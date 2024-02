Ο καθηγητής Γεωλογίας Χαράλαμπος Φείδας νέος πρύτανης του ΑΠΘ

“Θα εργαστούμε σκληρά για να επαναφέρουμε στην κανονικότητα τη λειτουργία του πανεπιστημίου μας” δήλωσε κατά την εκλογή του ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Φείδας.

Ο καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Χαράλαμπος Φείδας αναδείχθηκε νέος πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετά τη σημερινή τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των μελών του 11μελούς Συμβουλίου Διοίκησης, κατά την οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, όπως απαιτούσε ο νόμος.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ ο κ. Φείδας έλαβε έξι ψήφους, έναντι δύο που έλαβαν έκαστος οι συνυποψήφιοί του καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Κυριάκος Αναστασιάδης και του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Ευστράτιος Στυλιανίδης, ενώ υπήρξε και μία λευκή ψήφος.

«Σήμερα ολοκληρώθηκε μια πρωτόγνωρη, μακρά και σύνθετη διαδικασία για την εκλογή των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ. Το Συμβούλιο Διοίκησης με τίμησε με την ψήφο του εκλέγοντάς με στο αξίωμα του πρύτανη του ΑΠΘ. Είναι μεγάλη χαρά αλλά και μεγάλη τιμή και ευθύνη για εμένα η ανάδειξή μου στο αξίωμα του πρύτανη του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας μας. Όλοι μαζί θα εργαστούμε σκληρά για να επαναφέρουμε στην κανονικότητα τη λειτουργία του πανεπιστημίου μας, να αναδείξουμε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη χώρα και διεθνώς και να το βάλουμε ξανά σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φείδας, ο οποίος θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, τις επόμενες ημέρες.

Οι νέοι αντιπρυτάνεις

Ο κ. Φείδας έχει προτείνει τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημήτρη Κουσενίδη για τη θέση του αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Υποδομών, την αν. καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Στέλλα Λάββα ως αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, τον καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Γεώργιο Τζέτζη ως Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κυριάκο (Κύρο) Υάκινθο ως Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας.

Ποιος είναι ο καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας

Ο Χαράλαμπος Φείδας είναι Καθηγητής Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στη Ν. Αγχίαλο του Βόλου το 1968, όπου τελείωσε το Λύκειο το 1985. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής (1991) και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Δορυφορική Μετεωρολογία (1999), από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2008 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2013 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2017 ως Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο της Μετεωρολογίας με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία. Από το 2000 έως το 2008 υπηρέτησε στη βαθμίδα του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας-Κλιματολογίας. Έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-1999) και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (1999-2000), ως Καθηγητής Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) (1995-1998) και Καθηγητής Ανώτατης Σχολής Ικάρων (1995-1996).

Έχει διατελέσει αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. (2019-2023), Πρόεδρος (2017-2019) του Τμήματος Γεωλογίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-2017), Διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2016-2017), Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-2016), Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Α.Π.Θ. (2014-2017, συντονιστής ECTS του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2015-2017) , μέλος πολλών επιτροπών του Τμήματος Γεωλογίας.

Έχει διδάξει και οργανώσει μεγάλο αριθμό μαθημάτων στα δυο πανεπιστήμια (Αιγαίου και Α.Π.Θ.) που υπηρέτησε ως μέλος Δ.Ε.Π. Στο Α.Π.Θ. διδάσκει μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του Α.Π.Θ. και σε δυο Π.Μ.Σ. Έχει επιβλέψει τρεις διδακτορικές διατριβές και αρκετές μεταπτυχιακές διπλωματικές διατριβές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα, στις περιφερειακές κλιματικές αλλαγές, στις κλιματικές υπηρεσίες και στην εφαρμοσμένη κλιματολογία. Έχει δημοσιεύσει 57 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων και 47 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει 1041 ετεροαναφορές και h-index 18. Συμμετείχε σε 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα τα 14 εκ των οποίων υλοποίησε ως επιστημονικά υπεύθυνος. Αυτή την περίοδο είναι επιστημονικά υπεύθυνος του φορέα Α.Π.Θ. σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon. Έχει αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς (π.χ. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, Goddard Space Flight Center) και Πανεπιστήμια. Διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο University of Ferrara, Italian Civil Protection Department, Goddard Space Flight Center της NASA στο πλαίσιο προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας. Ήταν ο διοργανωτής έξι Διεθνών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος (2015-2019) και Ταμίας (2013-2015) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.Σ.Δ.Ε.Π.) του Α.Π.Θ. καθώς Γραμματέας (2017-2019) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.) (2013-2019).