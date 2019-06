3 δωρεάν σεμινάρια της Google με βεβαίωση παρακολούθησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως να ενισχύσετε τη διαδικτυακή παρουσία μίας επιχείρησης αλλά και για το πως μπορείτε να δραστηριοποιείστε στο διαδίκτυο. Το Grow Greek Tourism Online από την Google θα βρίσκεται στο SpoudaseFest19 το Σάββατο 22/6 και την Κυριακή 23/6 με 4 μονόωρα σεμινάρια.

Σάββατο 22/6

Digital Marketing: Search, Display & Social, 11:00-12:00μμ

How to Design and Build a Website, 13:00-14:00μμ

Κυριακή 23/6

13:00-14:00μμ

Μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του σεμιναρίου θα λάβετε ηλεκτρονικά, εντός 1 εβδομάδας, βεβαίωση παρακολούθησης.

Η συμμετοχή στην έκθεση είναι Δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη.

Για να κάνετε την εγγραφή σας ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

Εάν ανυπομονείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Digital Marketing, μπορείτε να δημιουργήσετε το εξατομικευμένο πλάνο εκμάθησής σας στη δωρεάν ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα του Grow Greek Tourism Online και να επωφεληθείτε από περαιτέρω εκπαίδευση της Google στο δικό σας ρυθμό. Αφού ολοκληρώσετε την εκπαίδευση μπορείτε να πάρετε και το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης με την υπογραφή του Grow Greek Tourism Online της Google και του IAB Europe.