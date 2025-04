This is Athens – Agora: Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού

Περισσότεροι από 200 επαγγελματίες στο “This is Athens – Agora” στο Ζάππειο. Στοχευμένες δράσεις για έναν βιώσιμο και εξωστρεφή προορισμό

Στο Ζάππειο Μέγαρο δίνουν και πάλι ραντεβού στελέχη του διεθνούς τουρισμού, καθώς ο Δήμος Αθηναίων φιλοξενεί για δύο ημέρες (7-8 Απριλίου) περισσότερους από 200 κορυφαίους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου από την Ελλάδα και 25 χώρες του κόσμου, στο πλαίσιο της κορυφαίας B2B τουριστικής εκδήλωσης This is Athens – Agora.

Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών (This is Athens – Convention & Visitors Bureau) της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., σηματοδοτεί φέτος τη 10η επετειακή της χρονιά, αναβαθμισμένη και στρατηγικά προσανατολισμένη στον συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό. Με περισσότερες από 2.500 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις, η εκδήλωση προσφέρει γόνιμο έδαφος για τη σύναψη συνεργασιών και την προβολή της ελληνικής πρωτεύουσας ως βιώσιμου, σύγχρονου και αυθεντικού προορισμού όλο τον χρόνο.

Δηλώσεις με προοπτική και έμφαση στη βιωσιμότητα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της πρώτης ημέρας καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και συμμετέχοντας στη θεματική συζήτηση “Athens Forward: Collaborative Visioning for a Sustainable Future” του κύκλου Agora Insights. Στην τοποθέτησή του, σημείωσε: «Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι μόνο μια πόλη με σπουδαία ιστορία, αλλά κι ένας προορισμός με παρόν και μέλλον στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Το This is Athens – Agora επιβεβαιώνει τη δυναμική της πρωτεύουσας, φέρνοντας αυτές τις δύο ημέρες σε επαφή τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Ως δημοτική αρχή, θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του προορισμού, σύμφωνα με τους όρους της βιωσιμότητας και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των Αθηναίων.»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, Ιωάννης Παράσχης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας: «Η Αθήνα διανύει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμική περίοδο τουριστικής ανάπτυξης. Η σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, This is Athens – Agora, εμπεριέχει την έννοια του διαλόγου και της συνεργασίας και συγκεκριμένα της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη συντονισμένη προσέγγιση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, έδωσε έμφαση στη σταθερή υποστήριξη της εταιρείας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη: «Η διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία όλων μας είναι αυτή που έχει φέρει τα πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία καταγράφονται μέχρι τώρα για την πόλη της Αθήνας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε μια περίοδο που η αναβάθμιση της εμπειρίας τόσο για τους επισκέπτες όσο και τους μόνιμους κατοίκους είναι κοινή επιδίωξη, καθώς και η διατήρηση της ζήτησης, την οποία δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη, η AEGEAN θα συνεχίζει να στηρίζει με το δίκτυο, τη δραστηριότητά της, αλλά και την πάντα ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία της, τη γεωγραφική και χρονική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος».

Η Αθήνα μια βιώσιμη μητρόπολη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ιωάννης Γεώργιζας, επισήμανε τον επαναπροσδιορισμό του τουριστικού αποτυπώματος της πρωτεύουσας: «Η φετινή διοργάνωση αντανακλά το νέο όραμα της πόλης: μια βιώσιμη, σύγχρονη και συμπεριληπτική μητρόπολη. Το This is Athens – Agora ενσωματώνει “πράσινες” πρακτικές και προωθεί την αυθεντική εμπειρία της Αθήνας ως προορισμού που εξελίσσεται και επανατοποθετείται δυναμικά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».

Πολιτισμός, καινοτομία και συνέργειες

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διεξάγεται το Agora Insights, ένας κύκλος συζητήσεων με διακεκριμένους ομιλητές και έμφαση στον πολιτισμό, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το φετινό πρόγραμμα εστιάζει ιδιαίτερα στον συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό, με συμμετοχή εταιρειών από τον χώρο των εκδηλώσεων και των συνεδρίων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στρατηγικής αυτής κατεύθυνσης.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει για πρώτη φορά συμμετοχές από τις μεγάλες αγορές της Κίνας και της Ινδίας, δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση και τη γεωγραφική διεύρυνση των συνεργασιών. Οι συνολικά 120 Έλληνες εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν, έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με 100 επαγγελματίες από το εξωτερικό, χτίζοντας γέφυρες που ενισχύουν όχι μόνο την τουριστική εικόνα της Αθήνας, αλλά και την τοπική οικονομία.