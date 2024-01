Τον Φεβρουάριο από την Πελοπόννησο ξεκινά η τουριστική σεζόν

Η Πελοπόννησος καταφέρνει για δεύτερη χρονιά να ανοίξει σεζόν για την Ελλάδα, με τουρίστες από την Ευρώπη, καθώς ανοίγει η Costa Navarino και η Καλαμάτα υποδέχεται νέες αεροπορικές συνδέσεις.

Από τη Μεσσηνία θα ξεκινήσει και φέτος, όπως και πέρυσι, η τουριστική σεζόν για τη χώρα μας, με τους πρώτους ξένους τουρίστες να καταφτάνουν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας το Φεβρουάριο. Σκανδιναβοί, Γερμανοί και Ελβετοί, θα «κάνουν ποδαρικό» με απευθείας πτήσεις από τις χώρες τους, με πολλούς από αυτούς να επιλέγουν την Costa Navarino για τη διαμονή τους, αλλά και τις αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρει.

Οι πρώτοι Γερμανοί τουρίστες θα φτάσουν στην Καλαμάτα στις 18 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που ξεκινά τις πτήσεις της η Aegean από Μόναχο, ενώ στις 24 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν το νέο τους δρομολόγιο οι Σκανδιναβικές αερογραμμές. H SAS θα συνδέει πλέον την Καλαμάτα με τη Στοκχόλμη της Σουηδίας με εβδομαδιαίες πτήσεις. Στις αρχές Μαρτίου θα φτάσουν και οι πρώτοι Ελβετοί τουρίστες από Ζυρίχη με τη πτήση της Edelweiss.

Τα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino αλλά και οι λοιπές ολοκληρωμένες αθλητικές υποδομές του συγκροτήματος, είναι ο λόγος που και φέτος η τουριστική σεζόν στη χώρα μας ξεκινά από τόσο νωρίς. Τα γήπεδα γκολφ The Dunes Course, The Bay Course, The Hills Course και το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course, θα υποδεχθούν τους πρώτους παίκτες στις 19 Φεβρουαρίου.

Η πρόσφατη ανάδειξη της Costa Navarino ως “World’s Best Golf Venue” στα World Golf Awards 2023 και η διάκριση στην πρώτη δεκάδα των “Top 100 World Resorts” του Golf World, ενισχύουν περαιτέρω την καθιέρωση του προορισμού ανάμεσα στους κορυφαίους ανά τον κόσμο.

Πολλές και σημαντικές νέες πτήσεις για την Καλαμάτα

Στις νέες συνδέσεις του αεροδρομίου της Καλαμάτας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η νέα πτήση της Air France από το Παρίσι, που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, καθώς και οι νέες εβδομαδιαίες πτήσεις της Volotea από τη Λιλ και τη Λιόν που θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο.

Η νέα πτήση της Aegean-Olympic Air θα συνδέει το Ηράκλειο με την Καλαμάτα δυο φορές την εβδομάδα από την 1η Ιουνίου, θα δώσει τη δυνατότητα στους τουρίστες των δύο προορισμών να επεκτείνουν τη διαμονή τους και να γνωρίσουν και τα δύο μέρη. Οι ι πτήσεις από την Αθήνα θα αρχίσουν στις 4 Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα για πολλαπλές συνδέσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω του δικτύου της Aegean Airlines και της Star Alliance. Παράλληλα, οι πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Καλαμάτα πλέον συνδέεται με πολλούς και σημαντικούς προορισμούς μέσω διαφόρων αεροπορικών εταιρειών. Η Condor φέτος θα αυξήσει τη συχνότητα των πτήσεων της από τη Φρανκφούρτη, η Aegean πετά από Μόναχο, Κοπεγχάγη και Ελσίνκι, η Easyjet από Λονδίνο, η Transavia από Άμστερνταμ και Παρίσι, η Austrian Airlines από Βιέννη, η Ryanair από Βιέννη, Μπέργκαμο και Λονδίνο, η Swiss από Γενεύη, η Discover από Μόναχο, η British Airways από Λονδίνο, η Jet2 από Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ και η Eurowings από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι μόλις το 11% των ταξιδιωτών των απευθείας πτήσεων της Καλαμάτας, κατευθύνεται για διαμονή στα ξενοδοχεία της Costa Navarino, ενώ οι υπόλοιποι διαχέονται στη γύρω περιοχή.

Δυναμική σεζόν το 2024

Ο προορισμός παρουσιάζει σημαντική δυναμική και αυτό αποτυπώνεται και στο τουριστικό συγκρότημα της Costa Navarino, που επίσης αναμένει μια δυναμική σεζόν, η οποία ξεκινά από τον Φεβρουάριο. Η φετινή χρονιά αποτελεί την πρώτη πλήρη σεζόν για το υπερπολυτελές Mandarin Oriental, Costa Navarino, το οποίο έχει ενισχύσει τις επιλογές διαμονής που περιλαμβάνουν το W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort. Το 2024 σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη της οικιστικής κοινότητας των Costa Navarino Residences, καθώς και την πρώτη πλήρη σεζόν για τη Navarino Agora, η οποία είναι ανοικτή για όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία.

Το ξενοδοχείο Westin υποδέχεται τη νέα σεζόν στις 18 Φεβρουαρίου, με πλήθος δραστηριοτήτων, με οργανωμένα πακέτα τα τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, καθώς και ένα πενθήμερο πρόγραμμα (6-10/03) περιορισμένων θέσεων που διοργανώνει με το κορυφαίο CIA (Culinary Institute of America), θα καλωσορίσει τους φίλους της μαγειρικής. Παιδιά κι ενήλικες που αγαπούν το μπάσκετ έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν στο ΝΒΑ Βasketball School που θα ξεκινήσει μέσα στη χρονιά, ενώ οι μικροί φίλοι του ποδοσφαίρου θα εξασκηθούν το καλοκαίρι στο FC Bayern Football Camp. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 17 γήπεδα τένις, padel και pickleball στο Mouratoglou Tennis Center.

Νέες βίλες στο Mandarin Oriental

Το ξενοδοχείο Mandarin Oriental θα λειτουργήσει την 1η Απριλίου, παρουσιάζοντας μέσα στη χρονιά 5 νέες βίλες 3 υπνοδωματίων και τη νέα Royal Villa 5 υπνοδωματίων. Η Royal Villa εκτείνεται σε 1.095τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, φιλοξενώντας μέχρι 12 άτομα. Ακόμη, μια σειρά νέων υπηρεσιών περιποίησης και ευεξίας ξεκινά φέτος στο Spa, καθώς και το καινούργιο Kids Club με εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

Στις 25 Απριλίου ξεκινά τη λειτουργία του και το The Romanos, a Luxury Collection Resort. Το W Costa Navarino ξεκινά τη λειτουργία του στις 3 Μαΐου, με πολλά events και πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γύρω από τη μουσική, τα θαλάσσια σπορ, την ευεξία και τη γαστρονομία. Η σεζόν ξεκινάει με το «Wellness Sound Weekend» που συνδέει τη μουσική με την ευεξία, ενώ θα ακολουθήσει το φεστιβάλ «Chefs on Fire» με καταξιωμένους Έλληνες σεφ, που θα παρουσιάσουν μια καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση στην τοπική κουζίνα.

Πουλήθηκαν οι μισές κατοικίες του Valley Greens

Από την πρόσφατη προσθήκη στην οικιστική κοινότητα της Costa Navarino, τη Valley Greens έχουν ήδη πωληθεί οι μισές κατοικίες, με αγοραστές κατά το ήμισυ Έλληνες και οι υπόλοιπες από Βορειοευρωπαίους. Αυτή η νέα γειτονιά βρίσκεται σε μια τοποθεσία με θέα τους ελαιώνες και το Ιόνιο Πέλαγος και περιλαμβάνει semi-detached κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων καθώς και detached κατοικίες, οι οποίες παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key).

Φέτος και η γειτονιά Rolling Greens στο Navarino Dunes θα υποδεχθεί τους ιδιοκτήτες της. Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες της Costa Navarino που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία μιας κατοικίας, θα έχουν προσεχώς στη διάθεσή τους μία συλλογή από βίλες προς ενοικίαση.

Πολλές επιλογές για τους τουρίστες

Η Navarino Agora, στην Costa Navarino που εγκαινιάστηκε πέρυσι, θα ανοίξει για να υποδεχθεί το κοινό την 1η Απριλίου. Η φετινή σεζόν θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, φεστιβάλ ταινιών, εκθέσεις μόδας και πολλές ακόμη δράσεις.

Ταυτόχρονα, φιλοξενεί πάνω από 20 καταστήματα με είδη ένδυσης, υπόδησης και beachwear, αξεσουάρ, οπτικά, κοσμήματα, βιβλία, προϊόντα ομορφιάς και υγείας, καθώς επίσης εστιατόρια, street food, έναν θερινό κινηματογράφο και χώρους ψυχαγωγίας.

Οι επισκέπτες της Costa Navarino και οι κάτοικοι των Costa Navarino Residences μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πληθώρα αυθεντικών εμπειριών που τους φέρνουν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία και τη Μεσσηνιακή φύση. Επίσης, έχουν στη διάθεσή τους πλήθος θαλάσσιων αθλημάτων, όπως kitesurfing, καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, yachting.