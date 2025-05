Μοbland με Θαμνάκια, Βουλή Ελ Πάσο, 100 μέρες σουρεαλισμού, ανοιξιάτικη Μάνη

Κατάσκοποι με μπαστούνι, ελληνικό Mobland με Θαμνάκιες, ελληνική βουλή όπως Ταϊβάν, κηδεία Πάπα, ισπανικό μπλακάουτ, 100 μέρες Τραμπισμού, το φαινόμενο ΛΕΞ, ταξίδι στη Μάνη, η ζωή του Στράτου. Γιατί Pedro μου;

Επιτέλους τελειώνει το ανέκδοτο της φετινής φθινοπωρινής άνοιξης και ο καιρός φτιάχνει.

Το ταξίδι μου στη Μάνη είχε 2 ωραίες εκπλήξεις εκτός των συνηθισμένων, μια διαμονή στο Korona Hotel με το πιο αυθεντικό μανιάτικο πρωινό και ένα hiking στην Παναγία Οδηγήτρια ακολουθούμενο από ένα αξέχαστο γεύμα στην Aspasia της Σταυριανής Ζερβακάκου στο Σταυρί. Είχε όμως και 2 δυσάρεστες στιγμές- τα πολλά τελείως αφημένα στην τύχη τους αδέσποτα σε Οίτυλο και Αρεόπολη και το ακόμα πιο αφημένο στην τύχη του σπήλαιο του Διρού.

Ζούμε το δικό μας Slow Horses με τον 59χρονο ελαιοχρωματιστή- hiker ομογενή από τη Γεωργία που αποδείχτηκε κατάσκοπος των Ρώσων στην Αλεξανδρούπολη.

Ζούμε επίσης το δικό μας Mobland με εκτελέση έξω από κλινική στο κέντρο του Χαλανδρίου ενός μαφιόζου με το παρατσούκλι «Θαμνάκιας».

Ζούμε και βουλή Ταϊβάν αλά Ελληνικά σε επιτροπή για διατροφολόγους, όπου Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης πρωταγωνίστησαν σε καβγά που έμοιαζε να έχει βγει από ταινία του Οικονομίδη.

Η κηδεία του Πάπα είχε καθιστό τετ-α-τετ Trump με Zelenski, σπάσιμο του ενδυματολογικού κώδικα και μερικές εμφανίσεις πιο θεατρικές από όσο χρειαζόταν.

Ο Trump έκλεισε 100 μέρες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και έχει να δείξει συρρίκνωση της οικονομίας, ψέματα, ταριφοπόλεμο, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φιντάνια σε θέσεις κλειδιά.

Το blackout από κυβερνοεπίθεση στην Ιβηρική χερσόνησο είναι κακό αλλά απαραίτητο wake up call για το πώς θα είναι ο κόσμος σε μια τέτοια δυστοπική συνθήκη.

Ο ΛΕΞ ξεπούλησε τα εισιτήριά του σε λίγες ώρες. Η Beyoncé έχει κάμποσα απούλητα στο tour της.

Η ζωή του Στράτου Διονυσίου στο Τα Πήρες Όλα κι Έφυγες στο Παλλάς θα παίζεται μέχρι τις 11 Μαΐου και σου λέω να πας και να τραγουδήσεις μαζί με τους γιους του Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή, ενώ ο Γιάννης Τσορτέκης υποδύεται τον θρύλο του ελληνικού τραγουδιού.

Το Mobland (Cosmote TV) εξελίσσεται σε διαμαντάκι.

Το 2o επεισόδιο του 2ου κύκλου του The Last of Us (Vodafone TV) ανήκει στη λίστα με τα καλύτερα επεισόδια σειρών όλων των εποχών. Γιατί Pedro μου;

Δες το The Four Seasons της Tina Fey (Netflix) – μια κωμωδία για τη φιλία, τον γάμο, την κρίση μέσης ηλικίας και τη δυναμική της παρέας.

Το Etoile (Prime) με την υπογραφή και το wit της Amy Sherman Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel) έχει ως επίκεντρο το μπαλέτο.

To Ash (Prime) είναι sci fi horror με Aaron Paul και Eiza Gonzalez.

Διάβασε το υπέροχο βιβλίο Η Πηγή των Δακρύων του Jean Paul Dubois (Δώμα).