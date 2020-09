Ακολούθησε το μέλλον σου στο μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα

O Γουίλιαμ Σάιξπηρ έγραφε πως «η χρυσή εποχή είναι μπροστά μας, όχι πίσω μας», συμπυκνώνοντας την ανθρώπινη επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον. Ιδίως αν είσαι ένας νέος άνθρωπος που καλείσαι να λάβεις αποφάσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα χρόνια σε ένα ομολογουμένως δύσκολο και ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον, αναζητάς αξιόπιστη «πυξίδα» να σε πλοηγήσει.

Οι σπουδές αποτελούν τη βάση της διεκδίκησης ενός καλύτερου αύριο, όπου πέρα από το αντικείμενο, κανείς αναζητά έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο φορέα για να σπουδάσει. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αποτελεί εδώ και 38 χρόνια στην Ελλάδα, κορυφαία επιλογή στο χώρο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς σήμερα λειτουργεί 10 ακαδημαϊκές σχολές σε 7 campus ανά την Ελλάδα, οι οποίες παρέχουν 66 πτυχία bachelors και masters, αλλά και ένα διδακτορικό τίτλο,ενώ συνεργάζεται με 7 διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια προσφέροντας μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει επίσης λάβει σημαντικές διακρίσεις και βραβεία που συνιστούν επιβεβαίωση των διαπιστευτηρίων του στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, κατατάχθηκε ως πρώτο ελληνικό ιδιωτικό κολλέγιο στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων (Webometrics Ranking of World Universities, July 2020), συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ιδιωτικών Κολλεγίων (private for profit) της χώρας μας. Η διάκριση αυτή προέκυψε μετά από αξιολόγηση που βασίστηκε σε αντικειμενικές μετρήσεις αξιόπιστων δεικτών, όπως η αριστεία, η επιστημονική εξωστρέφεια, η παρουσία και η απήχηση στην επιστημονική κοινότητα.

Αποτελεί επίσης το μοναδικό κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities). Το δίκτυο αριθμεί σήμερα 73 πανεπιστημιακά ιδρύματα – μέλη από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου και η συμμετοχή σε αυτό προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα.

Σύμφωνα δε με την πιο πρόσφατη έρευνα του φορέα Universities UK International, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε αριθμούς φοιτητών καθώς και σε προγράμματα φοίτησης βρετανικών Πανεπιστημίων, αποτελώντας έτσι τον μεγαλύτερο πάροχο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα.

Επίσης, έχει λάβει τα παρακάτω βραβεία:

Gold Award “Best Hotel Education Provider”, για 5 συνεχή έτη (Greek Hospitality Awards 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020).

Bronze Award «Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης στον Τουρισμό» (Tourism Awards, 2020).

Χρυσό Βραβείο «Δεσμός με την Κοινωνία» (Education Business Awards, 2017).

Βραβείο «Κτίρια – Εγκαταστάσεις» (Education Business Awards, 2016).

Safety4Sea Training Award 2019, για τη Ναυτική Ακαδημία.

Honorary Award (Greek Yachting Awards, 2019) για τη Superyacht Academy.

Παράλληλα, περισσότεροι από 30 διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και φορείς εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενισχύοντας το βασικό του όραμα: να προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας σπουδών που αξίζουν οι φοιτητές του σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια

Θέτοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του την παροχή πανεπιστημιακών σπουδών αριστείας και με όραμά του τη διαμόρφωση ενός τοπίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, όμοιου με εκείνου των καλύτερων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που εμπιστεύονται με αποκλειστικές συνεργασίες 7 κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια.

Πρόκειται κατ’αρχάς για το Oxford Brookes University, που εδρεύει στην παγκόσμια μητρόπολη των πανεπιστημιακών σπουδών, την πόλη της Οξφόρδης. Πρόκειται για το Νο1 σύγχρονο Πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, βάσει του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων (QS Ranking 2020, Top 50 under 50). Επιπλέον, κατέχει τη 2η θέση στη Μ. Βρετανία και την 9η στον κόσμο, στο επιστημονικό πεδίο του Τουρισμού.

Στις συνεργασίες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου περιλαμβάνεται επίσης το University of East London. Πρόκειται για ίδρυμα με ιστορία από το 1898, το οποίο κατέχει τη δεύτερη θέση ως επιλογή σπουδών για Ψυχολογία και Πληροφορική στη Μ. Βρετανία.

Επίσης, οι συνεργασίες περιλαμβάνουν το Solent University (με έδρα το Southampton της Μ. Βρετανίας), που αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις ναυτιλιακές σπουδές. Στο εν λόγω πανεπιστήμιο ανήκει μάλιστα και η κορυφαία διεθνώς Ναυτική Ακαδημία, Warsash Maritime Academy.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται επίσης με το Ecole hôtelière de Lausanne, την Νο1 ξενοδοχειακή σχολή στον κόσμο, βάσει του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων (QS Ranking 2020). Εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαθέτει 125 χρόνια ηγετικής πορείας και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση.

Επίσης, διαθέτει αποκλειστικές συνεργασίες με το Queen Margaret University, που εδρεύει στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και διακρίνεται για την τεχνογνωσία του στα επιστημονικά πεδία της υγείας και αποκατάστασης, καθώς και του πολιτισμού. Κατέχει τη 2η θέση στη Σκωτία για σπουδές Εργοθεραπείας (NSS,2019). Ακολουθεί το University of London με ιστορία 3 αιώνων και έδρα στην καρδιά του Λονδίνου. Ανάμεσα στους αποφοίτους είναι σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας – μεταξύ των οποίων 74 Νομπελίστες και 52 Πρόεδροι ή Πρωθυπουργοί. Τέλος, διακρίνεται η συνεργασία με το University of Portsmouth, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 400 καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο.

Τα προγράμματα σπουδών

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 10 Σχολές που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αποτελώντας επιλογή ακόμη και για πτυχιούχους ή επιτυχόντες σε δημόσιες σχολές που το γνωστικό αντικείμενο δεν ενδιαφέρει. Οι τίτλοι σπουδών έχουν διεθνή αναγνώριση και απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω Σχολές:

Τέλος, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχοντας ήδη μακρά παράδοση στις σπουδές Ψυχολογίας, προσφέρει πλέον στους φοιτητές του την ευκαιρία να συνεχίσουν τη φοίτησή τους και σε διδακτορικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το University of East London, παρέχει διδακτορικό με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Professional Doctorate in Psychology with Counselling Practice). Πρόκειται δε για το πρώτο διδακτορικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει διδακτορικές σπουδές και κλινική εκπαίδευση. Η διδακτορική διατριβή μάλιστα εποπτεύεται από ομάδα ακαδημαϊκών του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του University of East London.

Όλα τα παραπάνω παρέχονται σε 7 υπερσύγχρονες φοιτητικές εγκαταστάσεις που πληρούν τα στάνταρ ξένων πανεπιστημιακών σχολών, καλύπτοντας και τις ανάγκες υποψήφιων φοιτητών της περιφέρειας αλλά και των οικογενειών τους.

Τα campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο και στη Λάρισα. Όλα τα campus του Κολλεγίου διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίες, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Ακολούθησε το μέλλον σου.

Αθήνα | Μαρούσι | Πειραιάς | Θεσσαλονίκη | Κρήτη | Ρόδος | Λάρισα

Περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr ή στη Γραμμή Πανελλαδικής Ενημέρωσης 213 33 30 300.