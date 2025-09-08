Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Εγγράφεσαι στο μητρικό, φοιτάς στο ελληνικό παράρτημα

Ο τρόπος που γίνεται, προσώρας, η εγγραφή στα τέσσερα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, έχει το ενδιαφέρον του.

Με… δημιουργική ασάφεια έχει αρχίζει και συνεχίζει η εγγραφή στα τέσσερα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα.

Επειδή ακόμα οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το αίτημα της έγγραφής του στο μητρικό Πανεπιστήμιο.

Εν συνεχεία οι εγγραφέντες ενημερώνονται ότι από εφέτος λειτουργεί το παράρτημα εν Ελλάδι στο οποίο θα μπορέσουν να φοιτήσουν, αν ενδιαφέρονται, μόλις οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρωθούν.

Πρακτικά βέβαια, οι αιτούντες εγγραφή έχουν γίνει αποδεκτοί.

Ειρήσθω εν παρόδω, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων ιδρυμάτων κατατέθηκαν στην ΕΘΑΕΕ προς έγκριση.

Το πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία της έγκρισης και πότε θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις είναι κάτι που φανεί προσεχώς. Υπενθυμίζουμε απλώς ότι βρισκόμαστε ήδη στο τέλος του πρώτο δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.