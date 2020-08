Κολέγια: Τα δυνατά τους σημεία και οι λόγοι που τα επιλέγουν οι φοιτητές

Πλήθος ειδικοτήτων οι οποίες έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Διεθνοποιημένη εκπαιδευτική εμπειρία. Άρτια οργάνωση. Έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Πτυχία με κύρος. Αυτά είναι μερικά από τα «δυνατά σημεία» των ελληνικών κολεγίων τα οποία συνεργάζονται με ιδρύματα του εξωτερικού και τα οποία συνεχώς αυξάνουν τις δυνάμεις τους και κατακτούν μεγάλη μερίδα της νεολαίας . Πρόκειται για μία επιλογή η οποία ναι μεν προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, ωστόσο οι φοιτητές γλιτώνουν τα έξοδα διαμονής σε μία ξένη χώρα, σε περίπτωση, που θα διάλεγαν να σπουδάσουν απευθείας σε ιδρύματα του εξωτερικού.

ADVERTISING

Οι σπουδές στα κολέγια έχουν πολλά «ατού» και γι΄αυτό τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τις σπουδές στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Για παράδειγμα οι σπουδαστές θα βρεθούν σε ολιγομελή τμήματα, θα έχουν προσωπική επαφή με τον καθηγητή και συνεχώς ανανεώσιμη βιβλιογραφία, ύλη προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα αξιολόγηση με εργασίες, παρουσιάσεις, ομαδικά projects και case studies και το κυριότερο απόκτηση πτυχίου στα χρονικά περιθώρια που ορίζει το Βρετανικό συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και φυσικά με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πλήθος ειδικοτήτων οι οποίες έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

Προϋπόθεση βέβαια όλων αυτών είναι ο νέος να προχωρήσει σε μια σωστή «έρευνα αγοράς» προτού καταλήξει σε ποιο κολέγιο θα σπουδάσει. Κάθε χρόνο περίπου 5.000 νέοι σπουδαστές εγγράφονται στα Κολέγια, εκ των οποίων οι 3.500 επιλέγουν να φοιτήσουν σε προπτυχιακά προγράμματα και 1.500 σε μεταπτυχιακά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ένωση Κολεγίων ισχύουν τα εξής :

Εγγραφές

Υπάρχει αύξηση του ποσοστού των εγγραφών κατά 10% αλλά είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα μια και ο κύριος όγκος των εγγραφών γίνεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα κινούνται για τα προπτυχιακά προγράμματα από 5.500 Ε - 8.500 Ε τον χρόνο, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα από 7.000 Ε - 12.000 Ε και αφορούν προγράμματα σπουδών μονοετή ή διετή. Σημειώνουμε ότι, τα τελευταία πέντε χρόνια τα δίδακτρα παραμένουν τα ίδια καθώς δεν έχει γίνει καμία αύξηση.

Ήδη τα κολέγια σχεδιάζουν περισσότερες συνεργασίες με ξένα ΑΕΙ λόγω του ενδιαφέροντος μεγάλων ξένων πανεπιστημίων να απορροφήσουν, μέσω των συνεργαζόμενων κολεγίων, πολλούς ξένους σπουδαστές που δεν θα θελήσουν να σπουδάσουν στην Αγγλία λόγω brexit αλλά και προτιμούν έντονα την Ελλάδα σαν τόπο εκπαίδευσης έναντι της Κύπρου, που έχει απορροφήσει δεκάδες χιλιάδες ξένους σπουδαστές με δραματικά πολλαπλά οφέλη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για την οικονομία τους.

Συνολικός τζίρος ετησίως

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών συνολικά των Κολεγίων μελών και μη μελών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Κολλεγίων, προσεγγίζει τα 100.000.000 ευρώ.

Κολέγια μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων και η αναγνώριση των πτυχίων:

Τα Κολέγια μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων είναι 11 (AEGEAN OMIROS College, ATHENS TECH College, BCA College, CITY College, DEI College, ICBSBusiness College, IST College, MBS College-Κολέγιο Κρήτης, MEDITERRANEAN College, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ Κολέγιο, NEW YORK College).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις συνεργασίες που έχουν τα Κολέγια μέλη του Συνδέσμου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ellinikakollegia.gr/kollegia/sinergazomena-panepistimia καθώς και να επιλέξουν το πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν μέσα από την ακόλουθη σελίδα: http://www.ellinikakollegia.gr/find-a-study-program.

