεκινά η Royal Caribbean τη σεζόν – Δεν υπάρχουν ακυρώσεις για Σαντορίνη

Η αμερικανική εταιρεία κρουαζιέρας καθιερώνει τον Πειραιά ως βασικό homeport της Μεσογείου, ξεκινώντας για πρώτη φορά δρομολόγια με δύο κρουαζιερόπλοια το καλοκαίρι του 2025.

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους κύριους προορισμούς των κρουαζιερών της εταιρείας Royal Caribbean International που ξεκινά από φέτος δρομολόγια από Πειραιά, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν ακυρώσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα της.

Η Royal Caribbean, ένας από τους κορυφαίους ομίλους κρουαζιέρας παγκοσμίως, ξεκινά για πρώτη φορά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά με δύο κρουαζιερόπλοια το καλοκαίρι του 2025. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει τον Πειραιά ως βασικό homeport για τη Μεσόγειο.

Ο κ. Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ταξιδιωτικού οργανισμού Navigator Travel & Tourist Services, ο οποίος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος πωλήσεων της Royal Caribbean International σε Ελλάδα και Βουλγαρία, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις στις προγραμματισμένες κρουαζιέρες από τον Πειραιά λόγω των σεισμών στη Σαντορίνη.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν εξετάζει αλλαγές στα δρομολόγια προς το παρόν, ενώ, αν χρειαστεί, τα Χανιά είναι η επικρατέστερη εναλλακτική λύση.

Στην πλειονότητα τους οι επιβάτες αυτών των δρομολογίων είναι Αμερικανοί.

Ποια κρουαζιερόπλοια θα δένουν Πειραιά

Το Brilliance of the Seas θα πραγματοποιεί εβδομαδιαίες κρουαζιέρες από τις 23 Μαΐου έως τις 8 Αυγούστου 2025, με προορισμούς τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, καθώς και τουρκικά και κυπριακά λιμάνια, όπως Έφεσο, Μπόντρουμ, Κωνσταντινούπολη και Λεμεσό.

Πρόκειται για ένα πλοίο της κατηγορίας Radiance, 90.090 τόνων, που μπορεί να φιλοξενήσει 2.142 επιβάτες σε πολυτελείς καμπίνες.

Παράλληλα, το Voyager of the Seas θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο και την Αδριατική, με αναχωρήσεις είτε από Πειραιά είτε από τη Ραβέννα της Ιταλίας. Το πλοίο, 137.276 τόνων, φιλοξενεί 3.600 επιβάτες και διαθέτει σύγχρονες ανέσεις για μοναδικές διακοπές στη θάλασσα.

Δυναμική παρουσία της Royal Caribbean στη Μεσόγειο

Η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στη Δυτική Μεσόγειο με το Allure of the Seas, το οποίο θα προσφέρει 7νυχτες κρουαζιέρες από Βαρκελώνη ή Τσιβιταβέκια, συνδυάζοντας πολυτέλεια και καινοτομία.

Ταυτόχρονα, η Royal Caribbean συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στην Καραϊβική με το Icon of the Seas και το νέο Star of the Seas, που θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους ταξιδιώτες.