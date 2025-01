Ρετουσαρισμένος Λαζόπουλος, νεοδημοκρατικό ΚΚΕ, μπαρόβιος παπάς

O Βαγγέλης εμφανίστηκε με συνάχι, η Μαριλού με γυαλιά και η Μίνα με γκάφα (είπε τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο).

Ο μεταπνευμονοϊός προκαλεί απρόκλητα νεύρα του Βαγγέλη με τον Γκίκα Μαγιορκίνη.

Τα Χριστούγεννα στην Αθήνα ήταν λευκά, αλλά όχι από χιόνι. Escobar σε ψάχνουμε. Το μυστικό του Βαγγέλη για να μη δείχνουν τα κιλά που πήρες στις γιορτές και η μανία της Μίνας με τη βασιλόπιτα. Τα ευτράπελα των Φώτων είχαν και σταυρό χωρίς πιστούς, και σταυρό όπλο και σταυρό χαμένο στη Δεξαμενή.

Ο Βαγγέλης έχει νεύρα με όσους πάνε παραλία και κολυμπάνε Ιανουάριο μήνα.

Το πρόβλημα με τα τζάκια και η πρόταση της Μαριλού για να λυθεί η ομίχλη.

Το now you see now you don’t μούσι του Λάκη Λαζόπουλου στις φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδή φέρνει την κουβέντα στα φίλτρα του Instagram.

Και οι τέσσερις ξένες φοιτήτριες που βούτηξαν για το καλό στον Θερμαϊκό μαθαίνουν στην τριάδα τις γαρίδες Θερμαϊκού.

Τα τρία ευτράπελα σε εκπομπές της ΕΡΤ την ίδια μέρα, οδηγούν σε backstage εξηγήσεις.

Οι παπάδες της εβδομάδας και τα έσπασαν σε μπαρ και έκαναν παρατήρηση σε ζευγάρι που έκανε φωναχτό σεξ.

Τα νέα αλκοτέστ και η Βάνα Μπάρμπα.

Η Bugatti που δεν είχε ποτηροθήκη, τα αποτυχημένα γκάτζετ της Μίνας και τα κλεμμένα γκάτζετ της Μαριλού.

Ο χαμός στα χιονοδρομικά και τα μποτιλιαρίσματα αποκαλύπτουν μια αστεία ιστορία της Μίνας και της Μαριλού και μια δραματική (που τα κορίτσια βρήκαν αστεία) του Βαγγέλη με χιονοαλυσίδες.

Το αυτοοδηγούμενο ταξί που παγίδευσε τον επιβάτη του.

Το ντου των τελωνειακών στο γιοτ του Jeff Bezos αποκάλυψε έναν επισκέπτη που γεννάει έριδα στην τριάδα.