KlimaSeniorinnen: Εκδικάζεται η υπόθεσή τους στο ΕΔΑΔ - Γιατί μηνύουν την Ελβετία

Η οργάνωση που αποτελείται από γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας “Senior Women for Climate Protection” της Ελβετίας -οι γνωστές μας KlimaSeniorinnen, που πρόσφατα επισκέφθηκαν τη χώρα μας- μαζί με 4 μεμονωμένους ενάγοντες, γράφουν ιστορία, με την πρώτη κλιματική υπόθεση για την οποία γίνεται ακρόαση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Η υπόθεση (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Νο. 53600/20) θα θέσει δεδικασμένο για όλα τα 46 κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα κριθεί το αν και σε πόσο μεγάλο βαθμό μια χώρα όπως η Ελβετία πρέπει να μειώσει περισσότερο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπει, ώστε να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι 2.038 ηλικιωμένες γυναίκες πήγαν την κυβέρνησή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2020, επειδή οι ζωές και η υγεία τους απειλούνται από τα ακραία κύματα καύσωνα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Το ΕΔΑΑ αποδέχτηκε την υπόθεση και η ακροαματική διαδικασία θα γίνει από το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως (Grand Chamber), που αποτελείται από 17 δικαστές[1][2]. Οι Senior Women for Climate Protection υποστηρίζονται από το ελβετικό γραφείο της Greenpeace.

ΗAnne Mahrer, συν-πρόεδρος των Senior Women for Climate Protection, σημείωσε: “Έχουμε καταθέσει μήνυση επειδή η Ελβετία κάνει πολύ λίγα πράγματα για να περιορίσει την κλιματική καταστροφή. Οι θερμοκρασίες που αυξάνονται έχουν ήδη σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Η μεγάλη αύξηση των κυμάτων καύσωνα κάνει εμάς τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες να αρρωσταίνουμε”.

Η Rosmarie Wydler-Wälti, συν-πρόεδρος των Senior Women for Climate Protection, είπε: “Η απόφαση να γίνει η ακροαματική διαδικασία από το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως τονίζει τη σημαντικότητα της υπόθεσης. Το Δικαστήριο αναγνώρισε το πόσο επείγον και σημαντικό είναι να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με το αν οι χώρες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών με το να μην παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την κλιματική αλλαγή”.

Η Cordelia Bähr, συνήγορος των Senior Women for Climate Protection, ανέφερε: “Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της ζέστης. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζουν το ρίσκο του θανάτου ή της ασθένειας ως αποτέλεσμα της ζέστης. Επίσης, το κακό και οι απειλές που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή είναι αρκετά ώστε η πολιτεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την προστασία του δικαιώματός μας στη ζωή, την υγεία και την ευημερία μας, όπως τα ορίζουν τα άρθρα 2 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”.

