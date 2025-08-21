Αναστέλλεται η λειτουργία 38 σχολείων στην Ήπειρο

Σταματά η λειτουργία 38 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο, κατά το σχολικό έτος 2025-26.

Σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου και τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τεσσάρων νομών, 38 σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2025-26.

Ειδικότερα και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, 25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά καθώς είτε δεν συγκεντρώνεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία εγγραφή με αποτέλεσμα την έλλειψη μαθητικού δυναμικού.