“Φίμωτρο” σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων – Τι απαγορεύουν στα social media

Οδηγία για το πως πρέπει να συμπεριφέρονται στα social media αφαιρεί από εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων το δικαίωμα της διατύπωσης πολιτικής άποψης στα δίκτυα.

Έντονες ανησυχίες προκαλεί στη σχολική κοινότητα δύο πολύ γνωστών ιδιωτικών σχολείων στην Αθήνα, κείμενο με το οποίο καθορίζεται η συμπεριφορά των εργαζομένων σ’ αυτά (εκπαιδευτικών και άλλων) στα social media.

Το κείμενο προέρχεται από το fund το οποίο ενεπλάκη πρόσφατα στα διοικητικά καθεστώτα των δυο αυτών σχολείων και αποστολέας του φέρεται να είναι ο CEO του εν λόγω fund.

Στο κείμενο, εκτός από την περιγραφή του τρόπου με το οποίο οφείλουν να κινούνται στον κόσμο των social media οι εργαζόμενοι (να μην χρησιμοποιούν προσβλητική γλώσσα, να δείχνουν σεβασμό, να μην θίγουν δικαιώματα άλλων χρηστών και ειδικά των παιδιών και των οικογενειών τους), οδηγία προφανώς θεμιτή, συμπεριλαμβάνεται και λίστα πραγμάτων που θα πρέπει να αποφεύγουν.

Η ακόλουθη φράση είναι αυτή που δημιουργεί τον πολύ μεγάλο προβληματισμό: “You should not create, post, share, or engage with content of a financial religious, or political nature”. Δηλαδή “δεν πρέπει να δημιουργείτε, να δημοσιεύετε, να μοιράζεστε ή να αλληλεπιδράτε (με) περιεχόμενο οικονομικής θρησκευτικής ή πολιτικής φύσης”.

Απαγορεύονται κοντολογίς ακόμα και τα..like (ή αντίστοιχα τα emoticon απογοήτευσης ή και θυμού) σε αναρτήσεις που η εταιρία θα καθορίσει ως… πολιτικής φύσης. Από τα παραπάνω, δε, καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε είδους πολιτική ανάρτηση (ας πούμε ένα θετικό σχόλιο για έναν πολιτικό γραμμένο σε ήπια γλώσσα ή ένα αρνητικό, επίσης ευγενικά διατυπωμένο, σχόλιο) επίσης απαγορεύονται.

Εν έτει 2024 δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί και λοιποί εργαζόμενοι των εν λόγω σχολείων να εκφράζονται πολιτικά στα social media και στη δημόσια σφαίρα; Διατυπώνουμε το ερώτημα διότι αν η απάντηση είναι ναι, τότε παραβιάζεται, ευθέως και χωρίς καμία αμφιβολία, το ελληνικό Σύνταγμα.

Από το κείμενο οδηγιών γίνεται επίσης σαφές ότι όποιος παραβιάζει τον κώδικα συμπεριφοράς στα social media θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές συνέπειες. Γράφεται χαρακτηριστικά: “Team members who violate this or other (σσ αναφέρεται το όνομα του fund) policies may be subject to disciplinary action“. Toυτέστιν “τα μέλη της ομάδας που παραβιάζουν αυτή ή άλλες πολιτικές (σσ εννοείται της εταιρίας) ενδέχεται να υποστούν πειθαρχικά μέτρα”.

Η φύση των πειθαρχικών μέτρων δεν εξειδικεύεται αλλά όταν μιλάμε για σχέση εργαζόμενου-εργοδότη λίγα είναι στην πραγματικότητα τα μέτρα που μπορούν να παρθούν και όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι.