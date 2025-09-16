Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου: Η κατάσταση στα σχολεία είναι απαράδεκτη, τα κενά πάρα πολλά

Οργή και αγανάκτηση από την Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου για τα κενά στα σχολεία της περιοχής.

Την οργή και την αγανάκτησή τους εκφράζει η Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου για τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής.

Αναλυτικά η επιστολή της προς την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και οργή των γονέων για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της περιοχής μας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και όμως:

Παραμένουν σοβαρά κενά στην Παράλληλη Στήριξη, με αποτέλεσμα μαθητές που έχουν ανάγκη εξατομικευμένης εκπαιδευτικής βοήθειας να μένουν χωρίς υποστήριξη. Με το μοτίβο αυτό ακυρώνεται η λειτουργία και ο ρόλος του ΚΕΔΑΣΥ καθώς σχολεία προχωρούν παράτυπα σε μεσοβέζικες λύσεις και μια δασκάλα καλύπτει δυο και τρία παιδιά!

Σημαντικές ειδικότητες και κλάδοι (δάσκαλοι ειδικοτήτων, καθηγητές ξένων γλωσσών, μουσικής, πληροφορικής, γυμναστές, εργαστηριακοί, τεχνολογικοί τομείς κ.ά.) δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, με συνέπεια τα παιδιά μας να στερούνται πολύτιμα μαθήματα.

Λόγω των γενικών ελλείψεων, υπολειτουργούν ή απειλούνται η εύρυθμη λειτουργία και η πλήρης στελέχωση των ολοήμερων τμημάτων της Πρωτοβάθμιας. Αυτό προκαλεί επιπλέον επιβαρύνσεις στις οικογένειες (προγραμματισμός εργασίας γονέων, ασφάλεια και επίβλεψη μαθητών) και υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία ούτε μεμονωμένη· αποτελεί επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε σχολικής χρονιάς, το οποίο πλήττει βάναυσα το δικαίωμα των μαθητών σε ισότιμη, δημόσια και ποιοτική εκπαίδευση.

Οι γονείς έχουν φτάσει στα όρια της υπομονής τους. Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία με υποσχέσεις και μισές λύσεις.

Απαιτούμε:

1. Άμεση κάλυψη όλων των κενών Παράλληλης Στήριξης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Πλήρη στελέχωση όλων των ειδικοτήτων και κλάδων σε όλα τα σχολεία του Ιλίου, με προτεραιότητα σε εργαστηριακές ειδικότητες και παράλληλη στήριξη.

3. Αποκατάσταση και εξασφάλιση της λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων μέσω άμεσων προσλήψεων/τοποθετήσεων ώστε να διαφυλαχθούν τα ωφελήματα του ολοήμερου προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών.

4. Μόνιμες λύσεις: προσλήψεις και οργανικές θέσεις ώστε να σταματήσει το ετήσιο χάος με τις καθυστερήσεις.

5. Εγγυήσεις και έγγραφη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών, με σαφή αναφορά στα μέτρα που θα λάβετε για τη λειτουργία των ολοήμερων.

6. Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου εντός 10 εργάσιμων ημερών, με συμμετοχή της Ένωσης, για επίσημη ενημέρωση και δέσμευση.

Σας καθιστούμε υπεύθυνους για κάθε συνέπεια που προκαλεί η αδράνεια του Υπουργείου στη μόρφωση, την ψυχολογία και την καθημερινότητα των παιδιών μας.

Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου θα προχωρήσει σε:

μαζικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες, προσφυγές σε Ανεξάρτητες Αρχές, κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί ούτε “εκκρεμότητες”. Είναι το μέλλον του τόπου μας, και δεν θα επιτρέψουμε άλλο να θυσιάζεται από την αδιαφορία και την αναλγησία της Πολιτείας.

Αναμένουμε γραπτή και ουσιαστική απάντηση.

Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Σαρτζετάκης Θεόδωρος

Η Γραμματέας

Περαματζή Ευαγγελία