Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων: Σοβαρές καταγγελίες για την αδειοδότηση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Τι καταγγέλλει με επίσημη ανακοίνωσή της την Τετάρτη η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων.

Σε σειρά σημαντικών καταγγελιών για τον τρόπο αδειοδότησης των τεσσάρων ιδιωτικών Πανεπιστημίων προχώρησε με ανακοίνωσή της την Τετάρτη η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων.

Η ανακοίνωση της Ενωσης έχει ως εξής:

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και προβληματισμό το πλήθος δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αναδεικνύουν την αδιαφάνεια, τα σκάνδαλα και τις σχέσεις διαπλοκής που αναβλύζουν από την εφαρμογή του Ν. 5094 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με ενδιαφέρον και προβληματισμό, αλλά όχι με έκπληξη, καθώς η Ένωσή μας έχει αναδείξει αυτά τα σκάνδαλα εδώ και μήνες.

1) Ως ο μεγαλύτερος σύνδεσμος ιδρυμάτων παροχής ξένης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αντιπροσωπευτικό σωματείο αυτών, στεκόμαστε με ιδιαίτερο προβληματισμό σε άρθρα σύμφωνα με τα οποία μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την αδειοδότηση του Κολλεγίου Ανατόλια, είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το υπό αξιολόγηση Κολλέγιο, οι οποίες, κατά τη λογική πορεία των πραγμάτων, ήταν σε γνώση και του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποσιωπήθηκαν, με συνέπεια η συμμετοχή του σ’ αυτήν, να καθιστά τη συγκρότηση της Επιτροπής παράνομη, με τελικό αποτέλεσμα την

ακυρότητα της διαδικασίας και της υπό έκδοση άδειας λόγω παραβίασης του άρθρ. 7 παρ.2 περ. γ’ ν. 2690/1999. Για τα ανωτέρω γεγονότα, πέραν της προβολής και του λόγου αυτού ακυρότητας στη σχετική αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, επιφυλασσόμαστε για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, όπως, ενδεικτικά, της αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης (254 ΠΚ) και παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ).

Όλα τα παραπάνω βέβαια, είναι φυσική συνέχεια ενός νόμου που ξεκίνησε με την κοροϊδία μέσα στον ίδιο τον τίτλο του, αφού τα «ιδιωτικά» ονομάστηκαν «μη κρατικά» (για προφανείς λόγους).

2) Για ποια αυστηρά κριτήρια μιλάει η κυβέρνηση, όταν δεν έχουν ζητηθεί από τους ελεγχόμενους βασικά έγγραφα όπως:

 ποινικά μητρώα των νομίμων εκπροσώπων,

 ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες τόσο των νομικών προσώπων όσο και των νομίμων εκπροσώπων,

 πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας τόσο των νομικών προσώπων όσο και των νομίμων εκπροσώπων,

 καταστατικό των αιτούντων εταιρειών που κατέθεσαν τις αιτήσεις, τα παράβολα και τις εγγυητικές, στο οποίο να επικυρώνεται το «μη κερδοσκοπικό» της δραστηριότητας τους,

 μισθωτήρια των εγκαταστάσεων των ΝΠΠΕ που υποτίθεται ότι ελέγχθηκαν,

 πιστοποιητικό πυρασφάλειας για χρήση εκπαιδευτηρίου των εγκαταστάσεων.__

Δεδομένων των ανωτέρω, απορούμε με ποιον τρόπο ελέγχθηκε η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων;Πώς μπορεί άραγε οποιοσδήποτε να ανακοινώνει «αδειοδοτήσεις», ενώ το αρμόδιο όργανο ελέγχου των κτιριακών υποδομών – ΕΟΠΠΕΠ – δεν έχει καν προβεί σε αυτοψία των εγκαταστάσεων αλλά ενέκρινε εξ αποστάσεως κτίρια τα οποία, όπως φαίνεται στα δημοσιεύματα, είναι ακόμα γιαπιά;Και ενώ όλη η διαδικασία έγινε εν κρυπτώ, χωρίς να έχει αναρτηθεί εδώ και μήνες τίποτα στη Διαύγεια;

3) Το ερώτημα όμως που έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε μέγα σκάνδαλο είναι το ποιος κατέθεσε τα χρήματα για τις εγγυητικές και τα παράβολα.

Ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας στις 11 Απρίλιου κατέθεσε ενυπόγραφο υπόμνημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο δήλωνε ότι όσοι διαμαρτύρονται για τα «αυστηρά κριτήρια» του νόμου (εγγυητική επιστολή, μη κερδοσκοπική φύση, υψηλό παράβολο κ.λπ.) «λησμονούν ότι ο ίδιος ο Ν. 5094/2024 (άρθρα 138-139) καθιστά υπόχρεο για την καταβολή αυτών το μητρικό ίδρυμα αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολλέγιο».

Ο Υπουργός Παιδείας και η Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου γνώριζαν ήδη από τις 31 Μαρτίου ποιοι είχαν καταβάλει τα χρήματα και στο όνομα ποιων εκδόθηκαν εγγυητικές και παράβολα.

Για ποιο λόγο λοιπόν εδώ και μήνες το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα – ενώ όφειλαν να το κάνουν ούτως ή άλλως, πωλώ δε μάλλον καθώς έχουν ζητηθεί εξωδίκως από εμάς αλλά και από άλλους φορείς – τα κρίσιμα έγγραφα εγγυητικών επιστολών και παραβόλων, ώστε να διαπιστωθεί αν τα κεφάλαια προέρχονται όντως από τα ξένα ιδρύματα, όπως ρητά ορίζει ο νόμος και δήλωσε το Υπουργείο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αν εμπλέκονται γνωστά εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα, στην οποία περίπτωση πρέπει να απορριφθούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις;

Φοβούνται πιθανώς να μην αποκαλυφθεί ότι, ενώ γνώριζαν πως τα χρήματα έχουν καταβληθεί από εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα – πράγμα που απαγορεύει το άρθρο 16 καθώς θα σημαίνει εμπλοκή ιδιώτη στην ίδρυση και λειτουργία ανώτατου ιδρύματος στην Ελλάδα – αυτοί δήλωσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι τα χρήματα προέρχονται από ξένα ιδρύματα;