Ειδικότητες

Στα Κολέγια μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων λειτουργούν πρωτοποριακά τμήματα και προσφέρονται σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η Οικονομία, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, η Ψυχολογία, η Ναυτιλία, οι Εφαρμοσμένες και Καλές Τέχνες, οι Παραϊατρικές σπουδές και η Τεχνολογία.

Επαγγελματική αναγνώριση

Η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων, που παρέχουν τα Κολέγια μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, γίνεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). Οι αποφάσεις που χορηγούνται από το Σ.Α.Ε.Π. αναγνωρίζονται πλήρως τόσο για την πρόσληψη στον δημόσιο τομέα όσο και για την εξέλιξη (βαθμολογική και μισθολογική) των υπαλλήλων σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 276/2015. Περισσότερες πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία περί της αναγνώρισης των πτυχίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων http://www.ellinikakollegia.gr/.

Γιατί να επιλέξω σπουδές σε Κολέγιο

Τα παρακάτω δεδομένα θα οδηγήσουν κάθε ενδιαφερόμενο από την ερώτηση στην κατάφαση: Επιλέγω Κολέγιο. Γιατί:

1) Το Κολέγιο προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχία όλων των δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

2) Προσφέρει εγγυημένες ποιοτικές σπουδές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (QAA), καθώς και αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΝARIC, το βρετανικό “Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π”.

3) Διαθέτει ακαδημαϊκό κύρος, με καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης.

4) Προσφέρει συνδυασμό αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας, πλεονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρμογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την απευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο.

5) Αποτελεί διαβατήριο για μία καριέρα υψηλού επιπέδου με διευρυμένες επαγγελματικές προοπτικές εντός και εκτός Ελλάδας.

Διασφάλιση ποιότητας

Τα Κολέγια-Μέλη της Ένωσης Ελληνικών Κολεγίων πρωτοπορούν στη διασφάλιση της ποιότητας - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την πρακτική που ακολουθείται στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού - πραγματοποιώντας τακτικούς ελέγχους και αποκτώντας πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς του εξωτερικού που είναι εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα.

Ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημιακών Σπουδών της Βρετανίας (Quality Assurance Agency, QAA) ελέγχει τα Κολέγια ως προς το επίπεδο σπουδών τους σε σχέση με αυτό του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστημίου. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων συνεχώς καταδεικνύουν ότι η ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών και το επίπεδο των σπουδών ισοδυναμεί με αυτό που παρέχεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο στη Βρετανία.

Το 2001 ο κρατικός φορέας British Accreditation Council for Higher and Further Education (BAC), ο οποίος αναγνωρίζει και αξιολογεί τα μη κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας, πιστοποίησε τα Κολέγια-Μέλη μας ως «Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης». Αξίζει να αναφερθεί ότι, συνδυαστικά με την πιστοποίηση του BAC, όλα τα πτυχία που απονέμονται στους αποφοίτους των Κολεγίων-Μελών μας αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ισότιμα στη Μ.Βρετανία, από το αντίστοιχο βρετανικό Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον φορέα National Recognition and Information Council (NARIC).

Τα Κολέγια, που είναι Mέλη , έχουν υποβληθεί σε μια σειρά ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό τη χορήγηση των Αδειών Ιδρύσεως και Λειτουργίας.

Όπως αναφέρει η Ένωση κολεγίων «όλα τα Μέλη μας ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε όλους τους ελέγχους του Υπουργείου και έτσι έλαβαν επίσημες Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τον Νόμο 3696/2008, συνεχίζοντας κανονικά τη λειτουργία τους, προσφέροντας τα προγράμματα των ξένων Πανεπιστημίων, με τα οποία συνεργάζονται».

Τέλος, στα πλαίσια του συνεχούς ποιοτικού ελέγχου λειτουργίας των Κολεγίων, εντάσσεται και το σύστημα αξιολόγησης από τον ίδιο τον σπουδαστή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συμπληρώνοντας σχετικά ερωτηματολόγια, έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο ακαδημαϊκές όσο και διοικητικές.