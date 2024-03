Οι Κινέζοι τουρίστες… ξανάρχονται στην Ελλάδα

H κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, ΔΑΑ, ο κ. Lai Bo, Minister Counsellor, Embassy of the People's Republic of China in the Hellenic Republic, η κ. Σοφία Λαζαρίδου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής, ΕΟΤ, και ο κ. Fan Heyun Γενικός Διευθυντής της Air China