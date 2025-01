Ποια υπερπολυτελή ξενοδοχεία θα ανοίξουν στην Ελλάδα το 2025

Από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα και τη Χαλκιδική, η χώρα μας φέτος υποδέχεται κορυφαία ξενοδοχεία, που θα προκαλέσουν διεθνές ενδιαφέρον.

Στο κέντρο της συζήτησης της παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα βρεθεί η χώρα μας φέτος, καθώς οι νέες αφίξεις πολυτελών brands σε όλη την Ελλάδα θα τραβήξουν την προσοχή όχι μόνο του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και των jet-setters ταξιδιωτών από όλη την υφήλιο.

Το πρώην Hilton Αθήνας αναμένεται να αναγεννηθεί με την επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ από την TEMES, δίνοντας ζωή στο εμβληματικό κτίριο και προσφέροντας ένα σύγχρονο καταφύγιο πολυτέλειας. Η δημιουργία του Conrad Athens, μαζί με άλλες διεθνούς φήμης αλυσίδες, θα αναδείξει την Αθήνα ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς για υψηλού επιπέδου τουρισμό.

Η Κρήτη, η Σαντορίνη και άλλα νησιά της Ελλάδας ακολουθούν, με νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που προορίζονται να ενισχύσουν τη θέση της χώρας στην παγκόσμια τουριστική σκηνή, προσφέροντας πολυτελείς εμπειρίες και προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Αθήνα: Το πρώην Hilton και οι πολυτελείς αφίξεις

Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό opening του 2025 στην Ελλάδα είναι το ολοκαίνουριο The Ilisian, που δημιουργείται στο χώρο του πρώην Hilton Athens. Η επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ από την TEMES θα μεταμορφώσει το εμβληματικό κτίριο σε ένα σύγχρονο κομψό προορισμό, φιλοξενώντας το Conrad Athens, το οποίο θα περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες με πανοραμική θέα στην Αθήνα, καθώς και 18 ιδιωτικές κατοικίες υπό τις επωνυμίες Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences. Το ξενοδοχείο θα προσφέρει μια ποικιλία από εμπειρίες και υπηρεσίες, όπως σύγχρονη λέσχη μελών, εστιατόρια, καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις και χώρους ευεξίας. Η ανακαίνιση του ιστορικού Hilton της Αθήνας αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 800 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ελληνική οικονομία κατά 1,25 δισ. ευρώ κατά τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του.

Επιπλέον, η Αθήνα θα υποδεχθεί και άλλες σημαντικές αφίξεις, όπως το Radisson RED στην Πλατεία Μητροπόλεως, με 112 δωμάτια και μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ, και το Radisson Theatrou στην Πλατεία Θεάτρου, το οποίο θα προσφέρει 172 δωμάτια και σουίτες. Η Brown Hotels θα ανοίξει το Villa Brown Sans Rival στην περιοχή της Ομονοίας με 46 δωμάτια, προσφέροντας μια πιο boutique εμπειρία στην καρδιά της πόλης.

Στο Σύνταγμα, το Athens Capital Suites – MGallery Collection, με 17 ευρύχωρες σουίτες στην οδό Ζαλοκώστα, θα ενισχύσει με πολυτελείς υποδομές το ομώνυμο ξενοδοχείο της ΛΑΜΨΑ. Η Wyndhlam θα δημιουργήσει το πρώτο Wyndham στον Πειραιά, που θα υποδεχθεί τους πρώτους φιλοξενούμενούς του τον Δεκέμβριο του 2025.

Κρήτη: Νέα πολυτελή θέρετρα και επενδύσεις

Η Κρήτη, πάντως, φαίνεται να είναι επίσης στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας το 2025, με αρκετές εντυπωσιακές αφίξεις που στοχεύουν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα του νησιού στους ταξιδιώτες υψηλού προφίλ. Το Ikos Kissamos Resort στην Κίσσαμο, με επένδυση πάνω από 125 εκατ. ευρώ, θα είναι το πρώτο θέρετρο του ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη. Το θέρετρο θα προσφέρει 414 δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες σε μια εξαιρετική παραλιακή τοποθεσία.

Ένα ακόμα σημαντικό opening θα είναι το JW Marriott Crete Resort & Spa στα Χανιά, το πρώτο ultra-luxury ξενοδοχείο της αλυσίδας στην Ελλάδα. Με 160 πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες, το ξενοδοχείο θα προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες ευεξίας, σπα, beach club και πισίνες. Η επένδυση πραγματοποιεί η εταιρεία Βασιλάκης Α.Ε.

Το ÓROS Luxury Beach Resort κοντά στο Ρέθυμνο, μέλος της L.V.X. Collection της Preferred Hotels & Resorts, θα ανοίξει τον Μάιο του 2025 με 117 δωμάτια, σουίτες και βίλες, προσφέροντας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις για ευεξία και συνεδριακές ανάγκες. Επίσης, το Hilton Garden Inn Chania City, μια συνεργασία της Hilton με την Green Properties, θα προσφέρει 48 δωμάτια και αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική προσφορά των Χανίων. Το νέο Rocca A Mare στην καρδιά του Ηρακλείου θα ανήκει στην Handwritten Collection της Accor και θα προσφέρει 36 κομψά δωμάτια και σουίτες.

ISTOCK

Νησιά Αιγαίου και Ιονίου

Four Seasons Resort Mykonos: Στην ακτή Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, το ξενοδοχείο με 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες θα αναδείξει τη φυσική ομορφιά του νησιού με ανέσεις όπως σπα, water sports και γαστρονομικές προτάσεις.

Laguna Coast Resort – Νάξος: Το πρώτο eco-resort της περιοχής θα συνδυάζει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα με μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας. Θα διαθέτει σουίτες και βίλες, με ιδιωτικές πισίνες.

The Duchess – Θηρασιά, Σαντορίνη: Με 12 πολυτελείς σουίτες, το νέο αυτό κατάλυμα των Aria Hotels υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση και ιδιωτικότητα.

Στην Κάρπαθο, το Sound of the Sea Karpathos, μέλος της Tapestry Collection by Hilton, θα ανοίξει την Άνοιξη του 2025 με 42 δωμάτια και πολυτελείς ανέσεις.

Η Mar-Bella Collection παρουσιάζει το Avali, ένα νέο πολυτελές παραθαλάσσιο resort στην Κέρκυρα, που ανοίγει το καλοκαίρι του 2025. Με 76 δωμάτια και σουίτες, το Avali προσφέρει σύγχρονη πολυτέλεια, γαστρονομικές εμπειρίες με fusion κουζίνα και πλήθος δραστηριοτήτων. Θα λειτουργεί με Premium All-Inclusive φιλοσοφία και απευθύνεται σε ζευγάρια, παρέες και οικογένειες με παιδιά άνω των 6 ετών.

Χαλκιδική και Πελοπόννησος και άλλοι προορισμοί

Alexander the Great – Χαλκιδική: Ένα ανανεωμένο all-inclusive θέρετρο στην Κασσάνδρα με 208 δωμάτια.

Radisson Blu Resort Mani: Στην παραλία Σελινίτσας, το resort με 150 δωμάτια θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μοναδική θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο.