Τράπεζες: “Κτίζουν” κεφαλαιακά μαξιλάρια μέσω ομολόγων

Μέσω της άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές επιχειρούν να διατηρήσουν ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα που θα τους επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία αλλά και να προχωρήσουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Την ώρα που οι πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία προκαλούσαν σοβαρούς τριγμούς στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς λάμβανε την Δευτέρα μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές – μέσω της απόλυτα επιτυχημένης ομολογιακής έκδοσης ύψους 600 εκατ. ευρώ – ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο και στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχοντας την απόλυτη – πλέον – στήριξη των αγορών, σχεδιάζουν ένα ακόμη γύρο ομολογιακών εκδόσεων με στόχο την ανάκληση και αντικατάσταση παλαιότερων και ακριβότερων τίτλων. Την ίδια στιγμή με βασικό «όπλο» την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές σκοπεύουν να διατηρήσουν ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα που θα τους επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία αλλά και να προχωρήσουν σε κινήσεις ανόργανης ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παράλληλα μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα αξιοποιηθεί και για την αποπληρωμή εναπομεινάντων ομολογιών Tier II, τα οποία είχε καλύψει προ ετών το Δημόσιο.

Η ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς ύψους 600 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή μεγάλων θεσμικών επενδυτών, ενώ η επιτυχία έγκειται και στο γεγονός ότι είναι το χαμηλότερο spread που έχει καταγράψει ελληνική τράπεζα για ΑΤ1 370 bp, πάνω από βασικό επιτόκιο στο 6.125%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η έκδοση των Τίτλων συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, την προληπτική διαχείριση της κεφαλαιακής επάρκειας και την βελτιστοποίηση της απαίτησης των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 του Πυλώνα 1 και του Πυλώνα 2, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μόχλευσης του Ομίλου και διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησής του.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με περίπου 62% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 18% σε τράπεζες, και το 20% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (26%) και την Ιταλία (10%).

Το τελικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα 2,75 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 4,5 φορές τον στόχο έκδοσης 600 εκατ. ευρώ. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Πειραιώς. Η επιτυχία αποτυπώνεται στην απόδοση των Τίτλων, που διαμορφώθηκε στο 6,125%, η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 6,50% κατά 37,5 μονάδες βάσης. Η επιτυχία αποτυπώνεται, περαιτέρω, και στο ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο των περίπου 370μ.β. για συναλλαγή Τίτλων ΑΤ1 από ελληνική τράπεζα.

Ακολουθούν και οι άλλες τράπεζες

Σε αυτό το περιβάλλον η Eurobank αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε μια έκδοση Tier II για την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ περίπου, προκειμένου να προχωρήσει και στην πλήρη ανάκληση ομολόγου Tier II – του Δημοσίου – που διαθέτει, το οποίο έχει κουπόνι 6,41%.

Η Alpha Bank από την πλευρά της εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην πρόωρη ανάκληση senior preferred ομολόγου ύψους 450 εκατ. ευρώ, το οποίο εκδόθηκε το 2022, με κουπόνι 7,5% με νέα έκδοση και με αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο.

Σε ότι αφορά στην Εθνική Τράπεζα, η έκδοση AT1 ομολόγου δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση προτεραιότητα, δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης και των περιορισμένων, προς ώρας, κινήσεων στο πεδίο της ανόργανης ανάπτυξης. Ως προς το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης, μελετάται όπως και στην περίπτωση της Alpha Bank το ενδεχόμενο επαναγοράς senior preferred τίτλου ύψους 500 εκατ. ευρώ (δυνατότητα ανάκλησης τον Νοέμβριο του 2026), με κουπόνι 7,25%, κίνηση όμως που θα αξιολογηθεί την δεδομένη χρονική στιγμή.