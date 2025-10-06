Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία – Παραιτήθηκε ο Λεκορνί

Παραιτήθηκε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, έναν μήνα σχεδόν μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Μόλις χθες και έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, η Γαλλία απέκτησε νέα κυβέρνηση, την τρίτη μέσα σε έναν χρόνο. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτείται, οδηγώντας για ακόμη μια φορά τη χώρα σε πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρωθυπουργός υπέβαλε το πρωί της Δευτέρας (06/10) την παραίτησή του, καθώς η νέα κυβέρνηση αντιμετώπισε από την πρώτη κιόλας στιγμή απειλές να ανατραπεί από την αριστερή και την ακροδεξιά αντιπολίτευση.

“Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνού υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την έκανε αποδεκτή”, ανακοίνωσε επίσημα το Ελιζέ.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Σοσιαλιστικού κόμματος δήλωσε χθες στο πρακτορείο Reuters ότι αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης, οι Σοσιαλιστές θα την καταψηφίσουν. Όμως δεν χρειάστηκε.

Το νέο υπουργικό σχήμα προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις – τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από συμμάχους του Μακρόν – που το χαρακτήρισαν είτε “υπερβολικά δεξιό” είτε “όχι αρκετά σαφές πολιτικά”.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λεκορνί προκάλεσε και την άμεση αντίδραση των αγορών: τα γαλλικά ομόλογα έπεσαν, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,6%. Αυτό διεύρυνε το κόστος δανεισμού της χώρας σε σχέση με το γερμανικό χρέος — ένα βασικό μέτρο του δημοσιονομικού κινδύνου — σε πάνω από 89 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

Στις 9 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό -στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού– με τον ίδιο να γίνεται ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Όμως αντιμετώπισε το ίδιο δυσεπίλυτο πρόβλημα που έριξε τις κυβερνήσεις των δύο προκατόχων του: την ανάγκη να περάσει έναν προϋπολογισμό από ένα διχασμένο κοινοβούλιο, ο οποίος περιελάμβανε μη δημοφιλείς περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων, απαραίτητες για τον έλεγχο του μεγαλύτερου ελλείμματος στην ευρωζώνη.

Η παραίτηση Λεκορνί έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την αποχώρηση του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης λόγω του σχεδίου του για βαθιά μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό του 2026.

Και δεν ήταν ο πρώτος. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο Μισέλ Μπαρνιέ – ένας ακόμα πρωθυπουργός του Μακρόν – αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων λόγω των προτάσεών του για περικοπές.

Αν και το νέο κυβερνητικό σχήμα του Λεκορνί υποτίθεται ότι θα έφερνε σταθερότητα, οι επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία δεν έδειξαν καμία διάθεση αλλαγής πορείας – κάτι που ζητούσαν επιτακτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αντίδραση του Εθνικού Συναγερμού ήταν άμεση: “Δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης”, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, στους δημοσιογράφους, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης.