This is Athens – Agora του Δήμου Αθηναίων: Η ελληνική πρωτεύουσα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού

Στις 7 και 8 Απριλίου, η Αθήνα «μεταμορφώνεται» σε έναν διεθνή κόμβο τουριστικής δικτύωσης, φιλοξενώντας το This is Athens – Agora, τη μεγαλύτερη Β2Β τουριστική συνάντηση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του This is Athens της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε..